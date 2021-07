Vuelven las clases presenciales en todos los niveles educativos

Unos 6.000 alumnos y alumnas pampeanos retoman el ciclo lectivo pero bajo el sistema combinado de presencialidad y virtualidad. Según el Ministerio de Educación, unos 9500 docentes están vacunados con primeras dosis.

Con el sistema de burbujas, este lunes vuelven las clases presenciales en todos los niveles educativos de La Pampa. Los jardines, las escuelas primarias y los colegios secundarios de gestión estatal y privada regresan a las aulas.

Se trata de casi la mitad de los 12.800 alumnos y alumnas que tiene el sistema educativo pampeano. Hubo un reclamo de directivos y docentes de las escuelas de Rancul para postergar el retorno a la presencialidad ante la cantidad de casos de coronavirus activos (119) que tiene esa localidad, pero ese pedido no fue considerado por el Ministerio de Educación.

Las clases presenciales se interrumpieron el 12 de mayo, luego del retorno del ciclo lectivo el 8 de marzo. Fue ante la llegada de la segunda ola de COVID-19. Aunque el Ministerio de Educación informó que los contagios en las escuelas y colegios eran pocos (llegaban a un 3% de la comunidad educativa), la alta ocupación de camas de terapia y el alto número de contagios provocaron la interrupción. En mayo se llegó al pico de casos con más de 950 contagios.

El 22 de junio hubo un retorno parcial a las clases presenciales. Lo hicieron las salas de jardín de infantes de 5 años y los primeros y segundos grados de primarios en los pueblos y localidades con pocos casos de COVID-19 activos. Ese retorno alcanzó al 30% del territorio.

Después, el 28 de junio, el retorno se amplió a los departamentos Capital, Toay y Maracó y a las localidades de Telén, Victorica, Eduardo Castex, Trenel, Realicó, Intendente Alvear, 25 de Mayo y Catriló.

El 6 de julio, pocos días antes del receso invernal, el Ministerio de Educación le puso fecha al retorno a clases presenciales: sería el 26 de julio, una vez terminado el período vacacional.

Se trata del retorno de la mitad de los 12.800 alumnos que conforman el sistema educativo pampeano, repartidos en 497 establecimientos educativos.

Según informó el Gobierno Provincial, hay 9586 docentes vacunados con la primera dosis, el 60% de los inscriptos para vacunarse. Mientras que 3207 (el 20%) recibieron las dos dosis.

El Ministerio de Educación anticipó que los alumnos y alumnas deberán acreditar el 70% de los contenidos exigibles para pasar de año. Además realizará un seguimiento más estricto de aquellos alumnos y alumnas que perdieron contacto con los docentes ya sea en la virtualidad o ahora en la nueva presencialidad.

La vuelta a la presencialidad tuvo enormes resistencias en algunos sectores gremiales y en algunos docentes. También en algunos padres y madres. Pero la mayoría de la comunidad educativa pretende una presencialidad cuidada.

El retorno a clases presenciales es un desafío. El sistema virtual ya mostró sus limitaciones: desde el vamos, ante la desigualdad de la conectividad, representa un fracaso de los objetivos educativos y de los métodos pedagógicos del intercambio y la interacción social. Además representa una puesta a prueba desde el punto de vista sanitario, en una semana en la que volverán las bajas temperaturas.

El caso de Rancul

La directora del Colegio Secundario «Elida Salas» de Rancul, Belén Nazer, expresó su preocupación por la decisión del Ministerio de Educación del Gobierno pampeano de retornar hoy a la presencialidad pese a la compleja situación sanitaria que afronta la localidad norteña.

Hay más de 100 casos activos de coronavirus, con un alto porcentaje de niños y adolescentes contagiados, informó el portal InfotecRealicó.

El intendente Hernán Viano con el acompañamiento del COE y a instancias del bloque opositor del FreJuPa les pidió a las autoridades provinciales que se considere la situación de la localidad.

Pero se conoció la noticia de que no se permitirá retornar luego del receso invernal de manera virtual como lo venían haciendo y los chicos deberán volver a las aulas. Muchas familias manifestaron que no los enviarán por miedo al contagio o por estar aislados como una gran parte de la población.

«La semana pasada hubo un pedido del bloque del FreJuPa con adhesión de las instituciones educativas para la suspensión de la presencialidad», explicó la directora.

«Esto fue también acordado con el COE local y fue elevado a través de una nota en mano que el intendente le entregó al ministro de Educación, Pablo Maccione, quien manifestó que iba a consultar con el ministro de Salud», remarcó.

Nazer explicó que en este tiempo, y mientras se aguardaba la respuesta de las autoridades pampeanas, las familias se manifestaron preocupadas y confirmó que ayer finalmente fue informada de que las clases comenzarán hoy con normalidad, es decir, en las aulas.

«Me preocupa la falta de empatía del Ministerio y se lo manifesté también al gremio porque tenemos desde alumnos hasta docentes aislados para comenzar las clases y Rancul se encuentra con 133 casos», explicó y agregó que pese a los protocolos hay un «altísimo riesgo».

«Desidia y autoritarismo»

La responsable de la Dirección del «Elida Salas» acusó a las autoridades de actuar con «desidia y autoritarismo» y agregó que considera que es una decisión arbitraria.

Por otra parte, aclaró que su posición no se fundamenta en la decisión de no ir a la escuela. «Soy una persona predispuesta para el trabajo, durante todo el año asistí y eso cualquier vecino lo puede decir porque mi auto se estaciona frente a la escuela a las 6:45 de la mañana, cuando debería ingresar más tarde, pero hay falta de personal porque tenemos gente afectada con dispensas laborales», precisó.

Nazer manifestó que no cuenta con personal no docente para la higiene del colegio y aseguró que esa situación es conocida por el Ministerio. «Me manifiestan que no pueden poner personal permanente porque la situación económica no se los permite, por lo que me pidieron que contrate a dos personas monotributistas que vienen cobrando mes por medio porque siempre hay alguna cuestión de papeles que falta», advirtió.