WhatsApp se despide de su clásico logo: cómo será ahora

El servicio de mensajería decidió hacer un inesperado cambio en la imágen de la aplicación.

Hace menos de una semana, Mark Zuckerberg anunció la llegada de Meta en reemplazo de Facebook y explicó de qué se trata el metaverso, nueva tecnología que buscará aplicar de cara al futuro.

«Es un conjunto de espacios virtuales donde puedes crear y explorar con otras personas que no están en el mismo espacio físico que tú», comentó el empresario.

Debido a este significante cambio de rumbo, WhatsApp también sufrirá una modificación sumamente importante. En principio, y de acuerdo a lo que indicó Will Cathcart -CEO de WhatsApp- en su cuenta oficial de Twitter, «en las próximas semanas, nos verán hacer actualizaciones para reflejar el nuevo nombre dentro de WhatsApp y en nuestro sitio web. Y nuestro equipo trabajará para explicar a nuestros más de dos mil millones de usuarios que nuestra convicción de su privacidad y seguridad permanece sin cambios».

Over the coming weeks you’ll see us make updates to reflect the new name within WhatsApp and on our website. And our team will work to explain to our over two billion users that our conviction to their privacy and security remains unchanged.

Uno de los grandes cambios será el nuevo logo que llevará WhatsApp. Al abrir la app en teléfonos celulares, tablets o computadoras, a cada usuario le dejará de aparecer el logo de Facebook. En su lugar aparecerá el de Meta, nueva tecnología de Zuckerberg.