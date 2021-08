Ziliotto confirmó obras por más de 200 millones de pesos para Arata, Caleufú y La Maruja

El gobernador Sergio Ziliotto anunció en Arata la construcción de un colegio secundario. “Creo que para la gente de Arata habrá un antes y un después de la gestión de Sergio Ziliotto”, afirmó el intendente Henso Jorge Sosa

El mandatario pampeano también firmó convenios de colaboración para la reparación de 57 cuadras de asfalto, en las localidades de Caleufú y La Maruja. Las obras a ejecutarse en las tres localidades demandarán una inversión total de $ 202.106.957,71 que aportará el Gobierno Provincial.

En su recorrida por las localidades norteñas, acompañaron al gobernador el Ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Daniel Bensusán; y el Secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton.

Colegio Secundario en Arata

El intendente Henso Sosa, agradeció la presencia del Gobernador y su comitiva y aseguró que se trataba de un día muy especial para los aratenses, porque “este anuncio que nos viene a dar el gobernador satisface la demanda y los sueños de toda la población en cuanto a educación. Desde 2011 venimos bregando por concretar este sueño, que involucró el esfuerzo de muchas y muchos pobladores, para que nuestros hijos puedan estudiar”.

“Nunca pensamos que en estos tiempos tan duros, en medio de la pandemia, íbamos a conseguir esto. En este gobierno hemos comprobado que a mayor adversidad que se sufrió, el esfuerzo del gobernador y su equipo por hacer realidad lo que desean los pampeanos se redobló. La primera sorpresa fue la licitación de la Ruta Provincial Nº 4, que la veníamos solicitando todos los intendentes de la zona, la segunda fue que se construyeran dos accesos para Arata, y ahora viene esta sorpresa tan grande de la construcción del Colegio”.

“Creo que para la gente de Arata -aseguró Sosa- habrá un antes y un después de la gestión de Sergio Ziliotto, porque en poco tiempo, verán cómo quedará nuestro pueblo. Sé que nos vas a seguir ayudando para que los aratenses podamos vivir cada día mejor y sentirnos orgullosos de nuestra tierra y nuestro gobierno”.

Por su parte Ziliotto expresó que lo enorgullece “aplicar los fondos públicos en la educación pública, entendiendo que es uno de los principales valores que podemos dejar a las distintas franjas etarias que hoy necesitan de un Estado presente para educarse, para formarse, para generar valores y crecer en la vida con un desarrollo pleno desde lo personal y en el marco de una convivencia en sociedad”.

En relación a los difíciles tiempos de la pandemia, Sergio Ziliotto aseguró que “no fueron fáciles los primeros meses, recibimos un país devastado y a los pocos meses nos sorprendió la pandemia, que nos trastocó no sólo la vida individual, sino las prioridades”.

“Sabemos, lo vemos día a día, ustedes los aratenses lo ven mejor que yo, que tenemos en esta localidad un intendente que hace, y la mejor devolución que podemos hacer quienes tenemos la confianza del voto de la gente, es devolver en acciones, en compromiso, en inversión pública, esa confianza que nos dieron para administrar los dineros de todos los pampeanos”, expresó.

“Por eso -dijo el mandatario pampeano- reafirmo aquí el compromiso de siempre, el de trabajar con cada intendenta e intendente en el marco de una descentralización como política de Estado”

La obra, que se licitará el próximo mes de noviembre, consiste en la construcción de 1.301,40 m2, con un plazo de ejecución de 450 días corridos y un presupuesto oficial (a mayo de 2021) de $ 167.106.957,71.

35 cuadras de asfalto en Caleufú

El Intendente Oscar Alejandro Baras aseguró que “pese a las restricciones que impuso la pandemia, seguimos gestionando con el continuo acompañamiento del Gobierno Provincial. Apoyamos y seguiremos apoyando las decisiones de la Provincia, porque estamos convencidos de que hemos hecho más que bien las cosas”.

En Caleufú se repararán 35 cuadras de asfalto, con un costo de $ 18.000.000. “Pero no es lo único que estamos haciendo -aseveró el intendente de Caleufú-, tenemos en ejecución un canal a cielo abierto de concreto de 1.700 metros; a través del Programa Argentina Hace, estamos construyendo los dos portales de acceso en el Parque Recreativo Municipal y uno en el Acceso y Ruta Provincial Nº 9. A través del Plan Mi Casa hemos entregado 10 viviendas y tenemos otras 10 en ejecución, de las cuales 8 son del Gobierno y 2 se han realizado con recursos propios”.

