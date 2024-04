WhatsApp tendrá su propio “disco de marcar” para llamar a contactos sin agendar

El mensajero testea la función en una versión de prueba. ¿Cuándo se lanzará a nivel general?

Cambios en WhatsApp: sumaría una pantalla de marcado para llamadas.

WhatsApp prueba una nueva característica para hacer llamadas a contactos desconocidos, es decir, aquellos que no están agendados en el dispositivo. La opción es simple, aunque inédita en el mensajero: una pantalla para marcar el número, igual a la que tienen los sistemas operativos móviles. Esta novedad aún no fue lanzada: en este momento circula en una versión beta de la app que desarrolla Meta.

WhatsApp tendrá su propio “disco de marcar”

Los lectores que peinan canas y cualquiera que se haya cruzado con un teléfono de tubo, recordará los viejos discos para marcar números. Los años pasaron, pero esa función se mantiene vigente, naturalmente actualizada. Botones mediante, ahora “marcamos” con toques en la pantalla, sobre una interfaz que nos muestra del 0 al 9. Claro, esto cuando no tenemos el número agendado en el smartphone, o en los casos en los que no tocamos un contacto desde algún enlace que nos lleva directamente al “ring”.

WhatsApp no tiene esa opción, porque hasta ahora se ha enfocado en las llamadas a números agendados en el dispositivo. Ahora, un informe del sitio WABetaInfo revela que la aplicación de mensajería sumará su propio dial. Siguiendo a la fuente, será especialmente útil para comunicarse con contactos que no son frecuentes, como una empresa, y que no se desea guardar en la lista.

“A veces, los usuarios necesitan llamar a alguien por un motivo ‘pasajero’, como una reunión de negocios, una pregunta rápida o una compra en línea. Con un marcador dentro de WhatsApp, será posible realizar esa llamada sin agregar contactos a la libreta de direcciones ni abrir manualmente la conversación con ellos”, nota WABI al respecto.

Así, la experiencia de uso es similar a una llamada realizada desde el teléfono. En este punto, cabe señalar que al hacerlo vía WhatsApp se utilizan datos de Internet y no móviles, siendo más económico si el dispositivo está conectado a una red Wi-Fi en ese momento. Por lo demás, en la aplicación de Meta se mantiene el cifrado de extremo a extremo, una medida de seguridad que protege el contenido de la conversación para que solo sea accesible para las partes involucradas.

¿Cuándo se lanza el cambio en WhatsApp?

La función fue vista en la versión beta 2.24.9.28 para Android y en este momento circula entre un número reducido de probadores. Como es habitual, se espera que luego del testeo se lance a nivel general.