Ziliotto firmó convenios por más de $34 millones para infraestructura en Parera, Rancul y Conhello

El gobernador Sergio Ziliotto firmó los convenios de colaboración con los Intendentes de Rancul, Conhello y Parera por un total de 34.300.000 pesos, para avanzar en la concreción de obras de infraestructura en las tres localidades. El intendente de Parera, localidad en la que se firmaron los convenios, destacó la descentralización como herramienta para el crecimiento y Ziliotto sostuvo que las convenios firmados vienen a “cumplir la palabra empeñada”.

Del encuentro participaron los intendentes: Hernán Carlos Viano de Rancul; Juan Carlos Olivero de Parera; y Pablo David Cervellini, de Conhello; y el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton.

“Lo vamos a seguir acompañando”

“Es un orgullo y un honor su visita”, le dijo al gobernador Ziliotto el intendente Olivero, yaseguró haberlo escuchado en varias oportunidades declarar que “para usted no hay pueblos de primera y de segunda, no hay municipios de un color político o de otro, y me parece que este acto sintetiza todo lo que ha expresado en este año y medio de gestión. Por eso lo hemos acompañado y lo vamos a seguir acompañando, por esa mirada tan positiva que tiene respecto al crecimiento y al desarrollo de nuestra provincia”.

Activar la economía y generar trabajo genuino

La actividad confirma que la descentralización es una política de Estado para la actual gestión, que ve como fundamental la estrecha relación con cada municipio, en un marco democrático de colaboración. “Yo vengo aquí a cumplir las promesas -enfatizó Ziliotto-. No voy a castigar a ningún pampeano ni a ninguna pampeana porque no hayan votado al candidato a intendente que iba conmigo en la boleta. Respeto la voluntad popular y me he puesto como objetivo cumplir con la palabra empeñada. Por eso estamos aquí, dando respuestas, como también las damos para Rancul y para Conhello”.

Los convenios firmados aportarán, además de la suma en dinero, la posibilidad de reactivar las economías locales con mano de obra genuina. “Por eso creo que esta herramienta de la descentralización se fue internalizando en los municipios. porque resuelve mucho más rápido las necesidades de la gente. No hay nadie que pueda resolver mejor esas necesidades que los que están en el territorio, y esos son las intendentas y los intendentes. Y nosotros desde la provincia hacemos cada vez más eficiente la aplicación de los fondos públicos, que muchas veces son escasos”.

El gobernador rememoró que “allá por el año 2006 decidimos entre todas las fuerzas políticas compartir la iniciativa del entonces gobernador Carlos Verna de que esto sea política de Estado, así lanzamos la Ley de Descentralización que se aprobó por unanimidad y tuvo un consenso unánime para proyectarla”.

Detalle de los convenios

Parera

La Municipalidad de Parera obtuvo 10 millones de pesos. De esta suma 8 millones son para la adquisición de un terreno donde se construirá el Colegio Secundario República del Perú, y 2 millones para la compra, instalación y puesta en funcionamiento de 10 cámaras de video vigilancia.

Rancul

El gobierno provincial aportará 11.300.000 pesos para la compra de un inmueble de la localidad, destinado a la construcción de la planta de tratamientos cloacales de la localidad. Una obra que será financiada por el Gobierno Nacional, como la que ya se licitó, “tenemos un gobierno nacional presente que se ocupa y cumple. Es una inversión final de 250 millones de pesos”, detalló Ziliotto.

Conhello

La localidad de Conhello recibirá 13 millones de pesos para la reparación del Club Unión Conhello, en diez cuotas iguales y