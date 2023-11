Ziliotto: «tenemos que elegir entre dos países completamente distintos»

El gobernador votó a las 10 de la mañana en el Colegio Manuel Belgrano de la capital pampeana.

Ziliotto valoró la celebración de los comicios al cumplirse 40 años de democracia y enfatizó que «casualmente en estos 40 años tenemos que elegir entre dos países totalmente distintos, una elección que claramente tiene posiciones antagónicas, se juega el futuro de la Argentina, de la provincia de La Pampa, de la salud, de la educación, de la memoria, de los 30 mil desaparecidos, gracias a Dios lo vamos a resolver en el marco de la democracia».

-¿Hay lugar para la neutralidad?

-Yo creo que si bien está previsto del sistema, creo que va mucho más allá, yo pienso que hay que defender todo lo que tanto costo, hoy es momento de hacer memoria de todo lo que perdió la República Argentina cuando se soslayó y dejo de regir la democracia, por eso creo que los argentinos y pampeanos estén a la altura que vayan a votar y elijan en que Argentina y provincia de La Pampa quieren vivir.

-Se estima que muchos argentinos se trasladaron a otro lugar este fin de semana, ¿qué opinión tiene usted?

-Pasa casualmente por respetar la elección de cada uno, algunos pudieron elegir entre vacacionar o no vacacionar, entre votar o no, yo creo que está dentro de las reglas del juego, cada uno sabrá realmente el lugar que ocupa dentro de la democracia y con el resultado de mañana todos nos tendremos que hacernos cargos.

-¿Qué cree que cambio de la elección general al balotaje?

-Lamentablemente no se discutieron propuestas, hubo un sólo candidato que habló de propuestas, lo único que escuchamos del otro candidato es estar en contra de, y la verdad no sabemos cuales son esas propuestas ya que se han soslayado tanto que no sabemos si son ciertas o no, así que gracias a Dios lo va a decidir el pueblo argentino.

Presupuesto 2024

El gobernador también anunció su intención de presentar la propuesta de Presupuesto 2024 a la Legislatura el martes por la tarde. El presupuesto presenta dos escenarios: uno anticipando una victoria de Massa con crecimiento y proyectos de infraestructura, y otro previendo un triunfo de Milei con recortes presupuestarios y menos proyectos. Ziliotto describió la elección como entre “resistir” o “seguir creciendo”, haciendo eco de sus declaraciones anteriores.

Cuando se le preguntó sobre los detalles específicos del presupuesto, Ziliotto respondió con confianza, señalando que la opción preferible es siempre la primera.