Ziliotto: «Vamos a garantizar el acceso a los alimentos a los sectores más desprotegidos».

Esta tarde poco después de las 17.30 horas, dio comienzo la sesión donde juraron el Gobernador Sergio Ziliotto y la Vicegobernadora Alicia Mayoral que será Presidenta de la Legislatura.

Estuvo presente el exgobernador Rubén Hugo Marín (uno de los primeros en llegar), Norma Durango, ex vicegobernadora, Daniel Kroneberger, Sergio García, ministros del Superior Tribunal de Justicia; legisladores nacionales y provinciales; intendentes e intendentas; funcionarios y funcionarias; y aproximadamente 50 familiares.

Este es el texto completo del discurso del gobernador:

Como hace exactamente cuatro años provincia de La Pampa., asumo la responsabilidad de gobernar este querido territorio.

Igual que en esa oportunidad, lo hago a partir de la decisión del pueblo pampeano, en el marco de una construcción de soberanía que se manifiesta en 40 años ininterrumpidos de vigencia de reglas democráticas.

Termina una gestión muy difícil y compleja por lo que nos tocó enfrentar. Estuvimos expuestos a escenarios mundiales de crisis sanitarias, bélicas y económicas. Pudimos sobrellevarlas a partir de un Estado fuerte, un acompañamiento mayoritario de la sociedad, pero en mi caso, fundamentalmente, por el apoyo incondicional de mi familia.

Tengo la certeza que seguir al frente del Poder Ejecutivo de la provincia es el resultado de haber cumplido el contrato social que me une a la sociedad pampeana desde aquel 10 de diciembre de 2019.

Cuando se hace honor a la palabra empeñada, cuando se promete y se cumple, la sociedad no tiene ninguna duda en seguir creyendo en la política y en su virtud transformadora de la vida de sus integrantes.

Cualquier ciudadano que relea mi discurso de 4 años atrás verá propuestas que, en su enorme mayoría, hoy son realidad.

No resulta casual entonces el resultado electoral del 14 de mayo pasado cuando el voto mayoritario ratificó un modelo de provincia que, histórica e ideológicamente, encarna el justicialismo pampeano.

Permítanme recordar pequeños párrafos de 2019 cuando proyectaba escenarios de crecimiento y desarrollo, a partir de la producción y el trabajo.

Hablé de un Estado presente y ordenador, interviniendo para potenciar la economía, hablé de alianza estratégica con el sector privado, hablé de favorecer la inversión productiva a partir de una fuerte inversión de recursos públicos, hablé de lograr competitividad, ratifiqué que gobernar es crear trabajo.

Financiamiento, subsidio de tasas, garantías públicas, subsidios a la generación de empleo, incentivos fiscales constituyeron nuestro significativo aporte para que el sector privado tenga todas las herramientas que permitieron generar actividad económica y empleo.

Hoy, a 4 años, los resultados están a la vista. Y surgen de informes oficiales de organismos nacionales e internacionales.

Desde 2019 hasta setiembre pasado, se crearon más de 6 mil empleos privados registrados en todos los sectores de la economía.

Un dato adicional, pero claramente distintivo de nuestros objetivos, es que la mayoría de esa integración al mundo del trabajo corresponde mayoritariamente a jóvenes.

Además, el índice de desocupación se ubica en uno de los valores históricos más bajos de la provincia. Así lo certifican informes estadísticos del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Si hablamos de efectivo crecimiento, la Organización de Naciones Unidas a través de la CEPAL, certificó que en 2022 la economía pampeana creció un 9,1 % cuando en el promedio de crecimiento anual de la serie histórica 2004-2021 se ubicaba en el 2,39%.

En el contexto nacional, en 2022 crecimos el doble del promedio de todas las provincias argentinas. Sólo fuimos superados por 3 de ellas, cuya economía gira alrededor de los hidrocarburos o de la minería.