Baras informó que el municipio está trabajando “en el área cultural, con un proyecto de Parque Temático Ranquel, que se unirá al circuito turístico que estamos organizando. Ya tenemos los terrenos para el que será el primer museo de autos de La Pampa. Brindó detalles de una obra muy esperada por los vecinos y vecinas: “la Ruta Nº 4, desde la RNNº 35 al acceso a Caleufú, los 4.000 metros del acceso ya se construyeron. Como ven, la pandemia no nos ha detenido, y eso sólo se puede conseguir cuando se trabaja en conjunto con la Provincia y la Nación”, concluyó.

Ziliotto analizó que resulta fundamental “recuperar el valor de la política, que es la única herramienta que tiene la sociedad para lograr una movilidad ascendente. Quienes gobernamos tenemos la responsabilidad de devolver la confianza que nos dio la sociedad”.

“Hoy -afirmó- en el marco de una herramienta formidable como es la descentralización, venimos a aportar los recursos, que cuando son administrados por los intendentes, tienen mayor eficiencia. Llegan mejor y de la mejor manera”.

“Cuando llegamos al gobierno -recordó Ziliotto- teníamos una red vial nacional deteriorada en un 80%, todos los contratos de reparación caídos, hoy vemos que todo se ha puesto en marcha nuevamente, en poco tiempo más estaremos haciendo licitaciones por cerca de 7 mil millones de pesos para reparar la Ruta 18, la Ruta 20 y la Travesía Urbana de General Acha, con recursos nacionales, también licitaremos cerca de 900 viviendas también con recursos nacionales. En cada una de las localidades, más allá del signo político de quien lo gobierne, hay obras financiadas por el gobierno nacional”.

22 cuadras de asfalto en La Maruja

Gustavo Cein, Intendente de La Maruja destacó que “las obras que trae son importantísimas para todas y todos los vecinos de nuestra comunidad. Es el caso del asfalto”.

En la localidad se repararán 22 cuadras de asfalto, por un monto de $ 17.000.000. El intendente Cein aseguró que “reconforta y da muchas ganas de seguir trabajando ver al gobernador, con todo su gabinete, ocupado en el bienestar de todas y todos los pampeanos”.

“Ha sido una gestión de gobierno atípica, muy dura, para todos -reflexionó Cein-. Esta pandemia que nos atravesó, no estaba en ningún plan ni en ningún programa de gobierno. Realmente agradezco el trabajo que ha hecho el señor Gobernador con todo su equipo en el manejo de la pandemia, ampliando y mejorando todo el sistema de salud, previniendo colapsos, siendo un ejemplo en vacunación, marcando el rumbo de la Argentina”

Ziliotto expresó que entre la Pandemia y los compromisos de Estado resultó difícil estar en las localidades “con la asiduidad que quisiéramos, pero llena el alma y reconforta venir a La Maruja y cumplir con la palabra empeñada”.

El mandatario rememoró los años 2018 y 2019, “cuando vinimos y Gustavo -Cein- nos contaba sus proyectos, sus sueños, de cómo podíamos elevar la calidad de vida y mejorar el futuro de cada uno de los habitantes, mujeres y hombres, de La Maruja. Por eso hoy estamos dando un pasito más, humildemente colaborando con esos planes, que van mucho más allá de lo que tradicionalmente han sido los parámetros dentro de los cuales se ha manejado la administración municipal, que es dedicarse exclusivamente a la infraestructura de los servicios básicos”.

“Por eso -afirmó el mandatario- no es casualidad que esté en marcha el sueño del parque industrial, el parque agroalimentario, cómo está naciendo esa cooperativa que será un instrumento más para generar mejor calidad de vida. En eso, Gustavo, seguí contando con nosotros. Nos comprometimos a que cada pampeana, cada pampeano, viva donde viva, iba a tener la misma inclusión, la misma igualdad de oportunidades”.

El gobernador destacó que hoy en La Pampa “contamos con el enorme apoyo de un Gobierno Nacional que mira al país como lo consagra el primer artículo de la Constitución Nacional, un país federal, desarrollado en su plenitud, que permita tener una calidad de vida homogénea en todo el territorio. No tengo dudas de que vamos a seguir haciendo cosas juntos, porque como siempre digo, donde hay una necesidad hay un derecho y, para un gobierno peronista, los derechos se cumplen”.

En relación a las viviendas, el gobernador aseguró que “si el Gobierno Nacional nos hace viviendas en las ciudades más masivas, nosotros podemos destinar más recursos a la vivienda que, ha quedado demostrado en una brillante iniciativa de Carlos Verna, el gobierno municipal puede administrar la construcción de viviendas, demostrando que el Estado puede ser eficiente. Por eso en estas 5 viviendas, que en poco tiempo más estaremos inaugurando, ya hay 8 en trámite de comprobación. Yo me comprometí: vivienda que se termina, se comienza otra. Ese es mi compromiso después de la noche nefasta de los cuatro años de un gobierno que se olvidó del interior profundo”, concluyó.