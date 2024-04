Ziliotto: “El DNU está destrozando la vida de los pampeanos y de los argentinos y eso depende del Congreso. Es la espada de Damocles”

El gobernador Sergio Ziliotto trazó hoy un panorama muy complicado de la situación económica y social a partir de las políticas que lleva adelante el gobierno nacional del presidente Javier Milei: “Las provincias son las principales perjudicadas porque los fondos que reclamamos son recursos de los pampeanos que el Presidente está apropiándose ilegalmente”, apuntó el mandatario.

El gobernador también se refirió al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que sigue vigente más allá de que fue rechazado por el Senado. “El DNU está destrozando la vida de los pampeanos y de los argentinos y eso depende del Congreso. Es la espada de Damocles”, aseguró en relación a que para que sea derogado depende del tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación.

Ziliotto también remarcó que “en tres meses la provincia perdió el 37 por ciento de sus recursos” y añadió que “la situación económica ha empeorado en todos los sectores y ha visto quebrada la mínima expectativa del crecimiento en la economía”.

El titular del Ejecutivo explicó ante los medios que la caída de recursos de origen nacional, en recursos automáticos, es de $ 45.0681 millones y de los no automáticos, de $ 24.110.

El gobernador, además, adelantó que analiza la posibilidad de hacer un juicio a Nación por los fondos adeudados.

Ziliotto ofreció una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno en la que brindó datos y números respecto a la situación actual de La Pampa en este contexto de profundización de la crisis económica.

“La Pampa no es ajena a las decisiones del gobierno nacional y el mayor impacto en la disminución de recursos públicos tiene que ver con la cada vez más pronunciada caída de la actividad económica. Esta situación es de una magnitud que no preveíamos”, resaltó el gobernador. «Esperemos no tener que tomar medidas extremas», agregó respecto a las finanzas de la Provincia.