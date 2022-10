Ziliotto inauguró y anunció obras para Ingeniero Luiggi

El gobernador Sergio Ziliotto anunció la ampliación del hospital “Dr. Justo G. Ferrari”, un nuevo CDI, una tecnicatura y la repavimentación de los accesos Norte y Oeste de Ingeniero Luiggi. Lo hizo en el marco de las inauguraciones del albergue municipal “Prof. Oscar Alberto Zanoli” y de las obras de remodelación de la peatonal municipal y la plaza Manuel Belgrano. También se brindó un reconocimiento a empleadas y empleados municipales jubilados recientemente.

La intendenta María Patricia Lavín recibió a la comitiva oficial y agradeció especialmente la presencia de la familia Zanoli, “hoy es un día de alegría, porque tenemos la visita de nuestro Gobernador, y de muchas emociones porque este Albergue lleva el nombre de alguien muy querido para vecinas y vecinos. Este será un espacio de encuentro -aseguró la jefa comunal-. Hoy el Albergue abre sus puertas y recibe una delegación de 101 niños y niñas que vienen a compartir un deporte: el voley. Así queremos a nuestro Albergue, lleno de alegría, lleno de vida”.

Dirigiéndose a Ziliotto, la intendenta puntualizó que “lo que usted nos pide, cada vez que hay una obra, lo hemos cumplido, generando mano de obra y activando la economía local. Revalorizando así a la localidad toda y siendo parte de una política pública”.

El acompañamiento del Gobierno provincial

La jefa comunal destacó el acompañamiento del Gobierno provincial que “nos ha acompañado y asesorado, porque vinieron más de cien veces a trabajar, pandemia de por medio. Porque el acompañamiento no es sólo económico, también es venir, es guiarnos, es estar presentes. Es una enorme alegría -finalizó la intendenta- decir que cumplimos un sueño. Y soñamos con más, con una Luiggi que siga desplegando sus alas y creciendo”.

Ziliotto anunció: CDI, hospital y accesos

El gobernador Ziliotto agradeció, “más allá de lo institucional, la posibilidad de participar, como un ciudadano más, de este homenaje y esta inauguración. Este edificio, que lleva el nombre de Oscar Zanoli, no será un edificio más en la vida de Ingeniero Luiggi”. Remarcó Ziliotto dos ejes de su gestión, “que se verifican en todos los gobiernos peronistas de La Pampa: la inclusión y la igualdad de oportunidades, generadas por un Estado presente, que se hace cargo de las responsabilidades que le da cada pampeana y cada pampeano al momento de ir a las urnas”.

Y anunció que “en diciembre vamos a estar licitando un nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI). Invertimos donde hay que invertir, en la formación de los futuros dirigentes que defenderán la institucionalidad y abrazarán la democracia como principal forma de vida”. Detalló el mandatario que “una de las principales políticas del Gobierno provincial es darle cada vez mayor prestación en calidad al servicio público de salud. Venimos invirtiendo a lo largo y a lo ancho de La Pampa. Estamos a punto de inaugurar un hospital de alta complejidad, como centro de referencia regional, no provincial. Estamos jerarquizando todos los hospitales de NIvel 4, distribuidos estratégicamente en la Provincia, pero no nos olvidamos de las localidades chicas, por eso el 21 de diciembre, abriremos aquí los sobres de la licitación para la ampliación del hospital Justo G. Ferrari, que también actualizará su equipamiento y su recurso humano”.

Ziliotto explicó que “las diputadas y diputados están debatiendo una ley que les garantizará estabilidad laboral a aquellas y aquellos pampeanos que le pusieron el cuerpo a una etapa tan difícil como inesperada, tan dura como fue la pandemia por COVID. Aumentaremos en un 30% el personal y el recurso humano de salud”. Anunció también que “en poco tiempo más estaremos interviniendo y repavimentando los dos accesos, el norte y el oeste, que se comunican con las Rutas Nº 2 y 9, respectivamente. Así nos involucramos en la economía para potenciarla, para generar actividad económica, consumo, riqueza y trabajo”.

Educación como inversión

Dijo Ziliotto que una de las principales inversiones “es la educación. Cómo, a partir de la educación técnica, contribuimos al crecimiento económico, que demanda más y mejores recursos humanos, más capacitados. Tratando de llegar con este esquema de descentralización, de inclusión y de igualdad de oportunidades, anunció el mandatario que “en el ciclo 2023 estará funcionando aquí una Tecnicatura Superior en Servicio y Gestión de Emprendimientos, para empezar a formar una necesaria clase dirigencial, empresaria, que sepa absorber todos los esfuerzos que hace el Gobierno provincial, teniendo muy en claro que el motor de la economía en La Pampa es el sector privado, que necesita a un Estado presente que lo bañe”.

Salir del esquema de concentración

«Tenemos que analizar cómo salimos de este esquema de concentración de la economía que carteliza la formación de precios y nos castiga permanentemente, con una inusitada inflación, que tratamos de atacar desde el Gobierno provincial, la mayor parte de las veces a sus consecuencias, nunca a sus causas. Es por eso que tenemos que trabajar en una mayor oferta, que se sintetiza en una mayor inversión de la iniciativa privada, unida al apoyo del Estado provincial, en ese camino nos van a encontrar”.

“Cuenten con nosotros”

Finalizó Ziliotto asegurando que “cuenten con nosotros, cada vez que haya una necesidad trataremos de estar a su lado, porque para nosotros la calidad de vida es una exigencia, y cuanto mayor sea la calidad de vida, más habremos cumplido nuestra promesa electoral dando respuesta a la confianza que nos dieron cuando nos eligieron”

Recorrida y reconocimiento a empleadas/os

Conmovidos y satisfechos por la tarea cumplida, luego de haber trabajado con constancia y compromiso durante sus años activos; las y los empleados municipales que se jubilaron este año, recibieron, de manos de las autoridades provinciales y municipales, un reconocimiento y un presente por parte de la comuna de Ingeniero Luiggi.

Repavimentación de accesos

Previa reparación de baches, relleno de huellas y ejecución de capa de refuerzo, se repavimentarán con microaglomerado asfáltico en frío: 1.800 metros del Acceso Norte, sobre la Ruta Nº 2; y 1.050 metros del Acceso Oeste, sobre la Ruta Nº 9. Se trata de una inversión de $ 20.709.800.

Ampliación del Hospital

Con el objetivo de mejorar el funcionamiento del Establecimiento Asistencial “Dr. Justo G. Ferrari” se ampliará el edificio en 831,29m2, lo que implica una inversión estimada en $ 300.390.000. En dos ejes paralelos, con una articulación funcional de todo el edificio, se construirá el Servicio de Guardia y Emergencias, la Sala de Máquinas y la Sala de Gases Medicinales. Las obras incluyen: sala de espera, sanitarios públicos, administración, sala de enfermería, recepción y consultorio de guardia, shock room, recepción, administración y sala de rayos X, sanitarios y vestuarios, sala de tomógrafo y habitación del médico de guardia.

Al finalizar los actos -de los que participaron el vicegobernador, Mariano Fernández; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo; la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Alicia Mayoral; el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton; el senador nacional, Daniel Pablo Bensusán; y el diputado nacional, Hernán Pérez Araujo- el gobernador Ziliotto partió hacia la localidad de Arata, para acompañar los festejos del segundo aniversario del Centro Educativo Terapéutico “San Roque”, dependiente de la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones.