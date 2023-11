Ziliotto entregó 24 ambulancias nuevas

Son unidades de Terapia Intensiva Móvil, de Soporte Vital; Todo Terreno y de Traslados Internos que se distribuirán en toda la geografía pampeana. El gobernador Ziliotto destacó que en La Pampa “el ser humano es el eje de las políticas públicas”, en tanto que el ministro de Salud, Mario Rubén Kohan, remarcó que “el Estado es el garante de la salud”.

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó este jueves en el Hospital «René Favaloro» de Santa Rosa el acto de entrega de 24 ambulancias para establecimientos asistenciales de la provincia de La Pampa con una inversión de $ 806.176.000. «Estos son ejemplos tangibles de lo que está en juego. Cuando hablamos de la Salud Pública, ésto es lo que está en juego», aseguró el Gobernador para destacar un «Estado presente», a lado de las ambulancias y con el nuevo hospital como escenario. En el mismo sentido, el ministro de Salud, Mario Rubén Kohan, se preguntó: «¿quién va a comprar una ambulancia para Chos Malal si no es el Estado»?

Además del Gobernador y el ministro de Salud, participaron del acto la vicepresidenta de la Legislatura, Alicia Mayoral; el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger; el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton; el subsecretario de Salud, Gustavo Vera; la coordinadora de Salud, Araceli Silvestro; la directora Adjunta del Hospital, Laura Rivera, diputadas y diputados provinciales, intendentes e intendentas y directores y directoras de hospitales.

“El ser humano como eje de las políticas públicas”

Ziliotto dijo que «hoy estamos en la oportunidad de agregar un pequeño, un eslabón más, de esa cadena de inversiones. En la diversidad de nuestro territorio es necesario que haya un Estado que dé respuestas de calidad en cada uno de los lugares donde la demanda de pampeanas y pampeanos debe de ser satisfecha».

Recordó que el Hospital René Favaloro se inauguró el 28 de febrero de este año y en menos de un año se puso en funcionamiento. «Hay una decisión política del Gobernador y del equipo de Gobierno, avalado de una trayectoria histórica e ideológica de gobiernos justicialistas que ponen al ser humano como eje de las políticas públicas. Pero esto no hubiera sido posible si no fuera por el compromiso, el trabajo, la dedicación del equipo de salud», afirmó.

Agregó que «seguimos planificando, seguimos soñando cómo podemos ir un poco más allá, de cómo día a día le seguimos agregando eficiencia a cada una de las prestaciones del Estado. Por eso es que defendemos permanentemente cuál debe ser el rol del Estado en la vida, en la vida social, educativa, económica, en la vida política, en la toma de decisiones».

«Por eso esto no es el final de un camino, es el comienzo de uno nuevo, porque la sociedad demanda más, la sociedad nos ha dado la responsabilidad de administrar, pero también nos entrega día a día la exigencia de la mejor calidad de vida. Y es el principal motivo por el cual nos mantiene, no solo de sostener sueños, sino pelear para que esos sueños se hagan realidad», insistió.

En un tramo del discurso, el Gobernador se refirió al proceso electoral del próximo 19 de noviembre: «tenemos un punto de inflexión en la provincia de La Pampa. Y cuando por ahí no se logra entender que está en juego, o por ahí se ponen discusiones entelequias que le pasan por ahí muy lejos a la sociedad. Estos son ejemplos tangibles de lo que está en juego. Cuando hablamos de la Salud Pública, esto es lo que está en juego», aseguró.

«Y yo lo que no quiero es ver truncados ni mis sueños, ni los del equipo de Salud, ni tampoco de la sociedad pampeana que demanda que haya un Estado que cada día le entregue más. Por eso es un momento histórico, todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Todos tenemos muy en claro, y hoy vemos, como lo dije, un ejemplo tangible de lo que tenemos que defender. El futuro, una vez más, y más en la provincia de La Pampa, no esperemos no perder el rumbo. Depende exclusivamente de cada pampeana, de cada pampeano», expresó.

