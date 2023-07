Wado de Pedro y Máximo Kirchner llamaron a «pelear por la soberanía» de Argentina en las elecciones

Los precandidatos de Unión por la Patria compartieron acto durante el lanzamiento de lista que encabezará Julián Álvarez en Lanús.

Los precandidatos a senador y diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria (UxP), Eduardo «Wado» de Pedro y Máximo Kirchner, respectivamente, llamaron este martes a «discutir cuál es el destino» del país y exhortaron a «reconstruir y pelear por la soberanía» de Argentina, durante el lanzamiento la lista que encabezará el dirigente kirchnerista Julián Álvarez para gobernar el municipio bonaerense de Lanús.

Desde el Club Armonía, en Monte Chingolo, Kirchner señaló la necesidad de «reconstruir y pelear por la soberanía de nuestro país» y afirmó que las elecciones «van a empoderar al próximo Presidente para defender los porotos de los argentinos» en una futura negociación con el Fondo Monetario Internacional.

«Queremos discutir cómo enfrentar la deuda que generó (el expresidente) Mauricio Macri mientras nuestro pueblo deja de sufrir, que empiece a crecer», añadió y marcó que «este no es un tema que pueda resolver una dirigente solo».

Y continuó: «La amenaza se cierne no sobre nuestro ministro de Economía, sino sobre la salud de nuestro pueblo, la educación de nuestro pueblo, sobre el derecho a la vivienda de nuestro pueblo, sobre el trabajo de nuestro pueblo, lo que ha hecho el macrismo en la Argentina es una vergüenza».

Es el segundo acto de campaña que encabeza el diputado nacional Kirchner, que había estado presente el sábado pasado para el lanzamiento de la lista del dirigente de La Cámpora Damián Selci en Hurlingham.

«Quiero que la persona que gobierne mi país sea responsable y seria, que exprese sin agredir, no diga sandeces, se comunican con esa impunidad porque los medios les perdonan todo», aseveró Kirchner y señaló que algunos precandidatos tienen «poca formación en materia humana, en conocer aquello que se desea gobernar más allá de un focus group».

Además, el precandidato a diputado ponderó que Julián Álvarez «viene a ofrecer años de su vida para gobernar Lanús» y recordó que el expresidente «Néstor (Kirchner) empezó gobernando una intendencia de 40 mil personas y mirá cómo cambió el destino de un país».

Por su parte, Wado de Pedro denunció que la ciudad está «abandonada desde 2019, se quedó en el tiempo».

«Vamos a tener que discutir cuál es el destino de la patria, si es el de un proyecto que dejó a una pobre compañera sin trabajo o volver a ese modelo de país con desarrollo, inclusión, ese modelo virtuoso donde las fábricas estaban llenas, donde se podía invertir, crecer, la gente tenía un poder adquisitivo que les permitía vivir con dignidad», exhortó el ministro de Interior.

Y llamó a «encender el motor de la militancia peronista, con los trabajadores, los movimientos sociales, la militancia, los empresarios» para construir «un modelo de país como el que soñó Néstor, Cristina (Kirchner), (Juan Domingo) Perón y Evita».

En esa línea, el precandidato a intendente Álvarez aseguró que «hoy es el día que empezamos a transformar Lanús y dejamos atrás a un gobierno que le dio la espalda a nuestras familias lanusenses que querían tener una vida de barrio».

«Vergüenza es la gestión actual del gobierno municipal que vienen a gobernar desde capital», apuntó.

Más temprano, en declaraciones , el precandidato de UxP había denunciado que «Lanús está en un deterioro absoluto por el abandono de la gestión de Grindetti, hoy es intendente y presidente de Independiente, hace dos años fue jefe de campaña de (Diego) Santilli».

«En la pandemia dijo que no podía venir a trabajar a Lanús porque no podía cruzar por el aislamiento obligatorio. Es un abandono absoluto», subrayó y afirmó que «al intendente de Lanús no lo conocen los vecinos, gestiona desde su sillón en Capital Federal».

En el acto, que comenzó pasadas las 19, se presentaron los precandidatos a concejales y estuvieron también presentes el referente sindical Edgardo De Petri; el secretario de Smata, Paco Manrique; el candidato intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin; la titular de Pami, Luana Volnovich; el presidente de Acumar, Martín Sabbatella; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza y el senador nacional por CABA Mariano Recalde.