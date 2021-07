«Zorrita, la vas a pasar mal conmigo»: filtran amenazante audio de Horacio Cabak a Jujuy Jiménez

Luego de que la modelo contara lo mal que la pasó trabajando con Cabak, ahora salió a la luz un furioso mensaje de WhatsApp del conductor donde devela un despectivo apodo.

Durante este verano, Sofía Jujuy Jiménez y Horacio Cabak fueron compañeros en el ciclo Informados de Todo, un programa que duró poco y pasó sin pena ni gloria por la pantalla de América Tv. Sin embargo, la modelo y actual figura de La Academia de ShowMatch ventiló con internas, y ahora se filtró un audio viejo del conductor donde le dice «zorrita».

«Fue muy difícil trabajar con él. Las tareas se tienen que repartir y no estaba pasando. Fue muy difícil tener mi lugar. Hubieron situaciones que no estuvieron buenas. No volvería a trabajar con él», afirmó la modelo este domingo en la Mesa de Mirtha.

En Intrusos a la noche, Adrián Pallares pasó al aire un tremendo audio de Horacio Cabak, de la época en que trabajaban juntos, destrozando a la modelo. «Hoy me confrontó al aire, en un momento del móvil. Hice gestos como de que corten, que estaban hablando todos al mismo tiempo, entonces ella me mira y yo le hago el gesto de ‘frena y escuchá’ y ella me dice ‘somos todos equipo. Tenemos que hablar’», contaba el conductor a un productor en dicha grabación.

«What the fuck?, dije no amiga, ahora la vas a empezar a pasar mal conmigo, porque yo soy el único que te está cuidando en el aire”, dice Cabak en otra parte del audio.

Y continúa: “Yo la voy a dejar sola en los móviles, pero bueno hoy me pisó el saludo del final. Son muchas actitudes que está haciendo de zorrita, pisar, meterse en una nota, preguntar pelotudeces”.

“¿Cómo le vas a preguntar a la mina de la vacuna si están vacunando a la población de riesgo? ¿No lees un diario?¿No se te cae un diario en la cabeza cuando estás mirando Instagram?”, exclama indignado el conductor.