Durante la entrega Ziliotto reiteró que en el mismo predio donde está el Hospital Lucio Molas y el Hospital Favaloro «vamos a tener la sede de la Facultad de Ciencias de la Salud. Lo hemos consensuado con la Universidad Nacional de La Pampa porque el avance de la ciencia y las demandas de la sociedad así lo ameritan», concluyó.

«El Estado es garante de la salud»

El ministro de Salud, Mario Rubén Kohan dijo que «hoy es un día festivo” y puntualizó que “en el último año se entregaron 54 ambulancias, 10 de las cuales las envió nación. Siempre están faltando, así que vamos a seguir comprando», afirmó.

Hizo una reflexión sobre el contexto electoral. «Uno viene viviendo en estos últimos días, en un periodo bastante largo, pero cuando nosotros mencionamos dos unidades 4×4, esas unidades están destinadas a localidades como Chos Mal y Lihuel Calel, que son lugares que son intransitables en muchos momentos del año, son imposibles de circular esos caminos», explicó y agregó: «entonces yo pensaba, ¿quién puede invertir en ambulancias para que circulen por esos caminos inhóspitos, para darle atención a la comunidad como corresponde, o el resto de las unidades que hemos comprado para diferentes funciones? Si no está el Estado haciendo estas cosas, ¿quién puede hacer esto?».

«¿Por qué planteo esto? Porque creo que estamos en una etapa que realmente, tengo unos cuantos añitos y a veces me sorprendo porque pensé que había discusiones que estaban saldadas en Argentina, pero veo que hemos retrocedido 100 años, estamos de vuelta discutiendo cosas que parece que nunca más tendríamos que haber discutido», insistió.

«La Constitución Nacional en su Preámbulo, el artículo 33, el artículo 42, el artículo 75, inciso 22, dice claramente que el Estado es el garante de la salud, y si no está el Estado, pregúntense ustedes cada uno de los ciudadanos, para que todos reflexionemos, ¿quién va a hacer estas inversiones? ¿quién va a ocupar estos lugares?, imposible», comentó.

Expresó que «lo mismo pasa cuando discutimos venta de órganos. Yo realmente, por más que lo quieran ahora disfrazar, porque empiezan a explicar que están diseñando un mercado, ¿y el mercado qué es? oferta y demanda, compra y venta, ¿qué otra cosa es?».

«Entonces no se puede disimular, no es campaña del miedo, hay que contestar lo que ellos ponen, claro que dan miedo, ellos dan miedo al decir estas cosas, nosotros lo que hacemos es responder, pero sinceramente yo no lo puedo entender esto», concluyó.

Destino de las ambulancias

De las 24 ambulancias, 6 son unidades de Terapia Intensiva Móvil (UTIM); 12 de Tipo Soporte Vital (SV); 2 Todo Terreno (4×4); y 4 de Traslados Internos.

Las unidades entregadas se distribuirán de la siguiente manera: 2 al René Favaloro de Santa Rosa (UTIM); una al Gobernador Centeno (UTIM); una al SEM General Pico (SV); una a General Acha (SV); un a 25 de Mayo (UTIM); una a Realicó UTIM; una a Anguil (SV); una a Toay (SV); una a Guatraché (SV)

Una a General San Martin (SV); una a Intendente Alvear (SV); una a Victorica (UTIM); una a Ingeniero Luiggi (SV); una a Catriló (SV); una a Quemu Quemu (SV), una a Colonia Baron (SV); una a Embajador Martini (SV); una a Limay Mahuida (4X4); una a Chos Malal (4X4); una a René Favaloro (Unidad de Traslados Internos); una a Hospital Evita (Unidad de Traslados Internos); una a SEM General Pico (Unidad de Traslados Internos); y una al SEM Santa Rosa (Unidad de Traslados Internos).