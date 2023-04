Ziliotto encabezó la entrega de 800 tablets en General Pico

“Tenemos claro que nuestro principal objetivo es un desarrollo armónico con igualdad de oportunidades e inclusión en cada rincón del territorio”, dijo el gobernador Sergio Ziliotto, quien junto a la intendenta, Fernanda Alonso; y al director del ENACOM, Alejandro Gigena, encabezó la entrega de 800 tablets del programa “Conectando con vos” en General Pico.

Acompañado por el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello; la vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados, Alicia Mayoral; el director del Ente Nacional de Comunicaciones, Alejandro Gigena; el diputado nacional Hernán Pérez Araujo; y funcionarios nacionales, provinciales y municipales; el mandatario pampeano fue recibido por la intendenta municipal, Fernanda Alonso, quien dio la bienvenida a la comitiva y agradeció en nombre de quienes hoy “acceden a su tablet”.

“Las 800 tablets se suman a las 500 entregadas con anterioridad. Esto -dijo la jefa comunal- habla de gestión, de posibilidades, de entender al Estado como un facilitador del acceso a derechos. Conjugando lo nacional, lo provincial y lo municipal, todo se hace más fácil y llega a las manos en las que debe estar. Los felicito y espero que puedan utilizar esta valiosa herramienta. Estamos para seguir acompañándolos”, afirmó.

El objetivo: igualar

El gobernador Ziliotto afirmó que “uno de los principales objetivos que tenemos como Gobierno es igualar, incluir a través de la tecnología, que hoy es muy importante, a partir de la globalización”, y precisó que “la entrega de tablets es una manera más de promover la inclusión”.

El mandatario no soslayó el dato que los equipamientos entregados pueden funcionar “porque en La Pampa, desde hace mucho tiempo, tenemos una política de Estado que es llegar con conectividad a las 80 localidades”.

Destacó que “este dispositivo garantiza el acceso a las relaciones personales, profesionales, laborales y a integrarse al mundo. Lo sabemos, la información es una de las principales herramientas para tomar decisiones y para el crecimiento personal y profesional”.

Recordó el Gobernador que el acceso a estas tecnologías se vio discontinuado en el Gobierno anterior, “no sé por qué, quizá por una cuestión ideológica se dejó afuera a los que menos tienen. Por eso tenemos muy en claro que nuestro principal objetivo es un desarrollo armónico con igualdad de oportunidades e inclusión en cada rincón del territorio”, finalizó.

Gigena: “la conectividad es un derecho humano”

Alejandro Gigena, el pampeano director del ENACOM, confirmó que “es una alegría inmensa volver a General Pico, el año pasado entregamos más de 500 tablets y hoy entregamos 800 más, a las que se suman otras 200 para las localidades de la región. Me toca cumplir una función nacional, pero como pampeano siempre tengo el corazón en La Pampa y sé, que desde la perspectiva del Gobierno central, somos el interior profundo con problemática y realidades distintas de las nacionales”.

“La conectividad es un derecho humano, de ahí su importancia -remarcó el funcionario nacional-. Y, citando al gobernador Ziliotto, decimos con él que el acceso a la conectividad es justicia social. La Pampa es una de las pocas provincias que tiene un Ministerio de Conectividad y Modernización porque entiende la necesidad de estar conectado”.

Gigena detalló que desde el organismo nacional que integra, “hemos trabajado mucho y muy bien con La Pampa. Invertimos 300 millones de pesos con la empresas EMPATEL. Este año hemos acordado más de 550 millones de pesos. Se han conectado más de 40 localidades en un trabajo conjunto con la Provincia, pero además para manejar la infraestructura del ENACOM son fundamentales los buenos prestadores, por eso otorgamos más de 30 licencias para prestadoras y prestadores pampeanos, garantizando mejor acceso a la infraestructura de comunicaciones”.

Gigena analizó que “es necesario que todos tengamos la posibilidad de acceder a las telecomunicaciones, y esto lo logramos con el programa ‘Conectando con vos’. El año pasado entregamos 4.000 tablets en 73 localidades y en esta segunda etapa entregaremos otras 4,000 en 78 localidades pampeanas. Son 87 entre localidades y parajes, estamos tratando de llegar a toda la Provincia”.

Finalmente recordó que “como decía el exgobernador Verna, no hay pueblos chicos, ni grandes; hay pampeanas y pampeanos con necesidades, por eso tratamos de llegar con lo que la gente necesita. Usen y disfruten de este dispositivo, no es un regalo, es un derecho”.

La Pampa: el 96,5% de hogares conectados

El ministro Antonio Curciarello manifestó su alegría por “hacer realidad un programa tan importante, que nos da un piso de igualdad y equidad, porque el acceso a este tipo de tecnología no es barato, no todos pueden costearlo, y acá es donde se hace presente el rol del Estado, facilitando el acceso a estas herramientas”.

El funcionario provincial subrayó que “son 8.000 pampeanas y pampeanos que reciben estas tablets, que forman parte de una política integral que llevamos adelante en la gestión por decisión del gobernador Ziliotto de invertir permanentemente para que en cada localidad esté garantizado el acceso a internet”.

“Es por eso que nuestra provincia tiene 96,5% de hogares con acceso a internet, ubicándonos entre las tres mejores jurisdicciones del país. El 100% de nuestras localidades tienen llegada de internet, hay más de 100 puntos de wifi libre y gratuito. Para nosotros es una alegría que las herramientas que hoy reciben generen una nueva manera de justicia social, y si hay justicia social, estamos en el camino correcto”, finalizó el ministro.