Mientras que un análisis regional, nos ubica por encima del crecimiento de provincias limítrofes, varias de ellas vendidas marketineramente como ejemplos a seguir.

Asimismo, si analizamos los resultados vinculados al acceso a mercados del exterior vemos que ya son 48 las pymes pampeanas que han exportado productos y servicios a otros países.

La creación de la Agencia I-Comex fue fundamental para acompañar a nuestras pymes en eventos internacionales ante el desafío exportador de insertarse en el comercio mundial.

En tal sentido, no es casual que el cierre de 2022 nos muestre un crecimiento del 124% en ingresos con respecto a 2019, sumando ingresos a la economía pampeana por 212 millones de dólares.

Pero el dato más significativo es que, de ese volumen de ingresos, el 95,1% corresponde a productos con valor agregado, un escenario virtuoso para la creación de nuevos puestos de empleo.

También hay otras estadísticas que van en ese sentido, vinculadas particularmente a distintos sectores de la economía. Esta efectiva realidad muestra que hemos consolidamos un modelo de provincia de producción y trabajo.

Por supuesto que cuando se trata de construcciones colectivas, surge necesario reconocer el fuerte apoyo federal del gobierno nacional, el acompañamiento del movimiento cooperativo y de gobiernos locales, el vital compromiso de actores económicos, y también el convencimiento de un equipo de gestión: funcionarios y legisladores.

Aquí quiero hacer una mención especial a quien me ha acompañado en el período que ha concluido. Su acompañamiento y lealtad fueron muy valiosos. Gracias Mariano!

No tengo ninguna duda, que ese rol será asumido por Alicia, una gran compañera de ruta en el camino hacia una provincia cada día más justa.

En ese convencimiento, en los próximos 4 años intentaremos potenciar este modelo de producción y trabajo, de crecimiento con inclusión, de bienestar social creciente, y a partir de un Estado ordenador, eficiente, dinámico, abierto y presente.

Quiero, entonces, explayarme en algunos ejes a desarrollar en esta nueva gestión de gobierno, cuyo elemento distintivo es la ratificación y continuidad de los objetivos de todas las políticas públicas.

Producción

Resultará estratégico mantener la eficacia de los instrumentos de intervención en la economía que hemos puesto en marcha al servicio de todos los sectores, y que han sido determinantes del crecimiento ya explicitado.

Claramente nos veremos afectados negativamente si debemos soportar un escenario económico de recesión y deterioro de la actividad producto de la anunciada apertura económica indiscriminada que, como en el pasado, llenará góndolas y exhibidores de productos importados.

Más aún con decisiones que apunten a jerarquizar la primarización de la economía y la exportación de comodities, sin agregado de valor y, por consecuencia, con destrucción de empleo.

Obra pública

Otro factor determinante será el futuro de la obra pública. A su anunciada eliminación por parte del gobierno nacional, debemos agregarle la falta de certezas acerca de la continuidad de aquellas que hoy se encuentran en ejecución.

Para mensurar las graves consecuencias en la economía y el empleo, solo basta con hacer mención que, en estos 4 últimos años, en la obra pública conjunta entre provincia y nación hemos invertido, a valores actuales, la suma de 462 mil millones de pesos.

No deben quedar dudas que seguiremos construyendo con recursos propios. Pero lamentablemente, si los recursos nacionales no llegan no sólo se achicará la inversión, sino que aumentará la desocupación.

Salud

Hablar de salud pública en La Pampa, es hablar de excelencia en las respuestas, algo internalizado en nuestra sociedad.

Con el enorme desafío de seguir en ese camino, será estratégico e imprescindible seguir consolidando la red provincial de salud.

La constante y creciente inversión en infraestructura, equipamiento y recurso humano se potencia en virtud de esa enorme herramienta que es la telemedicina.

Más objetivos serán ampliar la oferta de alta complejidad, la puesta en marcha del Centro de Medicina Oncológica y la creación de un Centro de Simulación con el desarrollo del Aula Virtual para la capacitación permanente del equipo de salud.

