Ziliotto anunció que en 2023 se hará una nueva edición de ExpoPyMEs

El gobernador Sergio Ziliotto encabezo hoy la cuarta reunión del Consejo Asesor de I-Comex, donde anunció la decisión de concretar en 2023 una nueva edición de la megamuestra de la producción y los servicios pampeanos. “No podemos desaprovechar el proceso de incipiente crecimiento de la industria y de todos los sectores de la economía de la provincia de La Pampa”, afirmó.

El encuentro tuvo lugar en el salón de conferencias de Vialidad Provincial, donde se trataron diversos temas, entre los cuales se trazó un pormenorizado detalle de los resultados de la reciente edición de ExpoPyMEs.Junto al gobernador estuvieron el titular de I-Comex, Sebastián Lastiri; el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello; el ministro de Gobierno, Justicia y DDHH, Ariel Rauschenberger; el presidente del Banco de La Pampa, Alexis Iviglia; la presidenta de Pampetrol, Maria Roveda; el diputado provincial, Francisco Torroba; el secretario de Trabajo y Promoción del Empleo, Marcelo Pedehontaá, entre otras autoridades. De la reunión participaron además representantes de las cámaras empresarias que integran el Consejo Asesor de I-ComexZiliotto destacó la posibilidad de “poder juntarnos a hablar de la producción y el desarrollo de la Provincia” y expresó su satisfacción por los resultados de la última edición de la ExpoPyMEs que “marca una vez más que el desarrollo de la provincia es parte de un proyecto colectivo y no de decisiones individuales”.“Esta muestra, que surge a partir de la necesaria sinergia público-privada, tiene a las PyMEs como los principales protagonistas y a nosotros nos toca regular y poner todos los organismos y recursos del Estado a disposición de la producción para ver como la potenciamos y la hacemos cada vez más eficiente”, subrayó.El Gobernador instó a los integrantes del Consejo Asesor de I-Comex a “mejorar lo que hicimos. No podemos conformarnos, porque si bien se hizo mucho, también es mucho lo que resta por hacer”.“Quiero decirles que como Gobierno provincial vamos a poner toda la infraestructura necesaria para que el próximo año se haga nuevamente la ExpoPyMEs, no tener que esperar dos años para una nueva edición. No podemos desaprovechar el proceso de incipiente crecimiento de la industria y de todos los sectores de la economía de la provincia de La Pampa”, afirmó.Ziliotto sostuvo que “tenemos que pensar entre todos como hacemos una mejor ExpoPyMEs 2023” y afirmó que “el objetivo será ver cómo aumentamos stands, cómo generamos mayor actividad y cómo incorporamos nuevas alternativas, que nos permitan mostrar todo el potencial de La Pampa”.

Nuevos nichos de mercado

El mandatario destacó la experiencia de participar en muestras y ferias internacionales y expresó que “debemos seguir viendo donde están los nichos de mercado, aprovechando nuestras potencialidades y en eso siempre va a estar el apoyo del Gobierno provincial”.

En este sentido sostuvo que “es una gran inversión promocionar la producción de la provincia de La Pampa y cualquier ecuación de costo-beneficio que podamos hacer, claramente dará un alto nivel de superávit si lo analizamos desde el punto de vista económico”.

Producción de gas

Ziliotto dedicó un párrafo especial a la posibilidad de que la Provincia produzca gas para sus industrias y precisó que “no podemos olvidar que en 2026 finaliza la concesión de Camuzzi” y propuso “pensar si Pampetrol, la empresa de los pampeanos, no está dispuesta a participar en es ese mercado. Hay que interesarse en el tema, analizar las potencialidades y cuáles serían los beneficios para nuestra Provincia”.

“Tenemos que avanzar en este servicio en el marco del Plan de Desarrollo Energético para los próximos 20 años, de modo que logremos la autonomía energética que nos permita definir cuáles son las ventajas comparativas que le podemos ofrecer a quienes invierten en la provincia de La Pampa”.

Ex planta Calzar

Confirmó que en pocos días más se realizará una convocatoria pública para reactivar la ex Calzar y detalló que se trata de “una planta que está en el orden de los 15 mil metros cuadrados distribuidos en cuatro naves, que nos permite hacer una convocatoria pública para la presentación de proyectos productivos que abarquen todo el edificio o partes del mismo”.

“Queremos hacer lo que se concretó con la ex Planta Montenegro, donde la empresa adjudicataria, que es pampeana, está invirtiendo para desarrollar el comienzo de su actividad económica”, reseñó.

Informó además que en el predio de la ex Calzar, que tiene una dimensión de alrededor de 4 hectáreas, “queremos asentar un sector específico para empresas de base tecnológica, que puedan desarrollarse a partir del apoyo crediticio de la Provincia, no solo para infraestructura sino también para equipamiento”.

Especificidad de los créditos

El mandatario sostuvo que desde el Gobierno provincial “se trabaja en diversificar cada vez más la especificidad del destino de los créditos, porque cada sector tiene particularidades, reglas de juego distintas y por eso queremos llegar a cada uno de ellos con líneas precisas y a su medida”.

En este mismo sentido señaló que se acciona para llegar “al sector del emprendedurismo, que son aquellos que no tienen acceso, bajo ningún punto de vista, al crédito de las entidades financieras. Por eso implementamos el Fogapam hace un año y a la fecha hemos entregado 695 garantías por 1.250 millones de pesos a PyMEs que no tenían respaldo que les permitirá acceder al mercado de crédito”.

“Hoy, en base al fondeo que estamos haciendo permanentemente y que votó la Cámara de Diputados, más lo que acordamos con Nación a través del FONDEP, podemos garantizar créditos por PyMEs de 31 millones de pesos”, informó.