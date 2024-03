Ziliotto presentó dos proyectos para asegurar alimentos a sectores vulnerables y un aporte extraordinario por seis meses

Esta tarde en una conferencia de prensa, el gobernador Sergio Ziliotto informó que este martes presentará en la legislatura provincial dos proyectos de ley que serán «herramientas extraordinarias» que durarán por un plazo de 180 días.

«El primero tiene que ver con garantizar el acceso a los alimentos a los sectores vulnerados. El segundo es una ley de sostenimiento para garantizar la continuidad y finalización de nuestro programa de obras públicas», dijo el gobernador durante una conferencia de prensa realizada esta tarde.

«Un trabajo conjunto con cada municipio y comisión de fomento para abordar una política para llegar con dignidad a cada hogar de la provincia, y mas aun a quienes necesiten del estado, para como mínimo poder tener un plato de comida cuatro veces por día», contó.

Detalló que en el proyecto de presupuesto provincial para el 2024, se preveía una partida de unos $j 10 mil millones destinada a este fin. En este sentido destacó también la intención de avanzar con la elaboración del Indice de Vulnerabilidad Social.

Pero «devenida la crisis económica, el impacto de la inflación y la suba indiscriminada de alimentos», sostuvo que «prevemos una inversión que va a duplicar lo que habíamos previsto en el presupuesto».

«Hay muchas familias que inevitablemente van a caer bajo la línea de indigencia, y ahi tiene que haber un Estado presente», sostuvo.

Dentro de la ley que contempla el acceso a alimentos se establecen dos herramientas, que deberán ser aprobadas por la Legislatura: un cambio del destino de recursos discrecionales provinciales, y el sistema de aporte extraordinario, que afectará a los sectores «con mayor capacidad contributiva».

«En primer lugar vamos a incrementar la tasa de ingresos brutos del sistema financiero. Es uno de los que tiene capacidad y la posibilidad de aportar. Indirectamente todos los ciudadanos aportan a este sistema; por eso durante seis meses harán un aporte extraordinario», detalló

«En segundo lugar, el aporte solidario extraordinario vendrá de los contribuyentes con cinco o más inmuebles urbanos en su posesión, o que la valuación fiscal de todos sus bienes urbanos supere los $ 50 millones». Este aporte también alcanzará a los titulares de vehículos «de alta gama»: autos y vehículos 4×4 con un valor superior a $ 40 millones, a enero de 2024.

Los altos salarios públicos también se verán afectados a este aporte. Ziliotto especificó que cada poder del gabinete provincial determinará cuál va a ser la cuantía del aporte que se creará por ley.

Obras públicas

Respecto al sostenimiento de la continuidad de obras públicas, el gobernador sostuvo que «planteamos un proyecto en el que se autoriza al poder Ejecutivo a realizar todos los actos administrativos y convenios para hacernos cargo de las obras y terminarlas», priorizando las obras ya en marcha.

Para esto, «necesitamos la anuencia del gobierno nacional, ya que vamos a estar interviniendo en otra jurisdicción», afirmó Ziliotto.

«Que nos den las herramientas para defender la obra pública como patrimonio público, como fuente de generación de dignidad, y generación de trabajo genuino», sostuvo.

Jubilación anticipada.

Ziliotto se refirió también al proyecto de jubilación anticipada para agentes de la administración pública provincia y municipal. Reveló que son 1.178 los agentes que están en condiciones de acceder a ese beneficio de jubilarse con 30 años de aportes, con 55 años las mujeres y 60 los varones.

«Llegamos a un momento en que en cierta manera tenemos que establecer mecanismos de ver como en pos de la eficiencia del Estado poder determinar quienes ya por edad o por cuestiones tecnológicas puedan retirarse. También podemos hacer referencia al sistema de salud de quienes estuvieron en la trinchera. En esos cinco años será una jubilación extraordinaria que garantizará el 82% móvil hasta la ordinaria. No cobrarán menos. También beneficiará a los municipales. El monto lo financiará hasta el 82% móvil el Estado provincial. Es un sistema virtuoso que termina beneficiando al Estado», dijo.

«Se discute el absurdo».

Sobre la convocatoria del Gobierno nacional a firmar el denominado Pacto de Mayo, el gobernador Sergio Ziliotto dejó en claro que «siempre vamos a buscar el diálogo, pero cuando uno dialoga y del otro lado se busca solo la imposición es muy difícil un acuerdo».

De forma retórica se preguntó: «se plantea un nuevo pacto, pero por qué no cumplimos con los pactos existentes como la Constitución y las leyes que devienen de su aplicación. ¿Cómo voy a discutir un nuevo sistema de coparticipación con el Presidente cuando no me transfirió lo que corresponde por coparticipación federal?».

Por otro lado, se refirió a los recortes de fondos a La Pampa que hasta el primero de marzo superaban los 18 mil millones de pesos. «Se discute el absurdo, el Presidente habla de recursos discrecionales, mentira, no son recursos discrecionales, son recursos no automáticos que están anclados en leyes especiales vía afectación específica o en convenios de parte. No es que el presidente los puede disponer como quiera, no», enfatizó.

«No están mandando violando normativas y convenios. Esa deuda de 18 mil millones de pesos hasta el primero de marzo, tiene un anclaje jurídico. Estamos agotando la vía administrativa para reclamar judicialmente», anunció. «¿Cómo va a haber un nuevo pacto, cuándo se está incumpliendo la Constitución y sus leyes?», cuestionó.