El trabajo conjunto con nuestra Universidad pública buscará en 2025 cumplir un sueño de toda la sociedad pampeana, comenzando el dictado de la carrera de medicina.

Educación

Los avances científico-tecnológicos y del conocimiento en general, han hecho que los desafíos educativos actuales impulsen nuevas tendencias en educación.

En este sentido, el sistema educativo pampeano viene desarrollando políticas públicas propias que incluyen desde la modificación del espacio áulico hasta los alcances de la inteligencia artificial.

Así, entre tantos otros fortalecimientos, será clave profundizar en el desarrollo del pensamiento matemático, en un plan provincial de alfabetización que garantice los aprendizajes fundamentales y prepare a los niños, niñas, jóvenes y adultos para vivir en el mundo contemporáneo.

También avanzaremos en una alfabetización computacional, que implique mucho más que saber programar y que será de aplicabilidad a diferentes ámbitos del conocimiento, entre otros tantos saberes.

En definitiva, una enseñanza que articule las demandas del mundo productivo con la formación ciudadana y la cultura en un marco democrático de ampliación de derechos y de respeto por las diversidades.

Para afrontar estos desafíos implementaremos diferentes acciones concretas. Profundizaremos las políticas integrales en la primera infancia, concretando la universalización de la sala de 3 años y avanzando en el acompañamiento de los 45 días a los 2 años tal como lo establece la ley nacional y provincial de educación.

Además, continuaremos con el fortalecimiento de la educación secundaria orientada y en su modalidad Técnico Profesional para favorecer el acceso de los y las estudiantes a formaciones de nivel superior, al mundo del trabajo y al ejercicio de una ciudadanía responsable en un marco de vida democrática.

Profundizaremos la formación docente continua que genere en los y las docentes competencias, capacidades, saberes profesionales que les faciliten actuar en los nuevos escenarios escolares.

Los procesos de evaluación y monitoreo de los aprendizajes en los niveles obligatorios del sistema educativo pampeano serán clave para relevar, sistematizar y analizar esa información que mensure la calidad educativa de la educación en la provincia de La Pampa.

Desarrollaremos un sistema Integral de Formación Profesional que permita potenciar la articulación entre educación y trabajo a través de un modelo de desarrollo provincial productivista e incluyente.

Acceso a los alimentos

Uno de los grandes retos que nos hemos trazado es garantizar el acceso a los alimentos a los sectores más desprotegidos.

Para ello hemos implementado en forma progresiva un relevamiento en todo el territorio provincial con el fin de construir un Índice de Vulnerabilidad Social, de carácter permanente, que nos permita no sólo tener una radiografía de cada uno de los núcleos familiares vulnerables, sino, principalmente, hacer un monitoreo de la eficacia del programa.

Llevar adelante el relevamiento total demandará, sin dudas, una acción conjunta con los gobiernos locales.

Esa información quirúrgica llevará a determinar, familia por familia, la necesidad de asistencia por parte del Estado, para cubrir el costo de la canasta de alimentos.

Mujer, Géneros y Diversidad

Ante todas las pampeanas y pampeanos ratifico el compromiso que asumí en mi primer mandato, de garantizar los derechos y la protección de las mujeres, géneros y diversidades.

Con preocupación vemos que el nuevo gobierno nacional manifestó su intención de abandonar políticas públicas para hacer frente a toda forma de desigualdad y violencia.

La discusión debe plantearse más allá de la eliminación de un ministerio, esta decisión es un rechazo a la inclusión y a la protección de los vulnerables.

Esta lamentable realidad nos encontrará rechazando toda vulneración de derechos.

Y nos compromete a redoblar esfuerzos para sostener la protección y la igualdad de oportunidades, que cada una de las y los pampeanos merecen, sin distinciones.

