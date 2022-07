Wado de Pedro y Fernando Espinoza subrayaron la necesidad de sostener «un Estado presente»

El ministro del Interior y el intendente de La Matanza participaron del Encuentro VOZ/VOS de Juventudes en el Centro Universitario de Innovación.

El ministro del Interior, Wado de Pedro, acompañó este lunes en La Matanza al intendente de ese partido bonaerense, Fernando Espinoza, durante el Encuentro VOZ/VOS de Juventudes en el Centro Universitario de la Innovación (CUDI), de González Catán.

En ese contexto, el titular de la cartera valoró la marcha de esta dependencia educativa -inaugurada en agosto del año pasado-, lo que refleja “un Estado presente, coordinado, por supuesto, entre la Nación, la provincia y los municipios”, ya que “es la idea y la visión de Fernando Espinoza y de Verónica Magario generar posibilidades para que todos los matanceros y matanceras, sean de la clase social que sean, puedan tener igualdad de oportunidades para un futuro mejor”.

Tras recalcar que “La Matanza es la cuna y la capital nacional del peronismo”, Wado de Pedro enfatizó: “Hoy me voy con una tercera idea: La Matanza también es la capital nacional de la programación”.

“Este centro que puso en marcha Fernando Espinoza tiene que ver con un proyecto que recuperó la soberanía y la independencia económica, y que trabajó por la justicia social, que fue el de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que agarraron el país en llamas, en el infierno, y despacito con esfuerzo, con trabajo, planificación y articulación, fueron desarrollando esa Argentina que le dejamos al gobierno de Cambiemos en 2015”, prosiguió de Pedro, para luego agregar: “una Argentina con el sueldo y el poder adquisitivo más alto de la región, con universidades a lo largo y ancho del país, con la mayor clase media de los últimos años, y una considerable baja de la pobreza y el desempleo”.

“Y ese 2015, en que perdimos la elección, volvimos al infierno, a las deudas, a administrar el Estado en función de los intereses de unos pocos. Así fue que nos empobrecieron y nos endeudaron a todos y a todas. Y después, resistiendo, reorganizando al peronismo, pudimos volver en el 2019”, recordó el funcionario del Ejecutivo durante el acto, del que también participó el secretario de Municipios, Avelino Zurro.

En otro tramo, Wado de Pedro recordó que el próximo año se cumplirán 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país, por lo que llamó a “cuidar el futuro”.

“El futuro se cuida teniendo memoria para evitar repetir errores del pasado”, sentenció de Pedro, para luego advertir que “cuando vemos que vuelven los discursos del odio, autoritarios, aquellos que dicen que se tiene que salvar el que puede y el que no se salva que se muera, pidiendo la ausencia del Estado, es cuando hay que estar más atentos y atentas”, porque “no sólo es por la grandeza de la Argentina, sino también en defensa propia”.

“Lo que además quiero decirles es que no aflojen”, dijo Wado de Pedro, dirigiéndose a los y las estudiantes, para luego agregar: “Es difícil no bajar los brazos por los distintos problemas que se nos presentan a cada uno y cada una en nuestras vidas, pero la fortaleza radica justamente en que puedan avanzar, en que puedan seguir, en que no bajen los brazos, ya que estudiando las carreras del futuro tienen también un futuro asegurado”.

“Para mí, saber que en La Matanza los y las jóvenes se están formando en programación, me da una visión de una Argentina con mucho futuro, ya que cuando uno mira hoy las necesidades de empleo en Argentina, lo que más se necesita son programadores”, concluyó el ministro durante el acto.

Previamente, y tras destacar que “esta sede se hizo con fondos municipales”, Fernando Espinoza recordó que durante su juventud “era muy difícil llegar a la universidad, ya que para acceder a ella era necesario viajar una hora y media o dos de ida y vuelta; podían estudiar sólo los de mayor poder adquisitivo, o los que provenían de una familia de clase media”.

“Y hoy eso cambió: ya es posible hacer realidad los sueños”, añadió Espinoza, para luego dirigirse a los alumnos y alumnas: “Ustedes son el ejemplo para las nuevas generaciones, porque muchos serán el primer miembro de una familia en obtener un título universitario”.

“Cuando les digan que el futuro son ustedes, les están mintiendo: el futuro es hoy. Y yo sé que van a estudiar para cambiarle la vida a su familia y sus seres queridos. Entramos en la era del conocimiento, tenemos toda la infraestructura, un gran caudal de saberes, y desde La Matanza vamos a ser la vanguardia de esa cultura”, concluyó el intendente de La Matanza.

Localizado sobre la Ruta N° 3 (Km. 32,5) de González Catán, el CUDI tiene por objetivo formar profesionales que puedan insertarse laboralmente en el desarrollo de nuevas tecnologías, con especial hincapié en la innovación en función de las nuevas necesidades de la sociedad del conocimiento.

La sede -de 5.100 m2- cuenta con tres pisos y una capacidad para albergar a unos 10 mil estudiantes en tres turnos. Asimismo, posee un auditorio para más de 400 personas, un sector de biblioteca y diversos espacios al aire libre.