Wanda Nara, fulminante: «De mi familia me encargo yo, de las put… la vida misma»

Sigue el escándalo por su separación con Mauro Icardi, y tras el descargo de la China Suárez, la mediática arremetió en Instagram.

El escándalo entre Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez parece no tener fin, y casi en simultáneo con el descargo que hizo la actriz en las redes sociales, la mediática disparó con todo en su cuenta de Instagram.

«De mi familia me encargo yo, de las put… la vida misma», escribió Wanda junto a una serie de fotos con el futbolista, que según aclaró, son de hace tres meses.

La historia de Instagram fue publicada apenas algunos minutos después de que la China Suárez emitiera un fuerte descargo en el que pareció responsabilizar a Icardi por el affaire.

«Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos», aseguró la actriz en una de las nueve historias que publicó.

La que parece ser la respuesta de Wanda Nara fue más escueta. Mientras, continúa el escándalo.