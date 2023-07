Zeballos avanzó a la final de Wimbledon en dobles y quedó a un paso de hacer historia

Junto a su pareja, el español Marcel Granollers, derrotaron a los alemanes Puetz y Krawietz. Será la tercera vez que jueguen el partido decisivo en un torneo de Grand Slam.

Zeballos va en busca de su primer Grand Slam en dobles.

La dupla conformada por el tenista argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers avanzó a la final de Wimbledon tras derrotar a los alemanes Tim Puetz y Kevin Krawietz por 6-4 y 6-4.

En un partido donde no se presentaron muchas oportunidades, el argentino y el español aprovecharon las únicas chances de quiebre que tuvieron para conseguir el triunfo y el boleto al partido decisivo del tercer Grand Slam de la temporada. Fue solo una en la primera manga y dos en la segunda.

Zeballos y Granollers comenzaron su camino en Wimbledon ganando un durísimo partido contra los colombianos Cabal y Farah en la primera ronda, que se definió 11-9 en el tie-break del tercer set. Luego también necesitaron de tres parciales para vencer a los jóvenes franceses Van Assche y Fils.

Pero a partir de allí mostraron un nivel mucho más alto y ya no volvieron a dejar sets en el camino. En octavos le ganaron 7-6(5) y 7-6(6) a Galloway y Harris, mientras que en cuartos superaron a los estadounidenses Withrow y Lammons por 6-4 y 7-5.

Los rivales en la final de Zeballos y Granollers, que comenzaron el torneo como 15° preclasificados, saldrán del cruce entre las duplas conformadas por el neerlandés Wesley Koolhof y el británico Neal Skupski, los número 1 del mundo, y el australiano Matthew Ebden y el indio Rohan Bopanna.

Zeballos y Granollers llevan casi cinco temporadas como pareja en dobles, en los que ganaron siete torneos. Este sábado irán en busca de su primer Grand Slam, luego de las derrotas en la final del US Open 2019 y Wimbledon 2021.

Este sábado, Zeballos buscará convertirse en el séptimo argentino en ganar un torneo de Grand Slam, luego de que lo hicieron Guillermo Vilas (Roland Garros y US Open 1977, y Abierto de Australia 1978 y 1979), Gabriela Sabatini (US Open 1990 en singles y Wimbledon 1988 en dobles), Paola Suárez (Abierto de Australia 2004, Roland Garros 2001, 2002, 2004 y 2005, y el US Open 2002, 2003 y 2004, todos en dobles junto a la española Virginia Ruano), Gastón Gaudio (Roland Garros 2004), Juan Martín del Potro (US Open 2009) y Gisela Dulko (Abierto de Australia 2011 junto a la italiana Flavia Pennetta).

Escrito por Nicolás Greco

