WhatsApp: cómo ver las fotos que llegan sin entrar a la app

Te mostramos un truco para acceder a las imágenes que te envían en el mensajero, directamente desde la galería del teléfono.

Este pequeño truco añade una capa de privacidad a la experiencia en WhatsApp.

¿Sos uno de esos usuarios que oculta las tildes azules en WhatsApp para que nadie sepa si has leído los mensajes? Seguramente te interese saber que en la app de Facebook también posible abrir las imágenes que te envían sin entrar al mensajero. Para eso tendrás que ajustar en forma adecuada la configuración de la aplicación.

Es relativamente simple y no tendrás que instalar ninguna herramienta provista por terceros. El primer paso es ingresar a WhatsApp, tocar los tres puntos que están en el sector superior derecho, luego ir a “Ajustes” y después a “Chats”. Tal como podés ver en la siguiente captura, tendrás que habilitar la opción “Visibilidad de archivos multimedia”.

El siguiente paso es ir a “Alojamiento y datos” y tanto en “Descargar con datos móviles” como en “Descarga con Wi-Fi” deberás incluir el ítem “Fotos”, dentro de la sección “Descarga automática”.

Ahora sí: cuando WhatsApp esté configurado del modo indicado podrás ver las fotos que te envían a través del mensajero directamente en la galería.

En la práctica, cuando te manden una imagen vía WhatsApp, ese contenido aparecerá en el catálogo y podrás verlo desde allí sin que sea necesario abrir el mensajero.

Cómo bloquear un contacto en WhatsApp

¿No querés recibir más mensajes de un contacto en particular? El mensajero propiedad de Facebook cuenta con un modo para conseguirlo. Cuando lo hagas, ya no recibirás mensajes, llamadas y actualizaciones de esa persona.

Para bloquear contacto en WhatsApp hay que tocar los tres puntos en la pantalla principal, después ir a “Ajustes” y seguir este camino: “Cuenta”, “Privacidad” y finalmente “Contactos bloqueados”. En aquel apartado hay que tocar el avatar que tiene a su lado el signo “+”. Entonces habrá que seleccionar el contacto que se desea bloquear.

Hay otro camino: dentro de una conversación, tocar los tres puntos que están arriba, luego ir a “Más” y después a “Bloquear”¿Qué pasa si querés bloquear a un número de teléfono desconocido? En ese caso, el procedimiento será similar: simplemente hay que abrir ese chat y seguir aquel camino mencionado.

Algunos detalles a tener en cuenta cuando se realiza esta acción. Por un lado, al bloquear a un número no recibirás mensajes, llamadas ni actualizaciones de estado de esa persona. Por otra parte, los contactos bloqueados no podrán ver tu información. Finalmente, es importante tener en cuenta que al bloquear a un número no se elimina a ese usuario de la agenda del teléfono.