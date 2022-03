Ziliotto reunió al bloque oficialista: gestión y estrategia preelectoral

El encuentro se realizó este martes a la mañana en el Salón de Acuerdos. Se habló de las prioridades para el año legislativo y estuvo presente la coyuntura política y electoral. En La Pampa se adelantarían las elecciones de 2023, como hace tres años.

El gobernador Sergio Ziliotto reunió este martes en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno al bloque de diputados provinciales del oficialismo. El encuentro se realizó desde las primeras horas de este martes a la mañana y hasta pasadas las 11:00 horas. El objetivo del gobernador fue ordenar la agenda legislativa, las prioridades de la gestión y afinar la estrategia preelectoral ante la firme posibilidad de adelantar el calendario el año próximo para despegar nuevamente la contienda provincial de los comicios nacionales.

Tal como dio a conocer El Diario, la reunión tuvo relación con las próximas leyes que se debatirán en el ámbito legislativo. El gobernador mencionó la Ley de Seguridad Ciudadana como una de las prioridades. «Fue una reunión como la que se hace todos los inicios de año, y estuvo relacionada con la agenda legislativa», confirmó el diputado Julio «Tato» González.

El legislador ultravernista también confió que el gobernador Ziliotto, entre sus pedidos, hizo «hincapié» en la situación de los trabajadores con artículos 6º en el área de Salud. «El Ejecutivo busca garantizar previsibilidad a todo el personal antes de que venza la prórroga del 30 de junio», puntualizó.

Agenda legislativa

Uno de los diputados que participó del cónclave, en la reunión se desmenuzaron los anuncios que hizo el gobernador en el discurso de apertura de sesiones. El encuentro lo había convocado el gobernador hace un tiempo y recién se pudo concretar este martes.

Ziliotto mencionó como prioridades la Ley de Seguridad Ciudadana, la prórroga y el proyecto que se elaborará para atender la situación laboral de los trabajadores contratados por artículo 6 en Salud (más de 1.500), y también las normas necesarias para darle herramientas al Ipav para la venta de terrenos y atacar el déficit habitacional.

También tuvo espacio en la conversación la discusión de una nueva ley de coparticipación. Ya hubo dos intentos que naufragaron en los últimos años, primero en la gestión de Carlos Verna y el año pasado en la gestión del mandatario actual, cuando las recorridas por las microgestiones no llegaron a buen puerto.

La idea es retomar la necesidad de introducir cambios, aunque la tarea de llegar a un consenso es dificultosa porque los intendentes que gobiernan ciudades con más densidad poblacional pretenden que ese coeficiente tenga mayor incidencia, mientras que las localidades más pequeñas defienden que el índice de necesidades básicas insatisfechas de la población sea la variable con más preponderancia.

Una coyuntura complicada por triple vía

En el cónclave también se analizó la coyuntura política y preelectoral. En ese sentido, «el panorama internacional es difícil por la guerra, el nacional ni te cuento, y en la provincia tampoco estamos bien porque se perdió la última elección después de 35 años», describió uno de los diputados.

Ziliotto volvió a expresar el respaldo al acuerdo con el FMI que tiene media sanción en el Congreso y se discute por estas horas en el Senado. «El dólar paralelo estaba a 220 pesos cuando se discutía en Diputados y bajó drásticamente y se achicó la brecha después de la aprobación», destacó otro legislador, como parte del análisis, en un contexto en el que preocupa la inflación, la pobreza, el desempleo y la necesidad de generar divisas con la producción.

«El gobernador dijo que la mejor estrategia es gestionar, que hay que comunicar mejor y militar la gestión», resumió uno de los participantes. En ese orden, acordaron reforzar el mensaje de la relevancia de la intervención del estado en la salud, en el apoyo crediticios a los distintos sectores productivos, y no esquivar la autocrítica sobre medidas que no consideran correctas, como el cierre de las exportaciones de la carne o los granos, punto sensible para la región.

El partido electoral que ya se juega

La cuestión electoral también se abordó durante el encuentro. Si bien no salió como una definición en la reunión, sobrevoló el análisis de adelantar las elecciones provinciales del año próximo para despegarlas de la contienda nacional, como ocurrió en 2019.

«Tendríamos elecciones en mayo, si hay internas dentro del FreJuPa, serían en febrero, y estaríamos cerrando listas en diciembre de este año», especularon desde el bloque. «Se mencionó, es parte de saber en qué cancha vamos a jugar», admitió una fuente legislativa.

La aparición del exgobernador Carlos Verna en sendas reuniones en General Pico, junto a los legisladores del bloque que le responde, el diputado nacional Hernán Pérez Araujo y el exdiputado nacional Daniel Lovera, también sobrevoló el encuentro.

En la interna del peronismo parece haber un acuerdo en la lectura. «Es positiva su aparición, hay que revertir la elección el año pasado. Verna tiene que incorporarse en la estrategia electoral para mejorar aquel resultado», analizó un legislador.