Turismo

El turismo se ha convertido en los últimos años en una de las actividades más dinámicas. Su nivel de expansión no sólo se refleja en términos económicos sino también en su relación con los cambios y transformaciones de las sociedades contemporáneas y con la construcción de culturas e identidades.

La Pampa es, sin lugar a dudas, un destino turístico emergente a ser potenciado. Nuestra ubicación geográfica es altamente estratégica, clave para la articulación e integración de todo el país.

Vamos a seguir desarrollando productos turísticos emergentes, pero fundamentalmente avanzaremos en la articulación entre turismo y cultura, profundizando la visibilización de nuestro patrimonio cultural.

El trabajo conjunto entre ambas áreas determinará una nueva impronta, vinculada a nuestra historia, a nuestra tradición y a su proyección cultural y económica de la provincia.

Cultura

En línea con esa valorización, hablar de cultura es también salir del ámbito de los espectáculos y el arte. Hablar y actuar en cultura es estimular la creatividad, cuidar nuestro patrimonio, fomentar la capacitación y relacionar el arte, la comunicación, la ciencia y la investigación.

Desde esa concepción, el eje de nuestra política cultural parte de su capacidad para salir al cruce de las desigualdades, ofrecer herramientas y posibilidades a los más desprotegidos. Para integrarlos, para que crezcan y se desarrollen con mayores oportunidades.

El reconocimiento a nuestro pasado, la práctica de la justicia social y la verdad, hacen a la esencia de la cultura y son fundamentales para la construcción deun pueblo democrático y libre.

Seguridad

Vamos a redoblar nuestro compromiso inclaudicable en la lucha contra el narcotráfico en nuestra provincia, un flagelo que afecta a toda la sociedad y en particular a nuestros jóvenes.

En este sentido, como ustedes saben, la competencia originaria para investigar y juzgar en los delitos vinculados a estupefacientes es de la justicia federal.

Sin embargo, ante el creciente tráfico ilegal de estupefacientes, pondremos en marcha un mayor involucramiento en esta lucha.

Sin perjuicio de que nuestra Policía Provincial ya interviene como auxiliar de la justicia federal, sumaremos recursos provinciales en el marco de una tarea activa y de responsabilidades directas.

El primer paso será adherir a la ley nacional de desfederalización de estupefacientes, comúnmente llamada “de narcomenudeo”. De este modo, será la justicia local la que asuma la competencia para investigar y juzgar estos delitos, a partir de la creación de Unidades Fiscales especializadas.

Para concretar y sostener este desafío, propiciaremos un trabajo coordinado con el Poder Judicial de la Provincia de La Pampa y con la justicia federal, aunando y sumando criterios, recursos y capacidades.

Sin dudas, que esta nueva organización contra el narcotráfico derivará en un crecimiento de causas en jurisdicción provincial, y por lógica, de una mayor cantidad de personas condenadas.

Ello nos llevará ineludiblemente, a analizar la necesidad de la creación de un Servicio Penitenciario Provincial y la construcción de una nueva unidad penitenciaria.

Otra herramienta para avanzar en mayor seguridad y prevención del delito en este nuevo período será la incorporación de más tecnología, no sólo en los puestos camineros, internos y limítrofes, sino en puntos estratégicos del territorio provincial, potenciando de esta manera el sistema Pampa Seguridad Activa.

A fin de garantizar la participación de la ciudadanía en materia de seguridad, en línea con la nueva ley de Seguridad Pública y Ciudadana, se constituirán en todo el territorio de la provincia los Foros Vecinales, fomentando la participación activa de la población.

Además, continuaremos con la capacitación y formación profesional permanente del personal policial, herramientas fundamentales para contribuir con los objetivos y metas de las políticas públicas de seguridad ciudadana.

Conectividad

Seguir invirtiendo para incrementar la calidad en la conectividad es garantizar esta valiosa herramienta para el desarrollo individual y colectivo.

