WhatsApp Plus: qué trae la versión APK y por qué no se recomienda instalarlo en el celular

Aunque tiene varias funcionalidades añadidas, se trata de una aplicación no oficial y no está autorizada por la empresa.

WhatsApp es una de las redes de mensajería más usadas del mundo.

WhatsApp Plus -y otra similar, WhatsApp Delta-, son versiones alteradas del servicio de mensajería que ofrecen más funciones, emojis, stickers y hasta más privacidad. Ahora salió la versión 19.00.0 de WhatsApp Plus, con varias novedades.

¿El problema? No son oficiales por lo que no están autorizadas por Meta -antes Facebook- para usarlas y los que las instalen pueden ser sancionados y además hace falta bajar un APK, un archivo para instalarlas en el celular, porque no están en las tiendas de aplicaciones.

Las novedades de WhatsApp Plus

Creada por un programador español llamado Rafalense en 2012, se trata de una versión modificada de la app original de WhatsApp.

¿Cuál es la diferencia con la original? Está enfocada en los usuarios que buscan un mayor nivel de personalización para WhatsApp, como la posibilidad de agregar temas, fondos y emoticones, que no se encuentran en la versión original.

La novedad más importante de la última versión es que, en vez de “ocultarse” permite estar siempre en línea. Si lo que queremos es más privacidad, podemos activar otra función para no aparecer nunca conectado.

Los riesgos de descargar WhatsApp Plus

Aunque son muchos los que descargan y usan WhatsApp Plus, no es recomendable hacerlo por una cuestión de seguridad.

Aunque la aplicación no es maliciosa en sí misma, representa un riesgo. Primero WhatsApp podría bloquearte la cuenta al instalar la app. El motivo: no es una app oficial, fue creada por un tercero y no está adentro de un servidor que le pertenece a Facebook.

Uno de los principales problemas, además de la formalidad de la aceptación de Meta (antes Facebook), es la vulnerabilidad. Se modificó la aplicación original y eso expone tus datos y la seguridad de tu dispositivo.

Uno de los primeros problemas surgió en 2015. Ese año hubo una masiva suspensión de cuentas y una presión de WhatsApp al programador que creó esta versión paralela.

Al igual que WhatsApp Delta, otra versión no oficial de la plataforma de mensajería, esta opción carece de cifrado de extremo a extremo, lo que abre la puerta a que otros accedan a nuestros contenidos.

“Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son realizadas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, explicó WhatsApp en un comunicado oficial a principios de 2021.

Lo mismo afirman en la sección de preguntas frecuentes de su página Web: “Es posible que suspendamos algunas de forma temporal o permanente si usan una versión no compatible de WhatsApp en lugar de la aplicación oficial. Para obtener más información, consulta este artículo”.