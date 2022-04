Ziliotto recibió a la intendenta de Luiggi y a los jefes comunales de Puelén y Alpachiri

Durante la mañana de hoy, el gobernador Sergio Ziliotto, se reunió con la intendenta Patricia Lavin y los jefes comunales Rubén Colado y Rubén Müller de las localidades de Ingeniero Luiggi, Puelén y Alpachiri respecticamente.

Se trató de reuniones de trabajo como las que habitualmente mantiene con intendentas e intendentes, en las que, además de concretar acciones a través de la firma de convenios, se evalúan las obras en ejecución, las políticas públicas en marcha y se diagraman trabajos conjuntos futuros.

En todas las reuniones participó el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, quien se ocupa diariamente de articular el trabajo con las y los jefes comunales, además de vehiculizar en las distintas carteras de gobierno las inquietudes que le presentan.

Ingeniero Luiggi

En el caso de Ingeniero Luiggi, la intendenta Patricia Lavin destacó la decisión del mandatario provincial, para que el secretario de Asuntos Municipales suscriba un convenio de sesión a favor de la comuna de un camión dotado de equipo succionador/desobstructor.

En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, Lavin destacó que el nuevo equipamiento “será una herramienta fundamental que da respuesta a una necesidad de mucho tiempo y que nos va a permitir un sistema cloacal limpio y en correcto funcionamiento”.

“Hasta el momento acudimos a la Cooperativa de General Pico o a la solidaridad del intendente de Uriburu, que nos facilitan el equipo, pero próximamente podemos dar respuesta inmediata y prevenir futuros inconvenientes”.

Detalló, además, que “también dialogamos sobre proyectos que elaboramos y hoy están en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos para avanzar en forma concreta. Hablamos sobre los trabajos a realizar en el hospital de nuestra localidad, con los que vamos a mejorar el servicio de salud pública, pero además promoverán la creación de puestos de trabajo”.

Finalmente precisó que se habló sobre “un proyecto que tenemos vinculado a la Casa de la Cultura, porque el edificio necesita mantenimiento, sobre todo después de las inundaciones que afectaron nuestra localidad en el año 2017”.

Puelén

El intendente Colado detalló que durante la reunión con el mandatario “hablamos de las necesidades que tiene Puelén, y de inmediato el Gobernador se puso a disposición para resolverlas. Son temas importantes para nosotros entre ellos el gas, la energía y el agua”.

En la actualidad el 30% de la población tiene gas, “proyectamos duplicar el servicio, que hoy tiene un tendido de 2.800 metros lineales”. En cuanto a la energía “lo primero que tenemos que hacer es un relevamiento del tendido eléctrico y su consiguiente reparación” explicó el jefe comunal. Además detalló que “estamos haciendo cinco casas del Plan Mi Casa, y tenemos que hacer líneas nuevas para esas viviendas”.

En cuanto a la red de agua potable, “quedaron -dijo Colado- obras inconclusas de la gestión municipal anterior que tenemos que terminar. Es fundamental porque tenemos varios vecinos que no tienen agua porque no está en funcionamiento el tanque cisterna que fue instalado en el año 2017”.

El intendente aclaró que “no podemos afrontar esos montos. En los dos años que llevo de gestión, si no hubiera sido por el Gobierno provincial, que me apoyó de forma incondicional, nada hubiera sido posible. Estoy muy agradecido”, enfatizó.

Alpachiri

“Fue una muy buena reunión” dijo el intendente de Alpachiri, Rubén Müller. Siempre los encuentros con el Gobernador son fructíferos. En esta oportunidad quisimos encontrar una fecha posible para invitarlo a la inauguración del SUM, en el que tanto aportó la Provincia”.

“También entregaremos ocho viviendas, estamos construyendo cuatro más por el Plan Mi Casa y necesitamos más viviendas, como pasa en toda la geografía pampeana”, detalló.

Para esas nuevas viviendas se están asfaltando ocho cuadras, “el agua potable y la electricidad se hacen con un convenio con la Cooperativa que gestiona los servicios y el gas se acuerda con Camuzzi” aclaró Müller.

El intendente adelantó que la localidad está a punto de “incorporar nuevos loteos para construir más viviendas, por lo que se necesitarán distintas obras de infraestructura que demandarán una fuerte inversión y serán motor para la creación de nuevos empleos”, concluyó.