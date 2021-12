Wado de Pedro participa este martes de un encuentro en Salta con más de 100 chicos con disfluencia

Tendrá lugar desde las 10 en la sede de Uthgra de la capital provincial y a la vez se tratarán distintas iniciativas legislativas, como la recientemente sancionada ley que creará un consultorio público con profesionales para chicos con tartamudez.

El ministro del Interior, Wado de Pedro, participará este miércoles de manera virtual de una charla con más de 100 niños con disfluencia en el marco de un Congreso de Tartamudez en Salta, que tiene por objetivo concientizar y sensibilizar a la sociedad sobre la disfluencia en el habla, una condición que posee el 1% de la población mundial.

El titular de la cartera de Interior compartirá ante los niños y los presentes su historia personal y la su desarrollo profesional, marcado por el esfuerzo para superarse. Los organizadores del encuentro adelantaron que la intención es avanzar con la sensibilización de un trastorno que afecta a casi 15.000 jóvenes salteños, y «el ministro del Interior es un excelente ejemplo de superación».

En julio de 2021, Wado de Pedro llamó a la reflexión sobre esta condición a partir de su participación en un programa especial en Telefe Noticias, donde dio detalles de los obstáculos que debió atravesar en su vida producto de la dificultad en el habla.

“Cuando era chico me costaba pedir helados, pedir la comida, o tocar el portero eléctrico de la casa de un amigo. Después, de adolescente, es dificultoso no poder hablarle a la chica que te gusta”, recordó en ese momento de Pedro, para luego agregar: “Toda la vida cambia a raíz de la tartamudez. Cambia si te hacen bullying en la escuela, cambia si el entorno no te da el tiempo para terminar una frase o una palabra”.

No obstante, reflexionó que “la dificultad en el habla me generó una empatía con todas aquellas personas que tienen algún problema”.

El pasado 14 de noviembre, cuando se celebraron las elecciones generales, otro hecho lo tuvo como protagonista al ministro del Interior respecto de su disfluencia. En las redes sociales, muchos usuarios y usuarias criticaron su forma de hablar a raíz de los discursos que dio el titular de Interior en el marco del acto eleccionario.

Ante este hecho, Wado de Pedro escribió en su red oficial un mensaje en referencia a su tartamudez, y a cómo ayudar a la sociedad a informarse y sensibilizarse sobre esta patología.

“Anoche leí en las redes muchas consultas sobre mi manera de hablar”, comenzó diciendo el ministro en su mensaje en Twitter, y agregó: “Les comento que tengo disfluencia (o tartamudez), y todos los días trabajo para mejorar y superarme. Les comparto para los que les interese la página de la Asociación Argentina de Tartamudez (AAT): www.aat.org.ar.

A raíz de ese tuit, en menos de un día se quintuplicaron las consultas a la institución, según informó a los medios Janice Ninoná, fonoaudióloga responsable de Comunicación de la Asociación Argentina de Tartamudez (AAT), para luego concluir: “Muchos consultaron sobre un tratamiento fonoaudiológico especializado. También sobre los talleres que ofrecemos, como por ejemplo para familias, o las consultas abiertas gratuitas que realizamos por Zoom”.