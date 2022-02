WhatsApp cambia los mensajes: ahora hay un botón de arrepentimiento

WhatsApp amplía el tiempo para borrar un mensaje a dos días y 12 horas. Cómo eliminar un chat para todos con la nueva función.

Años atrás, WhatsApp introdujo una nueva actualización que permite eliminar mensajes en una conversación y hacerlos desaparecer para siempre.

Para borrar un mensaje enviado en la app de mensajería, hay que mantenerlo apretado y hacer clic en «Eliminar». Luego, seleccionar la opción «Eliminar para todos» y listo.

Sin embargo, esta función tiene letra chica: las personas tienen una hora y ocho minutos para eliminar sus mensajes. Es decir, una vez pasado ese tiempo no podrán ser borrados.

Botón de arrepentimiento: WhatsApp permite eliminar mensajes para siempre.

Recientemente, WaBetaInfo anunció que WhatsApp ampliará este límite de tiempo y pasará a ser de dos días y 12 horas.

«Este nuevo límite está en desarrollo y puede cambiar y otra vez. Antes, WhatsApp había prometido siete días y ahora será de tan solo dos días», señala WaBetaInfo.

Actualmente, WhatsApp no tiene una función oficial que revele el contenido sino que existe una aplicación llamada «WhatsRemoved +», que puede descargarse a través de la tienda de aplicaciones de Android. Por el momento, no hay una aplicación similar disponible en iOS.

¿Cuáles son los requisitos? El usuario solo debe configurar la aplicación WhatsApp en Android para que pueda hacer una copia de seguridad. Luego, podrá recuperar los mensajes borrados sin inconvenientes.

En primer lugar, descargar la aplicación e ir al menú de configuraciones de WhatsRemoved +.

Elegir en «Notificaciones» la aplicación «WhatsApp» y apretar siguiente.

En el próximo paso, es necesario dar permiso para unir las dos aplicaciones.

Una vez que el permiso fue otorgado, se pueden ver todos los mensajes eliminados en la opción «WhatsApp» de WhatsRemoved+.

Al tratarse de una aplicación no autorizada, si la aplicación detecta el uso podría bloquear la cuenta para siempre.

Por esta razón, hay que tener cuidado ya que se trata de aplicaciones no oficiales que violan las condiciones de uso y, según Facebook, no es posible validar sus prácticas de seguridad.

Se suspenderían las cuentas de usuarios que las utilicen; en un segundo, serán dadas de baja.

«Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad», anunció la compañía en un comunicado días atrás.

El ultimátum de WhatsApp tiene lugar a unas cuantas semanas de haber anunciado los cambios en sus políticas de privacidad, que provocaron una fuga de millones de usuarios.