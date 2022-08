Ziliotto encabezó la celebración del 136 aniversario de la Policía de La Pampa

Se conmemoró esta mañana el 136° aniversario de la instauración del servicio de Policía de Seguridad en La Pampa, que desde 1940, adoptó esta fecha por ser el día de Santa Rosa de Lima, patrona de la ciudad capital y de la Diócesis pampeana.

La ceremonia central se realizó en la ciudad de General Pico y estuvo presidida por el gobernador Sergio Ziliotto, acompañado por el vicegobernador, Mariano Fernández, la intendenta, Fernanda Alonso, el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, y el jefe de Policía, Daniel Guinchinau. Se dirigió ante los presentes el ministro di Nápoli quien celebró el nuevo aniversario de la institución y destacó la reciente aprobación de la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana por parte de la Cámara de Diputados. Ante ello expresó: “no tengo más que palabras de reconocimiento y sin dudas es el reconocimiento de un arduo trabajo que comenzamos a elaborar por comienzos de 2020. Un trabajo muy duro donde quienes estábamos construyendo ese proyecto teníamos muy claro el norte, las convicciones y los ideales que se pretendían con esta Ley de Seguridad Pública y Ciudadana. Todo fue realizado con el respaldo del señor Gobernador. Era una ley que le debíamos a la democracia de la provincia de La Pampa y una Ley que le debíamos, no solo a los ciudadanos de la Provincia sino también a la policía”. “La seguridad es una responsabilidad de todos por encima del profesional de la seguridad, al cual hoy le festejamos su aniversario 136” continuó. De forma emotiva recordó, “cuando empezamos a construir esta ley, con un amigo, Agustín García, un hijo de esta hermosa ciudad, que en algún lugar nos está mirando y festejando este gran logro. Por supuesto, nosotros tenemos la fortuna de seguir vivos y seguir gozando de esto, pero debemos reconocerles el trabajo a ellos. A nuestros pampeanos que se fueron. Al diputado (Oscar) Zanoli también quien hizo un gran trabajo en la Cámara de Diputados”. “No es poder lo que tenemos, e muchísima responsabilidad en esto. Les digo que vamos a enaltecer y enaltecemos a través de la ley muchos derechos que fueron cercenados durante muchísimos años”, aclaró y agregó “van a tener obligaciones pero también van a tener derechos señoras y señores”. “A la cabeza de esto fui un gran luchador por nuestra Policía de la provincia de La Pampa, a la que estoy muy orgulloso de tenerla por supuesto y me horna muchísimo estar hoy diciendo estas palabras”. “Como ciudadanos debemos estar orgullosos de tenerla”, enfatizó. Por último, como acostumbra di Nápoli, le dedicó unas palabras a la familia policial “que con tanto honor nos cedieron al hombre y mujer que hoy forman parte de la Policía Provincial. Por la contención que le dan día a día a todos ellos. Nosotros vamos a estar siempre agradecidos por el gran recurso humano que nos dan”. Por su parte, el jefe de Policía, Guinchinau, manifestó que “es un placer encontrarme aquí en calidad de jefe de la Policía de provincia de La Pampa”. En torno a la Ley aseguró que: “no se debe confundir más seguridad igual a policía. La seguridad es una cosa de todos y hoy es Ley. Nosotros somos una parte muy importante de la seguridad pero que no es la única. Ya no”, y agregó por último que “el accionar en seguridad no es más exclusivo de la Policía solamente. Se constituye en una intérprete más que debe coordinar con otras agencias del Estado y otros organismos”. Finalizados los discursos, la junta de premiación y distinciones, integrada por el Comando Jefatura, la Plana Mayor Policial y los Jefes de Unidades Regionales, otorgó menciones especiales al personal policial y organismos destacados durante el último año. Los mismos serán entregados en actos a desarrollarse durante el mes de septiembre en las cuatro Unidades Regionales, como así la entrega de anillos recordatorios al personal policial que cumple 25 y 30 años de servicio. Durante la ceremonia se realizó el tradicional desfile del que participaron las Unidades Regionales, las Unidades Especiales, el Instituto Superior Policial y, por primera vez en la historia, se presentó una sección de Oficiales Superiores mujeres. De esta forma, en este 136 aniversario rindió honores al palco oficial una Sección conformada por todas las comisarios inspectores de la Provincia, con máxima responsabilidad en los organismos a su cargo, preponderando así el rol de la mujer en la institución policial, cobrando así el lugar y protagonismo que merece. Además, durante el turno del Área de Coordinación Operativa de Lucha contra el Narcotráfico se contó con canes adiestrados para la detección de estupefacientes quienes realizaron una demostración frente a las máximas autoridades. Cerrando el desfile, como es habitual, el Equipo de Operaciones Motorizadas (EOM) simuló una intervención donde el personal desplegó habilidades y técnicas demostrando la capacitación y equipamiento del que disponen. Asimismo, marcharon diferentes vehículos para representar el parque automotor policial y sus funciones específicas, entre los que se destacó el Cuerpo de Bomberos. Estuvieron presentes además, el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Fabricio Luis Lossi; el ministro de Educación, Pablo Maccione; el ministro de Salud, Mario Kohan; el subjefe de Policía, Carlos Raúl Sosa; el jefe de Policía de la Provincia de Río Negro, Osvaldo Tellería; el jefe de Policía de la Provincia de Neuquén Julio Peralta; diputados Provinciales; demás funcionarios del Ministerio de Seguridad, del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; intendentes; autoridades militares y de fuerzas de seguridad nacionales; personal policial en actividad y en situación de retiro; e invitados especiales.