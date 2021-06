Ziliotto y Kulfas firmaron convenio para promover la generación de 1.000 puestos de trabajo

La Pampa recibe $235 millones no reembolsables a través del FONDEP destinado a empresas que realicen nuevas contrataciones. Los recursos tienen como destino el subsidio de contribuciones patronales durante tres años, previéndose un cupo inicial para la creación de 1.000 puestos de trabajo de los sectores industrial y agroindustrial de la provincia. La operatoria se complementa con el programa “Fortalecimiento del Trabajo Pampeano”, que consiste en el aporte por parte del Estado provincial de más de 16 mil pesos mensuales por cada nuevo empleo registrado que se incorpore a la masa laboral.

Además, Durante la jornada de trabajo, y en el marco del Programa de Competitividad de Economías Regionales (PROCER), se firmaron convenios asignando recursos a la Universidad Nacional de La Pampa –UNLPam-, la Fundación para el Desarrollo Regional de General Pico y la Unión Industrial de La Pampa. En tanto que a través del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales, se firmó un convenio con la municipalidad de Quemú Quemú.

La firma con el titular de la cartera de ministro de Desarrollo Productivo de Nación, se llevó a cabo de manera virtual, en el marco de la visita a la provincia de Guillermo Meredíz, Secretario de la PyME y los Emprendedores; Ariel Esteban Schale, secretario de Industria, Gestión Comercial Externa y Economía del Conocimiento; Julieta Lousteau, subsecretaria de Industria y Laura Tuero, directora Nacional de Desarrollo Regional PyME.

1.000 puestos de trabajo

El ministro Kulfas y el primer mandatario pampeano firmaron el Acta de Intención para la Generación de Empleo por un monto de $ 235.000.000 (no reintegrables) que invertirá a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo -FONDEP- destinado al pago de contribuciones patronales de empresas del sector industrial y agroindustrial que realicen nuevas contrataciones.

Esto, se prevé, incentivará la creación de 1.000 puestos de trabajo genuino, en empresas privadas pampeanas. De este modo el gobierno nacional y el provincial acompañan el proceso de recuperación de capacidades productiva y el crecimiento que han demostrado estos sectores en La Pampa, y apoyan su continuidad generando empleo sostenible y de calidad.

“El mejor negocio es la inversión, no la timba financiera”

El gobernador Ziliotto detalló que en la provincia de La Pampa, durante la pandemia, en todos los sectores de la economía “tuvimos una baja de 447 puestos de trabajo. Llevado a términos relativos es el 1,5% de todos los asalariados privados. Esto demuestra que hay una fuerte presencia del Estado para morigerar la caída económica causada por la pandemia”.

“En la recorrida que hicimos hoy –en el Parque Industrial- vimos una planta que sufrió el ‘industricidio’ de los últimos años y otra que no pudo arrancar porque no estaban dadas las condiciones económicas. Hoy tenemos un escenario mucho más favorable y previsible y tenemos que estar a la altura para fortalecer la reactivación económica”.

“Nadie se salva solo -enfatizó el gobernador-. Nos dimos cuenta de que hay que trabajar en conjunto y escucharnos. Son pequeños eslabones que nos dicen que hemos estado en el camino correcto. Ya llevamos 11 meses de crecimiento de la actividad industrial focalizada en la generación de trabajo. Vemos una reactivación económica importante que se refleja los índices de recaudación de impuestos. En poco tiempo más lo veremos reflejado en la generación permanente de puestos de trabajo”.

El mandatario destacó que la situación se ha visto fortalecida por una campaña de vacunación “muy fuerte, que nos permite un escenario más previsible. Tenemos que estar a la altura de la reactivación económica, fortaleciendo la capacidad instalada, poniendo en marcha todos los mecanismos, asumiendo desde el Estado los mismos riesgos que asumen los empresarios, con una misma idea y un mismo objetivo”.

También adelantó que está en estudio la forma de potenciar “nuestro fondo de garantías de carácter público. Lamentablemente lo tuvimos que poner en marcha para paliar una coyuntura, pero queremos activarlo para fortalecer el desarrollo, que la inclusión financiera de las PyMEs sea un cambio de paradigma, potenciando el FOGAR, el FONDEP, nuestro FOGAPAM, creo que podemos crear un marco en el que sea mejor negocio la inversión productiva que la timba financiera. Eso es lo que realmente va a sacar nuestro país adelante”.

“Estamos en camino de recuperar la industria”

Por su parte, el ministro Kulfas hizo hincapié en que “a pesar de las dificultades estamos en el camino de la recuperación de la industria, la generación de empleo, con una producción que ya es mayor que la del 2019, a pesar de la pandemia.

