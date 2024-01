Ziliotto firmó la cesión de un terreno para la sede de la Facultad de Ciencias de la Salud

«Tenemos la convicción de un trabajo conjunto con la Universidad. El sueño que tenemos todos es poder formar médicos pampeanos», aseguró el gobernador Sergio Ziliotto al firmar el convenio con la Universidad Nacional de La Pampa para la construcción del edificio de la sede de la Facultad de Ciencias de la Salud, que dictará la carrera de Medicina. Por su parte, el rector de la casa de altos estudios, Oscar Alpa confirmó que “en el segundo semestre de este año estarán construidas las primeras aulas”.

El gobernador Sergio Ziliotto y el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, firmaron este miércoles un convenio de donación de un terreno de 8.500 metros cuadrados en las inmediaciones del Hospital de Complejidad Creciente «René Favaloro» de Santa Rosa para la construcción de la sede de la Facultad de Ciencias de la Salud.

«El trabajo conjunto con la Universidad nos encuentra aquí iniciando un trámite para cumplir con ese sueño que tenemos todos de que podamos formar médicos pampeanos», aseguró Ziliotto.

La firma del convenio se realizó en el salón del Consejo Superior de la UNLPam. El terreno está ubicado entre el Hospital René Favaloro y el Centro Oncológico. En el acto participaron también la vicegobernadora Alicia Mayoral; el ministro de Salud, Rubén Kohan; y la decana de la Facultad de Salud, Yamila Magiorano. Estuvieron, además, diputados y diputadas y decanas y decanos de la UNLPam, entre otros.

La flamante Facultad fue creada por la Asamblea Universitaria el pasado 12 de abril con la intención de ofrecer, a partir de 2025, la carrera de Medicina. Ya dicta la licenciatura en Enfermería, con aportes del Gobierno provincial.

«Vamos a defender nuestras banderas hasta el último momento, como avanzar en la educación pública, con un Estado presente. Seguiremos sosteniendo el sistema público de salud con calidad creciente; es nuestro mayor desafío. Tenemos la convicción de un trabajo conjunto con la Universidad. El sueño que tenemos todos es poder formar médicos pampeanos. En el trabajo conjunto está la clave para que sea una meta cierta y realizable», afirmó el Gobernador.

Sostener y defender la Universidad pública

Explicó que su presencia en la Uuniversidad es para «cumplir con la palabra empeñada, pero principalmente para ratificar la necesidad de seguir sosteniendo y defendiendo la Universidad Pública, en un marco de entender que el crecimiento de una sociedad personal y colectivamente pasa por la educación y creemos fervientemente en la educación pública. Eso a pesar de los vientos que hoy atraviesan a la República Argentina, donde todo se desregula, todo se deja a consideración del mercado, todo se deja a la consideración del bolsillo, para ser más claro».

«Hay que avanzar en la educación pública para que sea el sostén de la formación, de la prestación de servicios del Estado presente, de servicios públicos; en este caso, la salud. Y posteriormente seguir sosteniendo ese sistema público de salud de calidad presente. Ese es el mayor desafío», insistió.

Boleto estudiantil

El gobernador Ziliotto ratificó la puesta en marcha del boleto estudiantil gratuito en toda la Provincia. «En diciembre, firmamos un convenio con la Universidad. En ese convenio, la consultora de la Universidad se comprometió a hacer un estudio para definir cuál es el tipo de prestaciones o los beneficios para cada uno de los estudiantes y, a su vez, determinar también cuál es la inversión que tiene que hacer el Gobierno provincial.

“Nuestra idea es que, cuando inicie el ciclo lectivo en marzo, ya tengamos esa herramienta para los estudiantes», dijo. «Hoy no solo la problemática específica del tema alquileres, sino en el contexto general de la pérdida del poder adquisitivo, del ajuste que está sufriendo la clase media y ahí para abajo todo el resto de los argentinos, creo que impactan, y estaremos viendo de qué manera, desde un Estado presente, damos la mayor cantidad de respuestas».

Además, Ziliotto se refirió al proyecto de «llevar la Universidad a cada rincón de La Pampa». «Ratificamos este proyecto que, esperemos, no tenga que suspenderse, no tenga que ralentizarse, que es llevar en un trabajo conjunto y en un objetivo conjunto la Universidad a cada rincón de la provincia de La Pampa a partir de la educación a distancia. Con todas las herramientas que tiene el Gobierno provincial a partir de tener una política de conectividad donde cada pampeana tenga el acceso a las nuevas tecnologías, a la salud, a la educación, viva donde viva. Y en ese sentido, como siempre lo decimos, seguiremos trabajando. Creo que son momentos en los cuales tenemos que tener la cabeza fría, los pies sobre la tierra, pero sin ninguna duda mantener claras nuestras convicciones. Y la educación pública, la salud pública ocupan en primer lugar nuestras convicciones», completó.

Rector Oscar Alpa

El rector de la UNLPam, Oscar Alpa, destacó el trabajo conjunto con el Gobierno provincial y se refirió a la ubicación de la sede de la Facultad de Ciencias de la Salud. «Es un gusto estar avanzando con lo que justamente en este mismo lugar, hace un tiempo atrás, habíamos anunciado las cuestiones que tenían que ver con nuestra Facultad de Ciencias de la Salud, que venimos trabajando arduamente desde el año pasado con conversaciones con el ministro de Salud. En un lugar más conveniente entre el nuevo Hospital y el centro oncológico, el lugar para la facultad es estratégico en relación directa con el centro», dijo.

«Agradezco que avancemos rápidamente para esta sesión precaria y podamos ir haciendo las respectivas licitaciones, hay un pre-proyecto que lo vamos a trabajar para revisarlo. Además de aulas tiene una parte de simulación clínica, tiene todo un Hospital, no de atención, sino de simulación», detalló.

Anticipó que en el segundo semestre de este año estarían finalizadas algunas de las aulas. «Esto nos permite avanzar en una decisión política, a pesar de que no es el mejor contexto», cerró.