YouTube Shorts dará ingresos publicitarios a los creadores de contenido

La plataforma de Google repartirá el 45% de los ingresos por la monetización de este contenido

Con la inclusión de la publicidad en los videos cortos de YouTube conocidos como Shorts, la plataforma también incluirá una nueva forma de distribuir las ganancias generadas por este motivo con los creadores de contenido responsables de dar visibilidad a estos espacios.

Esta manera de crear ingresos para los creadores requerirá del registro de los interesados en el Programa de Socios de YouTube como parte de las condiciones para empezar a pagar a las personas que generan videos de este tipo en la plataforma y que empezará a implementarse de manera activa desde el 1 de febrero de este año.

Quienes no sean parte de este conjunto podrán solicitar su incorporación con la plataforma.

Cómo se realizará el reparto de ganancias

Según la información disponible en YouTube, los ingresos mensuales por motivos de publicidad se acumularán de manera progresiva para los creadores de contenido que accedan a incorporar la monetización de los espacios entre cada Short.

Este será monetizado y “servirá para cubrir costos de licencias musicales”, indica la aplicación de Google pues también permite que los creadores tengan acceso a un minuto de música libre de copyright en casos específicos.

Como segundo paso, la plataforma se encargará de calcular el porcentaje de los ingresos que serán dirigidos al fondo para creadores, un pozo común del que se podrá disponer dinero únicamente para los usuarios registrados como Socios o, en caso de que se haya utilizado algún tema musical de fondo, una fracción de ese dinero será usado para cubrir las licencias musicales. Esta última cantidad será variable dependiendo del número de videos de Shorts que fueron generados durante el mes y que usaron música.

Luego YouTube se encargará de calcular qué porcentaje de los ingresos del fondo para creadores será destinado a cada país, seguido por un cálculo para cada creador individual, lo que dependerá de la cantidad de visitas que tengan sus Shorts. Por último, se aplicará el porcentaje de ingresos de los videos cortos. En este caso, los creadores obtendrán el 45% de los ingresos por la monetización de sus Shorts.

Cómo empezar a ganar dinero con los Shorts de YouTube

En caso de que un Socio desee integrar las ganancias por publicidad en los Shorts de YouTube a su sistema de pagos mensuales, deberán aceptar las condiciones básicas para Socios nuevamente (pues se han modificado), además del “módulo de monetización de Shorts” para el 1 de febrero.

YouTube permitirá difundir publicidad durante la visualización de Shorts en la plataforma.

Esto no quiere decir que la aprobación es obligatoria para los creadores hasta ese día en particular, sino que a partir de ese momento se podrá ganar dinero con ese estilo de contenido. En caso de que no se apruebe hasta esa fecha, los usuarios tendrán hasta seis meses (10 de julio) para leer y revisar toda la documentación antes de aceptarla.

En caso de que acepten las condiciones de pago en los Shorts dentro del tiempo establecido entre ambas fechas, los creadores empezarán a ganar dinero a partir del momento en el que se aceptaron los nuevos términos de la plataforma, pero este proceso debe realizarse antes del 10 de julio de este año.

YouTube sí indicó que las condiciones básicas deberán aprobarse de forma obligatoria antes de la fecha indicada en julio, pues de lo contrario el canal del usuario será removido del Programa de Socios de la plataforma, aunque puede postular a él nuevamente, aunque los términos y condiciones seguirán siendo los mismos que no fueron aprobados en primer lugar.