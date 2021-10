WhatsApp: qué celulares se quedarán sin el mensajero en noviembre

Por las medidas de serguridad que implementa el servicio solamente será compatible con los modelos con iOS 10 y Android 4.1 en adelante.

El 1° de noviembre algunos modelos antiguos de iPhone y Android dejan de tener soporte para WhatsApp .

Las novedades en WhatsApp son una constante, para sumar funcionalidades y características. Pero también el servicio debe actualizarse para implementar medidas de seguridad, por lo que hay equipos con sistemas operativos más antiguos que dejan de ser compatibles con las últimas versiones. La próxima renovación será el 1° de noviembre y hay muchos equipos con los que será mejor dejar de usar el servicio de Facebook.

De esta forma, y a partir del mes que viene, los teléfonos con sistema operativo Android 4.04 y los iPhone con iOS 9 o versiones previas quedarán obsoletos: no podrán seguir utilizando WhatsApp. O podrán, pero sin todas las prestaciones o con riesgos para su seguridad.. La medida será implementada en noviembre, por lo que desde Facebook -dueña de la plataforma- instan a usar dispositivos compatibles con Android 4.1 en adelante o iOS 10 o superior para equipos Apple.

“A partir del 1 de noviembre de 2021, WhatsApp dejará de ser compatible con los teléfonos con sistema operativo Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich versiones anteriores. Por favor, cámbiate a un dispositivo compatible o guarda tu historial de chats antes de esa fecha”, informó la empresa en su sección de ayuda, en Descarga e instalación.

Qué celulares dejan de tener WhatsApp en noviembre de 2021

Dentro de Android, las actualizaciones dependen mucho de cada marca, pero lo recomendado es que tengan la versión de Android conocida como Jelly Bean, la 4.1 del sistema operativo móvil de Google.

Estos son algunos de los teléfonos Android que dejarán de ser compatibles con WhatsApp:

Samsung: Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2.

Sony: Xperia M.

Huawei: Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D2.

LG: Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual,

Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3,

Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus F3Q.

ZTE: Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987, Grand Memo.

Otros: Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1, THL W8.

En el mundo de Apple, los teléfonos que dejarán de ser compatibles con WhatsApp son las variantes iPhone 6S y 6S Plus, además del iPhone SE.

Actualización de seguridad de WhatsApp

Aunque pueda parecer arbitrario, lo cierto es que este tipo de actualizaciones se dan para evitar problemas en los dispositivos y especialmente no permitir que se conviertan en un blanco fácil para los ciberdelincuentes.

Las versiones más antiguas de los sistemas operativos no tienen más actualizaciones de seguridad, por lo que son más fáciles de vulnerar. Ese es el motivo detrás de dejar sin soporte de WhatsApp a determinados dispositivos. Esto no quiere decir que la app de mensajería deje de funcionar inmediatamente, pero no es recomendado seguir utilizándola por los peligros a los que nos exponemos.

Si vamos a cambiar de teléfono, y queremos guardar nuestros mensajes, la mejor opción es hacer una “Copia de Seguridad”. Para eso hay que ir a “Ajustes”, “Chats”, y luego tocar “Copia de seguridad”. Finalmente presionar “Guardar”.

Este menú dentro de los ajustes muestra cuándo se hizo la copia local y el respaldo en la nube.

De esta forma, cuando se instale WhatsApp en el nuevo teléfono tendrás todos los mensajes actualizados tras la restauración.