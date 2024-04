WhatsApp implementó filtros para organizar mejor los chats: de qué se trata

El servicio de mensajería instantánea de Meta empezó a implementar una «feature» que fue muy pedida por los usuarios para poner orden en sus grupos.

WhatsApp estrenó esta semana una nueva característica que le permitirá a sus usarios aplicar filtros para organizar sus chats. Desde la plataforma anunciaron que ya comenzó a aparecer en algunos usuarios y que en las próximas semanas debería estar disponible para todo el mundo.

La novedad fue anunciada el martes pasado en el Blog oficial de WhatsApp como respuesta a los pedidos de usuarios que tienen demasiadas conversaciones y grupos activos, lo que les complica encontrarlos con facilidad.

«Para que puedas hacerlo sin tener que desplazarte por toda tu bandeja de entrada, hoy lanzamos nuevos filtros de chat», dijeron desde WhatsApp.

Cómo funcionan los filtros de WhatsApp

Al igual que como ocurre con las bandejas de entrada de los mails, es la persona quien tiene que aplicar los filtros a modo de etiquetas y luego la plataforma se encargará de acomodar los chats.

Los filtros aparecerán en la parte superior de la lista de chats: “Todos”, “No leídos” y “Grupos”.

.Todos: la vista predeterminada de todos tus mensajes.

.No leídos: la opción perfecta para cuando quieres ver con qué conversaciones necesitas ponerte al día o cuáles debes responder. Muestra mensajes que están marcados por ti como no leídos o que aún no abriste, por lo que puedes dar prioridad a tus respuestas.

.Grupos: una función muy solicitada. Ahora todos tus chats en grupo se organizarán en un solo lugar, por lo que será más fácil encontrar tus favoritos, ya sea tu cena familiar semanal o la planificación de tus próximas vacaciones. Aquí también se incluirán subgrupos de comunidades.