Ya está en marcha el Registro de Cultivadores de Cannabis para uso medicinal

La Municipalidad de Santa Rosa habilitó el registro voluntario de usuarios y usuarias cultivadores de cannabis. Es para uso medicinal y proteger a quienes se registren de la persecución penal.

La secretaria de desarrollo Económico de la comuna, Carmina Besga realizó la presentación del registro junto alconcejal Mariano Rodríguez Vega (autor de la ordenanza que creó el registro), Ayelén Vitale (usuaria y activista de THC), Daniel Olivetto (cátedra libre de Cannabis Medicinal) ,Rodrigo Catalano y Paola Roggero (usuarios de cannabis medicinal y padres de Iñaki, un joven que sufre epilepsia refractaria, militantes de la ordenanza).

En la conferencia de prensa se explicó la puesta en marcha el registro de personas usuarias y cultivadoras de cannabis para uso medicinal. La inscripción asegura un soporte registral para el uso sanitario del cannabis, el asesoramiento y protección de los cultivadores.

Besga expresó que en la sanción de la ordenanza 6441 de creación del registro de cultivadores de cannabis hubo “mucho debate y mucho consenso”. Agradeció a los concejales la aprobación mayoritaria de la iniciativa.

Explicó que ”el registro es voluntario para usuarias o usuarios cultivadores, personales solidarios o de investigación que tiene por fin evitar la criminalización de quienes deciden hacer uso de los beneficios que el cannabis permite en diferentes tratamientos”.

La Municipalidad de Santa Rosa -explicó Besga- tendrá el registro online. Es para quienes tengan la prescripcióm médica.

“El sitio es intuitivo, fácil para quienes no manejan plataformas de internet”, dijo. Además es parte de la digitalización del proceso. “Nos transformamos en custodios de la información y la documentación que van a volvar los usuarios y usuarias, de los datos de la historia clínicas las declaraciones juradas”, afirmó.

Aclaró que “la municipalidad no autoriza, a diferencia del registro nacional, el REPROCAN. Este está bajo la órbita del ministerio de Salud y además tiene un nomenclador de patologías”.

“En el registro municipal puede tener la doble condición de usuario y usuario solidario. Se puede dar de alta con la doble categoría y registrar dos domicilios de cultivo, o el caso de familias donde haya dos o más personas que sean usuarias. Buscamos que genere confianza y se vuelquen los datos en forma tranquila”, detalló.

Además se pondrá en marcha el Consejo Consultivo de Cannabis, que estará integrado por las instituciones y organizaciones que trabajan en la investigación del usomedicinaldel cannabis: entre el INTA, la UNLPam y el ISS.

. “Esto representa un estado mancomunado, trabajando con el activismo, con las asociaciones, con las ong’s. Siempre buscando ampliar derechos y acompañamiento a las demandas sociales que ocurren en Santa Rosa, y que se consolidan por el uso esencial como es el cannabis medicinal”, afirmó.

“Hay mucho temor en brindar los datos. El Consejo Consultivo tienen como objetivo llevar tranquilidad al usuario. El objetivo es crear una base de datos para seguir acompañando las demandas de este colectivo”, remarcó Besga.

“Detrás de cada persona que se registra no hay solo un nombre sino una historia de padecimientos, de familias que buscan un solución”, afirmó la secretaria.

El concejal Marianio Rodríguez Vega dijo que “lo que quería contar es una situación personal por la emoción que me provoca anunciar este registro que nos llevó tanto tiempo crear. Buscamos acompañar a usuarios y usuarias. Y quiero agradecer el acompañamiento del intendente (Luciano Di Nápoli) cuando le propusimos esta ordenanza”. Dijo que “es un principio de solución” a la problemática.

En relación a causas judiciales o la intervención de la Policía Provincial y la Federal, Besga dijo que “esto es un elemento más (el registro) que tendrán en un proceso judicial, en caso que se decidiere. Estos elementos probatorios serán evaluados por el juez y el fiscal. Es el marco legal que le da a los cultivadores”. El registro entrega un certificado.

El registro no es automático. Quienes se inscriban voluntariamente deben adjuntar la prescripción médica y datos personales, entre ellos el certificado de antecedentes penales. Una vez realizada la inscripción, la Municipalidad tiene 10 días para emitir el certificado de alta.

Daniel Olivetto (de la Cátedra Libre de cannabis de la UNLPam) consideró necesaria “la derogación de la ley 23737 (que persigue la tenencia de drogas con condenas de 4 a 15 años por poseer marihuana), cuando hay un ejército de usuarios de marihuana por diferentes dolencias, como cáncer y enfermedades neurológicas que están en riesgo de caer por esa ley”.

Paola Roggero (CANNAPAM) agradeció la iniciativa. Dijo que a diferencia del REPROCAN “este es sencillo”.

“Queremos que se inscriban muchos y que se tenga conciencia de la cantidad de usuarios y usuarias que hay en la provincia. Seguimos sin la adhesión a la ley nacional (27350 de uso y cultivo de cannabis). Esto va a ser un gran paso. Así el gobernador y el equipo que le compete, el ministerio de Salud, accione al respeto porque seguimos desamparados judicialmente”, dijo Roggero. Pidió “asesorar a la fuerza pública y a la salud Pública, que estudien los beneficios del cannabis y nos sigan acompañando en este proceso”, enfatizó.