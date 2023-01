Vuelve la Liga Profesional de Fútbol: el cronograma completo de la primera fecha

Rosario Central y Argentinos levantarán el telón del campeonato de Primera División este viernes: todos los detalles que tenes que saber.

Después del Mundial de Qatar 2022, la espera terminó para los fanáticos del fútbol argentino: este fin de semana volverá a rodar la pelota y dará inicio a un nuevo torneo de la Liga Profesional de Fútbol.

Liga Profesional Argentina 2023: fixture con todos los partidos de la fecha 1

Viernes 27 de enero

19.15 | Rosario Central vs. Argentinos Juniors | Árbitro: Yael Falcón Pérez | TV: TNT Sports

21.30 | Defensa y Justicia vs. Huracán | Árbitro: Sebastián Zunino | TV: TNT Sports

Sábado 28 de enero

17.00 | San Lorenzo vs. Arsenal | Árbitro: Fernando Echenique | TV: ESPN Premium

19.15 | Estudiantes vs. Tigre | Árbitro: Fernando Espinoza | TV: TNT Sports

19.15 | Talleres vs. Independiente | Árbitro: Hernán Mastrángelo | TV: ESPN Premium

21.30 | Central Córdoba vs. River | Árbitro: Facundo Tello | TV: TNT Sports

Domingo 29 de enero

17.00 | Platense vs. Newell’s | Árbitro: Nicolás Ramírez | TV: TNT Sports

19.15 | Racing vs. Belgrano | Árbitro: Darío Herrera | TV: TNT Sports

19.15 | Colón vs. Lanús | Árbitro: Pablo Dóvalo | TV: ESPN Premium

19.15 | Instituto vs. Sarmiento | Árbitro: Andrés Merlos | TV: TV Pública

21.30 | Boca vs. Atlético Tucumán | Árbitro: Jorge Baliño | TV: ESPN Premium

Lunes 30 de enero

17.00 | Barracas Central vs. Godoy Cruz | Árbitro: Pablo Echavarría | TV: TV Pública

20.00 | Banfield vs. Unión | Árbitro: Silvio Trucco | TV: TNT Sports

20.00 | Vélez vs. Gimnasia | Árbitro: Leandro Rey Hilfer | TV: ESPN Premium.