Continuaremos con la expansión de la red provincial de fibra óptica, que ya supera los 2 mil kilómetros. Sólo en 2024 proyectamos sumar otros 450 km. conectando más localidades y también dando mayor confiabilidad a los servicios del Estado, como la telemedicina y la educación a distancia, entre otros.

Concretar el objetivo de implementar completamente la modernización administrativa y hacer realidad plena un Gobierno digital y abierto a la sociedad, demandará también seguir con una fuerte inversión en sistemas, equipamiento y ciberseguridad. Y así potenciar la eficacia de nuestras redes provinciales de datos, contribuyendo a una más eficiente tarea administrativa y en la mejora continua de la interacción entre los ciudadanos y el Estado Provincial.

El mantenimiento y actualización de los sistemas informáticos existentes, la programación de los nuevos y la interoperabilidad de los mismos seguirá siendo una tarea de nuestros programadores y desarrolladores.

El Portal Único de Trámites y Perfil de Ciudadanía Pampeana Digital será el vehículo de acceso digital a servicios brindados por la Administración a la ciudadanía, promoviendo e impulsando la accesibilidad a servicios digitales.

El Sistema de Gestión Documental Electrónica y Firma Digital serán clave para la implementación del expediente electrónico hasta incorporar la totalidad de los trámites, siendo uno de nuestros principales objetivos lograr la plena despapelización del Poder Ejecutivo al finalizar esta gestión.

Avanzaremos en el acceso a la información Pública, iniciando el proceso de implementación de la recientemente sancionada Ley sobre la materia, abarcando los procesos de transparencia pasiva, activa, la creación del Portal de Datos Abiertos y la Red de Referentes de Acceso a la Información Pública.

Para afrontar exitosamente estos objetivos, la capacitación y profesionalización de los y las agentes de la Administración Pública Provincial serán imprescindible las actividades de capacitación, que llevan 7 años ininterrumpidos, de nuestro recurso humano.

Pretendemos, en el marco habitual de colaboración y trabajo conjunto, proyectar la transformación digital de las gestiones locales, replicando estos procesos innovadores a través del Programa de Municipios Digitales, aportando a la modernización de sus gestiones y a su fortalecimiento institucional.

Ciencia, Tecnología e Innovación

La agenda estratégica de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de La Pampa buscará fortalecer y elevar la productividad, la competitividad, la equidad y la sustentabilidad de las distintas tramas de valor productivas de nuestra provincia mediante las ciencias, las tecnologías y las innovaciones como herramientas fundamentales para acceder a una economía de bienestar basada en el conocimiento.

Priorizaremos vectores de desarrollo social, productivos y ambientales relacionados con la economía de conocimiento, el cambio climático y la sostenibilidad ambiental, la salud, la reconversión energética y su transición, la industria 4.0 y la transformación digital, así como la industria creativa.

En este sentido, nos proponemos consolidar institucionalmente el Sistema Provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación, principalmente a través de nuestra Agencia CITIA, pero desde una mirada transversal que permita la articulación y complementariedad con todos los estamentos, tanto públicos como privados, a fin de optimizar los recursos y saberes.

En tal sentido, no sólo potenciaremos la red de empresas asociadas al Polo Científico Tecnológico de General Pico, sino que fortaleceremos el desarrollo y consolidación de empresas de base tecnológica, mediante procesos de incubación y pre-incubación, asistencia técnica, asesoramiento y consultoría.

Energía

El Plan Estratégico de Energía de la provincia de La Pampa ya está en marcha. La generación de energía, la gestión eficiente de los recursos energéticos y la consolidación de Pampetrol SAPEM como empresa pública que articule la transición energética son sus motores hacia la soberanía energética de La Pampa.

En poco tiempo pondremos en marcha el parque fotovoltaico en la localidad de Victorica para fortalecer el sistema eléctrico en el oeste y norte de nuestra provincia, marcando un hito ambiental, energético, económico y social. Producto de ello, en 2024 más de 387 millones de pesos quedarán en nuestra economía regional.

