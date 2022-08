Zaffaroni pidió el indulto para Cristina Kirchner como “último recurso para preservar la democracia”

Por AM750, el exjuez de la Corte Suprema de Justicia aseguró que si Cristina Kirchner es condenada “el único recurso que quedará será el indulto presidencial”. “Habrá una condena que implicará la proscripción política de la vicepresidenta”, lamentó el jurista.

El exjuez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Eugenio Zaffaroni pidió el indulto para Cristina Kirchner como alternativa “si la vicepresidenta es condenada”. “Es el único recurso que va a quedar, por duro que sea”, afirmó en declaraciones a La García, por AM750, donde además repudió el pedido de condena a 12 años de prisión y la proscripción de la expresidenta en la causa Vialidad.

Zaffaroni sostuvo que “si la vicepresidenta es condenada no quedará otra alternativa que buscar una solución en el Derecho interno para salvar el futuro de la democracia, ante la perspectiva de llegar a una elección con proscripciones”. Por eso, instó al presidente Alberto Fernández a que si efectivamente se concreta la sentencia condenatoria avance en un indulto.

“Es conveniente pensar en el indulto presidencial a Cristina Kirchner como último recurso para que la democracia pueda intentar la restauración de la República”, planteó Zaffaroni, que además consideró que “a veces es inevitable que la República ponga límites a la democracia, pero a veces es la democracia la que salva a la República. Por eso, es menester defenderla e impedir su bastardización”.

El exjuez de la Corte Suprema además criticó la avanzada judicial sobre la vicepresidenta y advirtió que “el propio funcionamiento institucional, enroscado en sí mismo, está produciendo una catástrofe que se está cargando a la República y la Democracia”. En este sentido, señaló que el Poder Judicial y los medios monopólicos “protagonizan un show grosero”.

“¿Qué legitimidad tendría un Gobierno electo en medio de proscripciones y manipulaciones de jueces directamente embarcados políticamente y decididos a condenar?”, se preguntó el exjuez.

Zaffaroni desarmó la causa Vialidad y destrozó al fiscal y los jueces

Además, Zaffaroni aseguró que los jueces de la causa Vialidad, entre ellos el presidente del Tribunal Oral Federal Nº2, Rodrigo Giménez Uriburu, “juegan a la política y protagonizan el juicio oral con el final sabido más vergonzoso que nunca se haya visto”, y adelantó que “habrá una condena que implicará la proscripción política” de Cristina Kirchner, porque, según argumentó, el “círculo rojo teme la candidatura” de la vicepresidenta.

“Seguramente la condena de Cristina ya esté escrita y guardada bajo la camiseta de jugadores de fútbol de la Quinta Presidencial y será confirmada por los dos jueces que deberían revisarla. Esos jueces son buenos jugadores de tenis y paddle”, ironizó Zaffaroni.

En este sentido, también apuntó a la Corte Suprema como responsable de la avanzada sobre Cristina. “Es predecible que calcule sus tiempos según las circunstancias”, advirtió sobre el máximo tribunal. “Se derrumbaron los últimos escrúpulos que podrían tener esos jueces y fiscales que se lanzaron a la persecución política”, enfatizó el exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

De hecho, comparó la situación de Cristina con lo ocurrido con Lula da Sivla en Brasil. “El Supremo (Tribunal) puso fin al escándalo judicial, pero aquí no es posible porque el desbarajuste judicial es mucho peor”, remarcó.

Finalmente, Zaffaroni pidió “seguir luchando en el campo del Derecho aunque los que juraron por la Constitución son los que lo lleven por repugnantes caminos de desvergüenza”. “El Derecho no ha muerto. No puede morir porque es el único campo de lucha. Nadie piense en la violencia, por favor. Ese camino no es viable y sólo conduce a la muerte de los más vulnerables”.