“Y -agregó el funcionario nacional- damos apoyo a los sectores productivos, porque creemos que cada argentina y argentino tiene que tener las oportunidades para su desarrollo personal y económico allí donde nació o allí donde eligió vivir. Por eso trabajamos provincia por provincia y estamos muy contentos de que en La Pampa podamos tener un trabajo conjunto que nos dé bienestar y confianza”.

Recorrida por el Parque Industrial

La presencia de los funcionarios nacionales en la provincia permitió una intensa jornada de trabajo que comenzó con la visita del Parque Industrial de Santa Rosa, donde, junto al gobernador Ziliotto, el secretario de Trabajo y Promoción del Empleo, Marcelo Pedehontaá; y el titular de la Agencia La Pampa de Inversiones y Comercio Exterior, Sebastián Lastiri; visitaron la planta de la ex Alpargatas (Calzar), las instalaciones de Misiones Maderas y los galpones de la ex Montenegro.

Los funcionarios provinciales y nacionales intercambiaron ideas sobre eventuales posibilidades de reactivación de las plantas de Calzar y Montenegro, y dialogaron con el titular de la firma Misiones Maderas, sobre proyectos futuros tendientes a la ampliación de la producción de la firma y la captación de nuevos mercados fuera de los límites de La Pampa.

Jornada de trabajo con industriales y empresarios

En el marco de la visita a la provincia, los funcionarios nacionales y provinciales, tuvieron la oportunidad de dialogar extensamente con dirigentes de distintos sectores económicos pampeanos. El momento fue oportuno para que las y los industriales plantearan inquietudes y los funcionarios plantearan las herramientas y mecanismos dispuestos, tanto a nivel provincial como nacional, para avanzar en la reactivación productiva.

Del encuentro participaron: Ariel Solaro (Metalúrgico), Orfelia Beascochea (Hotelería), Gustavo Diribarne (Aberturas), Daniel Grunding (Minería), Nicolás Alarcia (Molino), Roberto Espíndola (Ind. Gráfico), Tomás Lorda (Ind. Agroalimentaria), y Javier Moldovan (Casas Prefabricadas). Carlos Elorza (Pinturas) y Daniel García Suárez (Productos gráficos).

Detalle de los convenios firmados

El rubricado con la Universidad tiene el objetivo de fomentar la creación y/o fortalecimiento de Centros Universitarios PyME en universidades estatales, para lo cual se otorgaron $3.373.735. Se creará un Centro Universitario en la MiPyMEs en la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), que actuará como articulador entre las necesidades de las micro, pequeñas y medianas empresas y los servicios técnicos de la UNLPam, transfiriendo, vinculando y gestionando instrumentos entre la universidad, la empresa y el Estado.

El proyecto busca gestionar y aplicar instrumentos de financiamiento nacionales, provinciales y locales vinculando al sector científico (académico y centros tecnológicos) y las MiPyMEs de la región para el agregado de valor y aumento de la competitividad de las empresas, haciendo foco en las cadenas de valor de Agroindustria (lechería y apícola), y de Bebidas (cervecería artesanal), y en mejorar la calidad y uso de la energía en empresas electro intensivas.

Fortalecimiento de instituciones

Se aprobaron dos proyectos. Uno de la Fundación para el Desarrollo Regional de General Pico: “Tecnologías de Gestión: Información para la toma de decisiones”, que con un monto total de $778.000.-, desarrollará un sistema de gestión para la institución que mejore la calidad de los servicios ofrecidos a PyMEs y emprendedores locales. En una segunda etapa buscan mejorar la gestión de 5 MiPymes locales a través de una asistencia técnica ad hoc. Las cadenas de valor priorizadas serán: Agroalimentos, Industria Metalmecánica y Textil.

El segundo proyecto, “Instituto de Capacitación Técnica, y Acompañamiento a PyMEs y Emprendedores de la provincia de La Pampa”, es de la sede La Pampa de la Unión Industrial Argentina, y desarrollará un Instituto de Capacitación y Formación Técnica para profesionalizar y mejorar la competitividad de la matriz productiva provincial fundamentalmente del sector de los agroalimentos. Dicho instituto contará con asistencia técnica que permitirá mejorar la comercialización, la digitalización y el valor agregado de sus productos, priorizando las cadenas de Aroalimentos y Metalmecánica, con un monto total de $858.370.-

Convenio con Quemú Quemú

Por último se firmó u convenio con el intendente de Quemú Quemú, Alfredo Fernández, en el marco “Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales”, a través del cual se asignaron $41 millones que se destinarán a mejorar la infraestructura del predio.