El próximo paso será construir un nuevo parque fotovoltaico en la provincia financiado en parte con los ingresos de áreas petroleras, pero también con la posibilidad de captar inversiones privadas que apuesten al desarrollo de la transición energética bajo las reglas fijadas por el Estado Provincial, que equilibran la rentabilidad de los proyectos con precios razonables y justos.

Por otro lado, la generación distribuida ya es una opción real, y ha ubicado a la Provincia en el 6to lugar en el país, tanto en potencia instalada como en cantidad de usuarios generadores.

Pretendemos implementar una segunda etapa del Plan de Alumbrado Público Eficiente e Inteligente, para continuar el recambio de luminarias junto a los municipios compartiendo el objetivo de una gestión eficiente de la energía.

En el mismo sentido, seguiremos adelante con el Plan de Iluminación Eficiente en Espacios Deportivos para que pampeanos y pampeanas de distintas franjas etarias realicen actividades deportivas de recreación y competencia. Ya 33 clubes gozan de sus beneficios.

Este es un plan que potencia nuestra política deportiva, con una fuerte inversión pública para toda la sociedad, pero principalmente para los jóvenes que encuentran en el deporte un ámbito de inclusión social y proyección personal.

El desafío es avanzar en escuelas, centros de salud y demás edificios públicos para que la eficiencia energética en el sector público sea también un ejemplo de una mejor distribución de los recursos.

Acceso al Agua

El acceso al agua de calidad y en cantidad de las y los pampeanos ha tenido un lugar preponderante en la acción de los gobiernos pampeanos, con su consecuente fuerte inversión pública.

Los acuíferos naturales que anteriormente han abastecido a las localidades sufren una mayor demanda producto de su crecimiento poblacional.

Ello, aún a pesar de la permanente inversión y la constitución de unidades de gestión junto a las administraciones locales que buscan potenciar su vida útil.

Ante este escenario, vía planificación e inversión, hemos avanzado no sólo en la construcción de nuevas obras complementarias y en su mantenimiento.

Producto de un decidido involucramiento de un gobierno federal, con una inversión superior a los 200 millones de dólares, hoy se construye la tan necesaria segunda etapa del acueducto del Río Colorado, proyectando llevar agua a Winifreda, Eduardo Castex, Monte Nievas, Metileo y General Pico.

Finalizado la etapa en construcción, esperamos que el gobierno nacional que hoy asume tenga una visión humana y estratégica acerca del valor del agua, y financie la tercera etapa. Es la que dará respuesta al norte pampeano, hoy afectado con un cada día más creciente avance del arsénico en sus aguas subterráneas.

Mientras tanto, con recursos propios, hemos realizado obras complementarias determinantes para garantizar su correcto funcionamiento entre su nacimiento en el río Colorado y Santa Rosa. En tal sentido, a mediados del próximo año estará operativa la estación de bombeo ubicada en el kilómetro 29 del acueducto.

Nuestra empresa pública Aguas del Colorado, administradora también del resto de los acueductos provinciales ya ha planificado más obras complementarias para garantizar el correcto abastecimiento ante la demanda de General Pico, de las localidades intermedias, y de la tercera etapa.

Entre esas obras futuras, a ejecutar durante este nuevo período, incluyen una nueva planta potabilizadora en Pichi Mahuida, una nueva estación de bombeo en Santa Rosa, dos nuevas cisternas ubicadas en la primera etapa y seis cisternas más en Santa Rosa, estas últimas para potenciar la provisión a esta ciudad y a las localidades hacia el norte.

Además, en pocos días más estará operativo el nuevo acueducto que llevará agua de calidad y en cantidad a Chacharramendi. Una obra que Aguas del Colorado realizó por administración en corto tiempo, una muestra clara de un estado eficiente.

