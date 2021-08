Ziliotto pide urgente reunión del COIRCO por Portezuelo

El martes, el gobernador de la provincia, Sergio Ziliotto solicitará formalmente al Ministro del Interior, Eduardo de Pedro, que convoque con carácter urgente a una reunión del Consejo de Gobierno de COIRCO.

La razón de ser de la convocatoria es que el órgano máximo de la autoridad de cuenca trate y decida -en torno a las acciones unilaterales que la provincia de Mendoza viene realizando respecto de Portezuelo del Viento, las cuales hacen caso omiso a lo decidido en la última reunión de los gobernadores-, la realización de una evaluación de impacto ambiental sobre toda la cuenca hídrica.

Asimismo solicitará se analicen los registros y pronósticos nivales del río Colorado, a fin de estudiar la situación hídrica existente, en base a la cual se deben re asignar los cupos de uso que cada provincia condómina tiene sobre el río.

Debe recordarse que en el día de ayer, luego de emitido el dictamen del Fiscal de Estado de la Provincia de Mendoza en torno a la obra Portezuelo del Viento, el gobernador Suárez manifestó en medios locales que van a seguir adelante con la obra.

Así, de las palabras del gobernador mendocino y de la lectura del dictamen emitido por su Fiscal de Estado, surge manifiesto que las máximas autoridades mendocinas no reconocen la interprovincialidad del río Colorado, ni a la autoridad de cuenca COIRCO.

Soslayan sistemáticamente los usos establecidos en el tratado y pretenden una utilización del río que resulta violatoria de todas las normas ambientales, basta con citar que la presa no podrá llenarse con los caudales actuales del río para probar la catástrofe ambiental que intentan.

Lo ya decidido por los cuatro gobernadores de los cinco que integran COIRCO en la última reunión del Consejo de Gobierno -realizar una evaluación de impacto ambiental sobre toda la cuenca hídrica- no es tenido en cuenta por la Provincia de Mendoza, que obstinadamente avanza sobre la licitación de una obra que es inviable ambiental y energéticamente. En la actualidad el Ministerio del Interior se encuentra avanzando con los términos de referencia de dicho estudio.

Por ello, es de suma importancia que los gobernadores de las cinco provincias que comparten el rio Colorado vuelvan a reunirse en el Consejo de Gobierno, respetándose las instituciones que democráticamente se crearon y la forma federal de gobierno que dicta la constitución. Los gobernantes de la Provincia de Mendoza tienen que entender que someterse a las instituciones y velar por el cuidado de un río que a todos nos perteneces no es una opción, es una obligación de la cual no se pueden apartar.