WhatsApp: cómo ver si alguien está «en línea» sin abrir la conversación

Es posible que WhatsApp te notifique cada vez que un contacto en específico esté en línea, así no tendrás que entrar a la app constantemente.

WhatsApp está en constante evolución, siempre existirán mejoras por hacer y funciones por lanzar para optimizar la aplicación, como el poder ver quién está ‘en línea’ sin tener que entrar a la aplicación.

Pasos para saber si alguien está en línea

Lo primero que debes saber es que esta función solo se encuentra en WhatsApp Plus.

Tras ello deberás colocar tu número de celular y el código de verificación.

Ahora solo deberás ir a los ajustes de WhatsApp Plus.

Anda a Privacidad y Seguridad.

Allí debes activar “Ver quién esta en línea”.

Posteriormente se actualizará WhatsApp.

Desde ahora cada vez que ingreses a WhatsApp Plus podrás ver no solo la última hora de conexión, sino también quién está “en línea”.

Lo mejor de todo es que es bastante exacto.

Cómo chatear con alguien en WhatsApp sin pedirle su número

Lo primero será ingresar a WhatsApp.

Allí nos vamos a los ajustes de la misma aplicación.

En ese lugar deberás pulsar en Configuración.

Verás que se abre un menú bastante amplio de opciones.

En ese apartado, al lado de tu foto de perfil, verás un código QR.