Esta localidad, y en el futuro también La Reforma, recibirán agua proveniente del Acuífero El Meauco, un valioso reservorio de agua de calidad. Esta particularidad nos permite en la actualidad realizar los estudios para determinar su sustentabilidad con el objetivo de dar respuesta a localidades de nuestro oeste profundo, como lo son Algarrobo del Águila y Santa Isabel. Con igual estrategia, se proyecta un acueducto complementario al ya existente desde Agua de Torres a La Humada.

Cambio Climático

Otro de los grandes desafíos que enfrentamos será dar respuesta a las amenazas del cambio climático desarrollando políticas y estrategias de adaptación y mitigación.

El Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático, elaborado por este gobierno en el marco de la ley nacional 27.520 de presupuestos mínimos, encontrará en la estructura de la nueva Secretaría de Ambiente y Cambio Climático todas las herramientas para alcanzar sus objetivos y resolver los desafíos propuestos.

El Gabinete provincial de Cambio Climático, espacio compartido con los gobiernos municipales y el Consejo Asesor provincial, que incluye a organismo gubernamentales, universidades y la sociedad civil, serán los ámbitos de participación y gobernanza para potenciar nuestras respuestas.

Recursos hídricos

Hablar de protección del ambiente, nos lleva invariablemente a abordar nuestra soberanía hídrica. Sabemos que vendrán tiempos aún más difíciles. Hacen mucho ruido las expresiones del nuevo presidente de la Nación soslayando la importancia de estos recursos naturales y minimizando la normativa jurídica acerca del derecho de propiedad sobre los mismos.

Lo hemos repetido infinidad de veces: la defensa de nuestros ríos es irrenunciable e innegociable. Ante ello, no tenemos dudas que seguiremos teniendo el histórico acompañamiento de todas las fuerzas política y sociales para defender lo que nos corresponde.

La lucha por nuestros derechos hídricos siempre nos unirá como sociedad.

Banco de La Pampa

El Banco de La Pampa continuará con su proceso de intervención en la economía provincial facilitando el acceso al financiamiento de las personas, las familias y las pymes, sin perder su esencia de fomento y consolidándose como banco público, sustentable y moderno.

Con ese permanente objetivo y potenciando su transformación y modernización, lanzaremos nuevos canales electrónicos para consolidar nuestro Banco digital. Ejemplo de ello, será la nueva plataforma de e-banking que tendrá como distintivo una nueva versión web y una aplicación para celulares. A ello se sumará la renovación del home banking y la aplicación Pampa Móvil.

Además, en el próximo año estará operativa la Billetera Pampa, una herramienta virtual a disposición tanto de clientes como de aquellos no vinculados al banco. Ampliando su cobertura territorial, tendremos presencia en una provincia más, al poner en marcha una nueva sucursal en la ciudad de San Luis.

Infraestructura vial

Sin dudas que la inversión pública en infraestructura vial impacta sobremanera en el crecimiento, en la seguridad y en el bienestar. No resulta casual entonces, ver las fuertes inversiones en rutas durante el período que acaba de finalizar.

Una muestra de ello es que los recursos aplicados en ella ascienden a 97 mil millones de pesos. Ello, sin contar lo que el Gobierno Nacional invirtió en los corredores de las rutas nacionales, por cuenta propia. Sin dudas que aún falta. Tampoco olvidemos el deterioro de las rutas nacionales en diciembre de 2019.

Nuestra planificación proyecta como prioridad no sólo garantizar transitabilidad, sino principalmente incrementar la seguridad vial en tramos de mayor flujo vehicular.

Así como se ejecutan obras como el repavimentado y ensanchamiento de la ruta 20 camino a 25 de Mayo, la travesía urbana en General Acha y la doble vía en General Pico, también proyectamos pasos urbanos en Santa Isabel y Quemú Quemú, una nueva vinculación entre Santa Rosa y Toay y otra doble vía en la circunvalación norte de General Pico.

