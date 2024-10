Ziliotto: «El camino es la unidad «



Ante un salón colmado de militantes gremiales, el gobernador y presidente del Partido Justicialista Sergio Ziliotto pidió «recuperar el camino» a nivel nacional en unidad y fortalecer lo hecho en la provincia. A su vez, en un discurso donde no faltaron cuestionamiento a los «traidores» que apoyaron las medidas del presidente Javier Milei, aseguró que «no nos pondrán de rodillas».

El salón del Centro Empleados de Comercio fue el escenario elegido para conmemorar la fecha patria peronista: el Día de la Lealtad. En esta oportunidad se trató de una celebración atípica, porque más que con la militancia en general el acto fue con las y los representantes de la clase trabajadora, algo que cobra especial sentido en un contexto donde las políticas del Gobierno nacional provocan una destrucción del empleo y la pulverización del poder adquisitivo.

El mandatario arribó unos minutos antes de las 19 y fue el encargado de brindar el último discurso de la jornada, que como no podía ser de otra manera cerró con la Marcha Peronista y choripanes. «Hemos vivido muchos 17 de octubre, pero quizás este sea uno de los más difíciles», reconoció ante funcionarios provinciales, dirigentes de las centrales obreras, legisladores y militantes sindicales.

Ziliotto apuntó contra el Gobierno nacional por llevar adelante «sin pausa pero con prisa» un modelo de país donde está en claro «para quién gobierna». En esa línea, mencionó la distribución de la riqueza y afirmó que es lo que define «en qué lugar está cada uno de los y las argentinas».

«Para nosotros fue una lucha histórica, entender que es necesario un equilibrio casi perfecto entre capital y trabajo, porque las grandes riquezas las han construido los trabajadores poniendo el lomo, no los poderosos poniendo capital. Esta creo que tiene que ser una bandera irrenunciable, más en tiempo donde parece que empiezan a discutirse la validez de las ideologías», añadió. En este tramo, apuntó contra los peronistas que respaldan las políticas de Milei y lamentó ver a «compañeros, que a partir de ahora hay que llamarlos compañeros entre comillas, que han perdido el rumbo y la memoria. Han doblado, están dudando y se han arrodillado». Por estos motivos, afirmó que «hoy tenemos un enorme compromiso con nuestra doctrina, nuestra historia y nuestro sentido de pertenencia de que vivimos exclusivamente para defender a los que menos tienen. Si no es el peronismo, quién se va a hacer cargo de que en Argentina haya una distribución equitativa de la riqueza, que haya mejor calidad de vida y justicia social».

Defensa del trabajo.

Ziliotto remarcó que son «tiempos difíciles» donde aquellos «que no les interesa, no sienten lo que es patear la calle y trabajar todo el día, empiezan a echar culpas». Tras reconocer que hubo errores, advirtió que «no solo le echan la culpa al peronismo, sino también cargan contra las y los trabajadores» con un «relato que es el que más vende: el famoso costo laboral».

«Si hay trabajo o no, si la Argentina crece o no, tiene que ver con el rumbo económico y no con el peso de los trabajadores en cuanto al salario en la estructura de costos. En La Pampa podemos dar fe de eso», agregó.

A modo de ejemplo, y para «terminar con el relato fácil», mencionó que en 2023 la provincia terminó «con récord de trabajo privado registrado. Crecimos en los últimos años 67 % en la economía y terminamos el año pasado con el índice de desocupación más bajo desde 2016, y lo hicimos con estas leyes laborales».

En ese sentido, remarcó que «el crecimiento pasa por el valor agregado, o sea el trabajo sobre el capital. No en las recetas mágicas que nos quieren vender. Hoy hay tres mil pampeanos y pampeanas que han perdido el trabajo, supuestamente culpa del costo de trabajo y del peronismo… Cuando el año pasado con un gobierno peronista, con todos los errores que ha tenido, generó datos que hoy no podemos mostrar. Entonces, la economía crece cuando hay un objetivo muy claro, basta con denostar al trabajador».

Ziliotto reconoció que comparte, y lo han hablado con los dirigentes gremiales, la necesidad de modificar las relaciones laborales «porque la tecnología avanza día a día y se mete en cada proceso productivo». Sin embargo, se diferenció del modelo libertario y afirmó que «nunca con precarización, nunca con informalidad».

Unidad.

En su discurso, el gobernador tampoco esquivo la situación interna del partido, que se encamina a una interna por la presidencia. «Hoy también estamos en una catarsis permanente. Nos puesta ponernos de acuerdo a nivel nacional cuando hay fuegos cruzados de todos lados».

Al respecto, consideró que «a nivel nacional tenemos que recuperar un camino», mientras que en La Pampa «tenemos que fortalecerlo. Lo primero que tenemos que hacer es identificar claramente al enemigo, quién está en contra del pueblo y quién está a favor de solo sus intereses personales».

«El camino es la unidad, nos guste o no nos guste. Más de una vez hemos dicho, si es necesario tragarse sapos, taparse la nariz, el objetivo tiene que ser que el peronismo unido y representativo vuelva a ser gobierno en la Argentina».

Ziliotto pidió salir «a militar, llevar adelante nuestra doctrina. Somos la última esperanza, la última trinchera del pueblo trabajador. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias, dejar de lado las cuestiones personales… Nadie se puede hacer el distraído. Todos en virtud de esa capacidad que tiene el peronismo de transformarse en un movimiento hemos estado de un lado o del otro, pero siempre dentro del peronismo, nunca afuera».

Tras hacer hincapié en la idea de que «en el peronismo no sobra nadie», el gobernador aclaró que sabe «cuál es el mandato que me han dado» en la provincial. «No nos van a correr, no nos van a hacer retroceder, no vamos a claudicar nunca. Respetamos el mandato del Presidente de la Nación, pero tiene que saber que tiene la misma representatividad popular que tenemos los gobernadores. Vamos a utilizar todas las herramientas que nos da la democracia para seguir adelante con nuestro mandato. No nos van a poner de rodilla», concluyó.