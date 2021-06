Whatsapp no bloqueará a los usuarios que no acepten las políticas de privacidad

En una exposición ante la comisión de Sistemas y Libertad de Expresión del Senado, el director de Políticas Públicas de Facebook para América Latina, Pablo Bello, explicó que se decidió no limitar ni restringir el uso a quienes no hayan aceptado las nuevas reglas de la empresa.

Representantes de Whatsapp para América Latina informaron este miércoles ante senadores que no bloquearán a usuarios que no acepten la nueva actualización de la política de privacidad de la compañía, tras el dictado de una medida cautelar del Gobierno argentino en la que acusó a la firma propietaria de Facebook de incurrir en «abuso de una posición dominante».

Al exponer en la mañana de este miércoles ante la comisión de Sistemas y Libertad de Expresión del Senado, el director de Políticas Públicas de Facebook para América Latina, Pablo Bello, explicó además que la nueva actualización solo «se refiere al canal destinado a la comunicación con empresas o entidades públicas» y «no es para las conversaciones personales ni para las interacciones regulares a través de whatsapp».

Bello indicó que la empresa tomó la decisión de no limitar y no restringir el uso de la aplicación de mensajería a los usuarios que no hayan aceptado hasta el 15 de mayo la actualización de la política de privacidad.

La medida se tomó después de que el Gobierno argentino, a través de la Secretaría de Comercio Exterior y de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, presentara ante la Justicia una cautelar solicitando a la compañía que se abstenga de limitar el funcionamiento de la aplicación.

Bello también aclaró que la nueva actualización «no supone compartir más información entre Whatsapp y Facebook» y está vinculada a informar al usuario que en los canales de conversaciones que mantenga con empresas y entidades públicas podrá intervenir «un tercero» o «desarrollador» que «gestionará» esa comunicación.

«Se trata de un canal adicional, no reemplaza nada, es una opción para que empresas puedan tener un canal de atención complementario pero si el usuario decide no utilizarlo estos no tendrá efectos sobre su cuenta», aclaró Bello, y aseguró que funciona como «un call center más» como «ir a la oficina comercial para ser atendido o llamar por teléfono».