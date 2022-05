Ziliotto encabezó la licitación del SUM e inauguró la obra de fibra óptica en Uriburu

El gobernador Sergio Ziliotto, junto al intendente Pascual Fernández, encabezó hoy la apertura de sobres con ofertas para construir un salón de usos múltiples en Uriburu en el que se invertirán, a valores de abril, casi $358 millones. Además, inauguraron la obra de fibra óptica que sirve a la localidad. “Llegamos aquí como lo hacemos a todas las localidades de la Provincia, gobierne quien gobierne, porque lo que nos preocupa y ocupa es que hay pampeanas y pampeanos que necesitan políticas de inclusión e igualdad de oportunidades”, afirmó Ziliotto.

Junto al Gobernador y el intendente estuvieron el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo; el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton; el presidente de Empatel, Andrés Zulueta; el diputado nacional, Hernán Pérez Araujo, demás funcionarias, funcionarios, oferentes y vecinos de la localidad.

El primer mandatario consideró que el nuevo SUM será “un espacio acorde a la calidad de vida por la que hace mucho tiempo los gobiernos justicialistas trabajamos en la provincia de La Pampa”.

Expresó su alegría por poder recorrer las distintas localidades de la Provincia porque “uno recarga energías, se nutre de más pampeanidad y vé personalmente, las necesidades y requerimientos que hay en cada rincón de La Pampa”.

Ziliotto recordó que el mismo día que estuvo en horas de la tarde-noche en el aniversario de Uriburu en diciembre de 2019, “en horas de la mañana me había reunido en Winifreda con todas las y los intendentes de La Pampa, ratificando el compromiso y la forma de trabajar que los gobiernos justicialistas pusimos en marcha en la gestión 2003-2007 cuando me tocó acompañar como ministro al ex gobernador Verna”.

En este sentido agregó que “implementamos una política de Estado que es la descentralización, que no es ni más ni menos que llegar a cada rincón de la Provincia en forma articulada, con las y los intendentes, escuchándolos y escuchando lo que la sociedad necesita”.



“En La Pampa el federalismo y la descentralización son sinónimos. Nosotros a nivel nacional exigimos federalismo y a nivel provincial lo ejercemos. Llegamos hoy aquí como lo hacemos a todas las localidades de la Provincia, gobierne quien gobierne, porque lo que nos preocupa y ocupa es que hay pampeanas y pampeanos que necesitan políticas de inclusión e igualdad de oportunidades”, subrayó el Gobernador.

Destacó que “no es casualidad que en las 80 localidades pampeanas haya acceso a internet. Tenemos 2.100 kilómetros de fibra óptica diseminados en la Provincia y seguimos invirtiendo junto al Gobierno nacional más de 500 millones de pesos para fortalecer la infraestructura de conectividad”.

“La conectividad es la forma moderna de justicia social y de eso los gobiernos justicialistas sabemos y la ejercemos”, indicó Ziliotto para concluir convocando a los presentes a “seguir avanzando juntos, porque la construcción de políticas de Estado no surgen de las decisiones de un Gobierno, sino del convencimiento colectivo en el marco de un objetivo común”.

“Hechos concretos”

El intendente Fernández calificó la jornada como “histórica” para los vecinos de Uriburu, y recordó que a tres días de haber asumido la gestión, “el Gobernador vino a nuestra localidad y me entregó el plano de un SUM y se comprometió a llevar la energía eléctrica a Ojo de Agua. A los pocos meses la luz ya estaba en el balneario y nosotros pedimos algunas modificaciones en el SUM que hicieron que se demorara, a lo que tenemos que sumarle que llegó la pandemia, la que nos cambió prioridades, pero nunca impidió que siguiéramos trabajando”.

Afirmó que el nuevo SUM “es una necesidad real de nuestra localidad que llega para cubrir un montón de posibilidades, no solo desde lo deportivo, sino que será un espacio que podremos utilizar para distintas actividades y acontecimientos”.

“Quiero destacar que el Gobernador no solo cumplió lo que se comprometió, sino que hoy también estamos inaugurando la fibra óptica. Por todo esto es que digo que es un día histórico para Uriburu”, sostuvo.

Fernández enfatizó que la fibra óptica “nos permitirá conectarnos de otra manera con el mundo. Será un cambio para la educación, la seguridad y ampliará los horizontes de trabajo de muchas y muchos vecinos”.

Recordó que “con la de hoy, son tres las veces que el gobernador Ziliotto viene a Uriburu. Eso habla de un compromiso que se traduce en hechos concretos como son las obras de las que ya disfrutamos y las que vamos a disfrutar”.

Finalmente aseguró que “Uriburu está dando un salto cualitativo y esto tiene que ver con el acompañamiento incondicional del Gobierno provincial”.

Ofertas y características del SUM

Se presentaron cuatro empresas: Fernández José Rubén; IACO Construcciones; Elorza Carlos y Innokonst SA. El presupuesto oficial calculado a valores de abril es de $ 357.539.303 millones y las ofertas oscilaron entre un 2 y un 9,02 % por debajo del presupuesto oficial.

El edificio se dividirá en tres volúmenes, conectores y galería de acceso. El volumen principal contendrá el área para la práctica y competencia deportiva, constando de un campo de juego cubierto y área para el público.

En los laterales se ubicarán, vinculados a través de pasos conectores, los bloques de servicios del edificio; uno de ellos destinado a deportistas, con baños y vestuarios para dos equipos, y árbitros, además de depósito para material deportivo. El otro bloque contendrá los sanitarios para el público, enfermería y oficinas.

En el campo de juego se prevé una cancha para la práctica de vóley y básquet con el equipamiento necesario, previéndose en los laterales un espacio destinado a la colocación de tribunas telescópicas.

El bloque de deportistas estará separado del principal por un patio, estando previsto un esquema de circulación central a través del cual se accederá a los vestuarios.