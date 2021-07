Ziliotto confirmó que a fin de año habrá obras en marcha en General Acha por $ 1.300 millones

Lo dijo durante la apertura de sobres de la licitación de pavimento para esa localidad por $ 57 millones, oportunidad en la que confirmó que el próximo 31 de agosto se licitará la “Travesía Urbana” sobre la Ruta Nacional N° 152, obra largamente anhelada por las y los achenses.

El mandatario pampeano encabezó la licitación en General Acha junto al intendente, Abel Sabarots; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Juan Ramón Garay; el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton y el titular de Vialidad Provincial, Rodrigo Cadenas.

“$1.300 millones en obra pública”

“Me llena de satisfacción y orgullo estar aquí cumpliendo con la palabra. Por eso estamos aquí licitando la pavimentación de 45 cuadras, que no es un hecho aislado, porque hay un sinnúmero de obras orientadas a resolver las necesidades de las y los achenses”, enfatizó el Gobernador.

Hizo mención a la licitación de 40 viviendas que se llevó a cabo hace poco tiempo y que próximamente estarán en ejecución, y anunció que “el próximo 31 de agosto estaré nuevamente aquí para abrir la licitación de la ‘Travesía Urbana’, una obra tan necesaria, importante y deseada por la sociedad de General Acha”.

Precisó además que cuando se termine el proceso administrativo que llevan adelante el IPAV y el Gobierno nacional “también estaremos licitando la primera etapa de una obra trascendental e histórica para General Acha como es la que haremos para resolver los desagües pluviales”.

“Vamos a cumplir con la palabra empeñada, cumplir todos los compromisos que asumimos y así como pusimos fecha para la Travesía Urbana, no tengo dudas que para fin de año estarán en marcha todas las obras que hemos comprometido en General Acha, que incluyen, entre otras, 30 nuevas viviendas que se ejecutarán con recursos del Gobierno nacional”.

En este sentido precisó que “la inversión en General Acha va a ser histórica, porque sobre fin de año estaremos ejecutando obra pública por $ 1.300 millones, con lo que resolveremos problemas estructurales, dará dignidad a través de la vivienda y generará mucho trabajo”.

“Logramos una agenda en común”

El intendente Sabarots valoró especialmente el poder trabajar “con una agenda común con el Gobierno provincial, lo que en política y los tiempos que corren es muy importante. Porque si bien tuvimos el flagelo de esta pandemia, que a ninguno de los que tenemos responsabilidades ejecutivas nos hizo las cosas fáciles, trabajamos mucho, gestionamos y tenemos la agenda cubierta para los próximos dos años y medio”.

“A mí personalmente, me complace decirlo, me resulta muy fácil gestionar tanto con el Gobierno provincial, como con el nacional, porque todos entendimos que no hay lugar para especulaciones”, subrayó.

En este sentido expresó, “venimos de tiempos difíciles y seguimos en esta pandemia con dificultades, con mucho esfuerzo y permanentemente tomando y redireccionando medidas desde lo sanitario, siempre priorizando la vida de los pampeanos y en eso fuimos permanentemente contestes con el Estado provincial y lo vamos a seguir haciendo”, expresó.

Destacó que mientras transcurre la emergencia sanitaria “tanto el municipio, como la Provincia y la Nación vinieron articulando, realizando y poniendo las bases de la obra pública como elemento dinamizador, de creación de fuentes de trabajo y, obviamente de un circuito económico virtuoso que se va a empezar a dar con este tipo de obras”.

Sabarots agradeció a las autoridades del Gobierno provincial “por las respuestas rápidas y concretas a nuestras necesidades” y, dirigiéndose al Gobernador, le reconoció el “haber venido a General Acha tres veces en un año y medio, no sólo a anunciar obras, sino a formalizar aquellos compromisos que asumió y que son un anhelo muy importante de la localidad”.