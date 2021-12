Ziliotto firmó convenios del Plan “Mi Casa” con seis localidades por más de $ 136 millones

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó hoy la firma de seis convenios con jefes comunales para la construcción de viviendas del Plan Provincial Mi Casa. El mandatario reiteró que “en La Pampa casa que se termina se comienza otra” y expresó su satisfacción por “cumplir con la palabra empeñada”.

Este Plan se ejecuta a través del aporte de fondos provinciales que son administrados por los municipios quienes construyen y adjudican las viviendas.

La firma fue en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno con los intendentes de Macachín, General Campos, Loventuel, 25 de Mayo y Mauricio Mayer, no estuvo presente aunque se firmó el convenio con el jefe comunal de Agustoni. Participaron del acto, además del Gobernador, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger; el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, autoridades del IPAV, encabezadas por su presidente, Jorge Lezcano junto a las gerentas Erica Riboyra y Romina Mones de Oca.

Dignidad e inclusión

Ziliotto destacó que “uno de los principales actos de gobierno es construir y entregar viviendas. Ello es generar dignidad e inclusión en un marco de igualdad de oportunidades. En cada rincón del territorio estamos construyendo y entregando viviendas porque hay pampeanos que las necesitan”.

El mandatario remarcó que en “La Pampa, vivienda que se termina otra que se comienza y ese es el ejemplo de localidades que recientemente entregaron y ya hoy están firmando convenios para empezar a construir nuevas unidades”.

Agregó que “son momentos difíciles en donde la gestión pasa por tener que administrar cuestiones como esta pandemia, pero la principal satisfacción es cumplir con la palabra empeñada. Lo mejor está por venir, ya vemos una reactivación económica y estamos tratando de que esta nueva amenaza no solo provoque los menores daños sanitarios, sino que no afecte el crecimiento que se viene dando en la Provincia y en el país”.

Sistema solidario

“Como siempre, nos gusta ir por más y si hicimos viviendas en la pandemia, si seguimos construyendo y planificando con el gobierno nacional para que vuelvan a construirse casas, es porque estamos seguros que vamos a poder hacerlo. También la pandemia generó una gran puesta en marcha de la empatía y solidaridad que vemos reflejada en la recaudación que tiene el IPAV. Son casi 30 mil familias que día a día siguen cumpliendo con la cuota porque este es un sistema solidario”, afirmó el gobernador.

Por último, convocó a los jefes comunales “al trabajo en conjunto en este Plan que nació a partir de una política de Estado como la Descentralización. El mejor aporte que podemos hacer es devolver la confianza que nos da el voto popular administrando lo mejor posible los recursos. En ese camino siempre nos van a encontrar porque nos necesitamos entre todos para seguir dando respuestas a la gente”.

Circulante económico y movilidad social

El presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Jorge Lezcano, dijo que “este Plan es muy fuerte y presente que nos permite recorrer la Provincia entregando viviendas y viendo la emoción en la cara de los pampeanos y pampeanas que reciben la llave”.

“Hoy hay un presupuesto de la Provincia y una gestión del gobernador Ziliotto de este programa que nació en la gestión de Verna porque hubo un gobierno nacional que no asignó cupos de vivienda a La Pampa y que solo se limitó a transferir a la Provincia fondos que habían sido asignados en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner”.

Recordó que “el Mi Casa pone en funcionamiento el circulante económico, la movilidad social y la satisfacción de las familias. Les agradecemos a los jefes y jefas comunales este trabajo en conjunto porque la pandemia no nos detuvo, al contrario se asignó más presupuesto y hoy el Gobierno dispone del 100 % del valor de la vivienda».

“Podemos mostrar y decir lo que hacemos porque asumimos las responsabilidades y las cosas se hacen posibles porque tenemos un gobierno como este de Sergio Ziliotto que quiere dignificar a cada uno de los habitantes de esta Provincia”.

Los conveniosLos convenios firmados: 25 de Mayo, 10 viviendas; Agustoni, 4 viviendas; Macachín, 8 viviendas; Mauricio Mayer, 4 viviendas; General Campos, 6 viviendas; Loventuel, 2 viviendas.