Ziliotto llevó fondos a Realicó y anunció un nuevo edificio para el Centro de Formación Profesional

El gobernador Sergio Ziliotto recorrió obras en Realicó, donde firmó un convenio de colaboración con la Municipalidad que permitirá finalizar la urbanización “Caldenia”, la Terminal de Ómnibus y asfalto. El acuerdo fue por $25 millones y viene a completar un aporte total de 61 millones de pesos. Además, anunció que la provincia destinará $ 79 millones para construir un nuevo edificio para el Centro de Formación Profesional N° 11 que funciona en la localidad norteña.

Recibido por la intendenta Viviana Beatriz Bongiovanni, el gobernador Ziliotto junto al Ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Daniel Bensusán; el Secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton; y el diputado provincial Facundo Sola; recorrió varias obras que se están ejecutando.

La Intendenta sostuvo que “desde el comienzo de la gestión siempre hemos tenido el apoyo y la escucha del Gobierno Provincial. Teníamos varias obras pendientes, algunas con varios años de atraso, que eran una deuda política con los vecinos y vecinas”.

“En estos tiempos de pandemia, la obra pública nunca se detuvo y esto significó un sostén económico para gran parte de las familias realiquenses, una inyección económica que generó un movimiento interno muy importante. Seguiremos por más obras, ya que se van a construir 30 viviendas del Plan Nacional ´Casa Propia´ y un edificio nuevo para el Centro de Desarrollo Infantil. Estamos orgullosos de pertenecer como equipo a estos gobiernos nacional y provincial que apuestan a la descentralización y a la federalización, no como conceptos abstractos sino como políticas públicas específicas”, señaló.

Descentralización: “una herramienta enorme”

Por su parte, el gobernador Ziliotto dijo que a pesar de la pandemia “en ningún momento detuvimos la decisión de llevar, a través de la obra pública, no sólo dignidad, como en el caso del techo propio, sino también tratando de dotar de mayor y mejor infraestructura para todos los servicios públicos que están en manos del Gobierno Provincial”.

“No fue fácil, tuvimos que aportar una inversión millonaria en el servicio público de salud para dotarlo de mayor excelencia, que hoy se puede medir en datos objetivos. Y seguimos trabajando, con esa herramienta enorme que es la descentralización, confiando en los intendentes la ejecución de los fondos públicos. Tenemos en claro que es una política de Estado que fue puesta en función con la experiencia de gobierno entre 2003 y 2007, e internalizada por intendentas e intendentes de toda la provincia y de todas las ideologías políticas”.

El mandatario pampeano aseguró que “continuamos con las 10 viviendas del programa Mi Casa y como ya lo he expresado: cuando una vivienda se termina, se comienza otra. También en breve se estarán licitando las 30 del programa Casa Propia, porque las casas del FONAVI, realizadas por el gobierno nacional van a volver a modificar la geografía de la Argentina”.

“Quiero comprometerme a seguir trabajando con todos los municipios, más allá del signo político de la intendenta o intendente. Tengo una convicción muy clara desde el punto de vista político: uno debe honrar la palabra, como una forma de honrar la política. En cada una de las localidades de La Pampa, no sólo hay ´Argentina Hace´, sino también hay un programa provincial. No voy a castigar a la sociedad de un pueblo porque votó un candidato que no iba en nuestra lista. Es una forma de jerarquizar la política y la función pública”.

Urbanización Caldenia

El mandatario pampeano expresó que “vamos a seguir en esta política con el Gobierno Nacional, que lleva dignidad, igualdad de oportunidades a cada rincón de la Argentina. Por eso estamos terminando estas 76 viviendas, con apoyo del gobierno nacional, a quien no le importó de quién fue la idea, si de una gestión del mismo signo político o no que el que está ahora. Sabíamos que había una demanda muy importante en el país, porque lamentablemente la gestión nacional anterior no se destacó por mirar ese gran déficit habitacional que hoy estamos padeciendo. Esas 76 viviendas serán, antes de fin de año, un techo digno para 76 familias de Realicó”.

Terminal de ómnibus

El gobernador Ziliotto confirmó que “junto con el municipio vamos a poner en marcha un ícono de Realicó, que no debía haber soportado casi ocho años de demora. Y será un antes y un después de la inauguración de la Terminal de ómnibus, un punto de encuentro para el desarrollo de la vida social”.

La nueva terminal de ómnibus, emplazada en la intersección del Boulevard Indios Pampa y la Colectora RN 35, es una obra ansiada por los realiquenses, quienes han visto en varias ocasiones postergada su finalización. El fundamental aporte del Gobierno Provincial permitirá concretar una terminal moderna y accesible.

“Vamos a hacer asfalto”

Uno de las necesidades de la localidad es el asfalto, lo que motivó un respetuoso y llamativo cartel de un vecino que decía: “Sergio, hacenos el asfalto”. Ziliotto, que en la recorrida vio el pedido le aseguró “vamos a cumplir con hacer asfalto”.

“Necesitamos -explicó- un crecimiento económico, una recuperación económica, y así tendremos la posibilidad de desarrollar obra pública en todo el territorio con recursos provinciales, con el apoyo del gobierno Nacional que en virtud de esta proyección y de una decisión política de cambiar el pago de la deuda externa por obras de infraestructura, está sembrando de obra pública a todas las provincias. Así que el asfalto lo podremos hacer”.

Centro de Formación Profesional

Ziliotto anunció la ampliación del Centro Provincial de Formación Profesional Nº 11, que tuvo su origen a comienzos del Siglo XX y brinda a Realicó y a la región 20 capacitaciones laborales y de formación profesional, que convocan a más de 150 inscriptos para aprender: madera y muebles, metalmecánica, construcción y energía eléctrica.

“En poco tiempo más comenzaremos el proceso licitatorio de un nuevo edificio, porque entendemos que uno de los principales valores que tenemos que fortalecer es la educación, y la educación pública, que puede cambiar la vida de las personas y permite enfrentar los desafíos de otra manera”.

Finalmente agregó: “una mayor infraestructura es fundamental, tanto para albergar en condiciones de seguridad e higiene a los estudiantes y docentes, como para la conservación de las herramientas y maquinarias. Es por ello que se plantea una ampliación de 600 m² con un presupuesto estimado de $ 78.850.000”.

El nuevo espacio prevé la construcción de cuatro aulas taller, dirección, cocina, baños y administración. En una segunda etapa se proyectan construir más talleres y lugares de trabajo.