Ziliotto inauguró infraestructura de conectividad, viviendas y obras en la plaza de Cuchillo Co

“Llevar soluciones a cada rincón de La Pampa es el principal objetivo que tenemos como gobierno” dijo Sergio Ziliotto durante su visita a Cuchillo Có, donde dejó inaugurada la red de fibra óptica que brindará conectividad a 60 hogares y la remodelación de la plaza central. En la ocasión se entregaron dos viviendas, anunció la construcción de ocho más y de un Salón de Usos Múltiples.

El presidente de la comisión de fomento, Horacio Ledesma le dio la bienvenida al gobernador Ziliotto y los funcionarios de las distintas áreas que se llegaron hasta la localidad y expresó que “contar con la visita del gobernador es muy importante, no sólo a nivel personal, sino también institucional. Hoy podemos agradecerle por todo lo que ha hecho por Cuchillo Có, y a todos los ministerios, porque siempre que he golpeado una puerta me han atendido sin ningún problema”.

En el encuentro quedaron inauguradas dos viviendas del Plan “Mi Casa” que implicaron una inversión de $8.801.439,40. De este modo dos familias tienen, desde hoy, su nuevo hogar, y en su representación tomó la palabra una de las adjudicatarias, Clarisa, quien muy emocionada aseguró que “después de muchos años, por fin se cumplió mi sueño. Gracias infinitas a todos”.

“No hay barreras para llegar con soluciones”

El gobernador Ziliotto agradeció la oportunidad de compartir el encuentro y afirmó que “llevar soluciones a cada rincón de La Pampa es el principal objetivo que tenemos como gobierno. Porque no hay ningún tipo de barreras para llegar con soluciones. No nos importa si son pocos o muchos, si están cerca o lejos; sólo nos importa que hay necesidades y, desde nuestra concepción de gobierno, donde hay una necesidad, hay un derecho. Por eso es fundamental que cada habitante de La Pampa ejerza esos derechos”.

“Venimos a Cuchillo Có a traer soluciones a partir de sus necesidades. Estamos otorgando dignidad, la dignidad de tener un techo propio. Hoy es un momento bisagra para dos familias que empiezan a mirar la vida de otra manera. No es poco en los tiempos que vivimos, y como esto es un sistema solidario que se retroalimienta vamos a tener la posibilidad de que quienes reciben esas viviendas hagan el esfuerzo que hace cada habitante de La Pampa que ha recibido una vivienda social, porque eso es lo que nos permite seguir invirtiendo, seguir utilizando el dinero de las y los pampeanos para dar respuestas a esas casi veinte mil familias que esperan que haya un Estado presente que les dé la posibilidad de tener una vivienda propia”.

Más viviendas

“En ese esquema -agregó el mandatario- no nos quedamos con la satisfacción del día, inmediatamente se comenzarán a construir las cuatro viviendas pactadas, y hay cuatro viviendas más esperando. Cuchillo Có ha sido beneficiado en el marco de las cinco mil viviendas que proyectamos entregar durante este gobierno”.

También anunció que, una vez que se resuelvan algunos problemas que están en vías de solución, “el ministro de Obras y Servicios Públicos ya fue instruido para comenzar la refacción y ampliación de la Escuela Nº 175, y del mismo modo confirmó que en el presupuesto de 2023 figurará la finalización del servicio de agua potable de la red pública.

“En los próximos meses estaremos invirtiendo 10 millones de pesos para la construcción de un SUM -anunció Ziliotto- que dé respuestas en beneficio de la integración social, la recreación y el deporte, donde las familias puedan disfrutar”.

Para finalizar, el gobernador agradeció la hospitalidad y el acompañamiento: “sepan que vamos a estar aquí para inaugurar las próximas obras, como lo hicimos hoy”.

Achicando distancias

El ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello aseguró que “hoy es un día de mucha alegría porque estas obras implican que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos. Cuando hablamos de garantizar más y mejor conectividad, estamos achicando la brecha digital y eso significa que estamos haciendo justicia social, ese es el horizonte que siempre nos marca el gobernador Ziliotto”.

Y enfatizó que es aún más cierto “cuando lo hacemos en lugares como Cuchillo Có, que es la pampa profunda, el corazón de la provincia. Con esta obra achicamos realmente y para siempre las distancias”.

Los usuarios de Cuchillo Có gozarán de internet con tecnología de última generación, a altas velocidades y con menor latencia cuando entre en funcionamiento la nueva red de fibra óptica que fue impulsada por el Ministerio de Conectividad y Modernización, y ejecutada por EMPATEL, con financiamiento del Gobierno Provincial y el ENACOM.

Son 15 manzanas de cobertura y se espera que 60 hogares accedan al servicio, dejando capacidad instalada para futuros usuarios. La inversión es de 50.618,12 U$S (al tipo de cambio oficial actual es de 7.417.529,67 pesos argentinos)

Así se resolverá el 100% de los posibles servicios de telecomunicaciones (video vigilancia, tele medición, cartelería digital, tráfico, etc.) que necesite la localidad a futuro.

“Con esta red -aseguró Curciarello- tienen la misma calidad de acceso que tienen las grandes ciudades de la provincia, del país y del mundo. Garantizamos la conectividad en los organismos públicos y, a través de los proveedores, los usuarios se conectarán a altas velocidades. Desde hoy Cuchillo Có se conecta con el mundo y el mundo con Cuchillo Có”, finalizó.

Plaza

La plaza de una localidad es el centro social de encuentro y entretenimiento, de allí la importancia que cobra para los vecinos de Cuchillo-Co la remodelación integral de su plaza céntrica, concretada con fondos del Plan Argentina Hace 1, por un monto de $7.654725,25.

En la plaza se construyó un anfiteatro, se instaló riego por aspersión, se reparó el mástil y busto, se mejoró la iluminación, se hicieron nuevas veredas con rampas de accesibilidad, se reforestó, se instalaron bancos y mesas de ajedrez, se generó un sector de juegos infantiles y se colocaron cestos de residuos.