Asimismo, en poco tiempo habrán finalizado los estudios para cuantificar el flujo vehicular en las rutas 5, 20 y 35, con el propósito de analizar la viabilidad de transformar tramos en autovías. Dicho trabajo de consultoría, comenzado a principios de año, permitirá determinar tanto la magnitud de la inversión, como la de su posterior mantenimiento, y así diseñar el método de su sustentabilidad.

Cumplida esa tarea, sabremos si su viabilidad económica corresponde a un esquema autosustentable con tarifas lógicas, o si sólo cierra con subsidios del Estado y de qué cuantía.

Salarios públicos

Aunque algunos, desde su pertenencia ideológica acerca de la importancia del Estado, sólo vean al salario de los agentes públicos como un gasto, para nosotros constituye una valiosa herramienta de intervención virtuosa en la actividad económica como instrumento que potencia el consumo. Este convencimiento es el que nos lleva a hacer siempre el mayor esfuerzo para fortalecer su poder adquisitivo.

Tampoco es casual, como quedó expresado en el presupuesto 2024 recientemente aprobado en este ámbito legislativo, que la asignación de mayores ingresos que reciba el Estado se destine, como uno de sus destinos prioritarios, a mejorar salarios.

Gobiernos locales

Nuestro reclamo permanente de federalismo, ha encontrado siempre una consecuencia en nuestros actos. Esa política de estado como lo es la descentralización será la herramienta vital para hacer realidad este conjunto de acciones. Su eficacia y eficiencia dependerá sobremanera del trabajo conjunto con los municipios y las comisiones de fomento.

La importancia de los gobiernos locales para este gobierno provincial ha quedado demostrada hace poco tiempo. La nueva ley de coparticipación municipal transformó recursos provinciales en fondos automáticos para las administraciones locales. Una muestra más de federalismo provincial.

Este es el resumen de objetivos y lineamientos para la gestión de gobierno que hoy comienza. La responsabilidad que me ha otorgado la sociedad pampeana obliga a dejar en claro que no podremos cumplirlos en su totalidad si nos quitan recursos nacionales. Que no son ninguna dádiva, nos corresponden en el marco de un país federal.

Esperamos que estos objetivos no sean sólo una expresión de deseo, menos aún una utopía inalcanzable.

Será muy negativo si se detiene la economía destruyendo nuevamente la industria nacional, achicando el consumo por la baja del poder adquisitivo del salario, eliminando la obra pública y generando así altísimos niveles de desocupación.

Contar sólo con recursos propios nos obligará a fijar prioridades. Podremos financiar la correcta prestación de los servicios públicos y la asistencia a los sectores más desprotegidos, pero tendremos que postergar otros objetivos. Porque bajo ningún punto pondremos en riesgo nuestra independencia económica. Es una herramienta vital para ejercer soberanía, evitar que nos disciplinen y para no avalar medidas que nos vulneren.

Siempre nos van a encontrar para construir una Argentina próspera e inclusiva. Pero nos tendrán en la vereda de enfrente cuando quieran avasallar los derechos de La Pampa y de su pueblo.

Por último, ratifico nuestra convicción de escuchar, consensuar y proyectar acciones, especialmente con este ámbito legislativo. Pero también con otros sectores institucionales, políticos, sociales, gremiales, cooperativos y empresariales. En ambos casos, buscando prioritariamente cumplir los sueños del pueblo pampeano.

Todas y todos, juntas y juntos, debemos seguir construyendo una sociedad bajo la hegemonía del respeto, la empatía, la unidad provincial y las reglas democráticas.

Debemos ser impermeables a escenarios de odio y violencia que imperan en el contexto centralista, destruyen relaciones humanas y buscan borrar la historia.

Defendamos nuestra idiosincrasia, defendamos nuestra forma de vivir, defendamos la pampeanidad.

Y que no nos borren la memoria: son 30 mil.

¡Muchas gracias!

T