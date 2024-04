¿Vuelve? Julieta Poggio reveló si ingresará a la casa de Gran Hermano

La exhermanita y panelista del debate habló si va cumplir el deseo de sus fans de hacer su paso por esta edición.

En las últimas semanas la casa de Gran Hermano recibió visitas de exparticipantes lo que llevo a preguntarse a los fanáticos de Julieta Poggio cuando sería su turno.

Es por esto, que la finalista de la temporada anterior fue consultada sobre cuándo ingresaría a la casa más famosa del país y dijo: «Me gustaría ingresar en la final. Me gustaría entrar para darle unos consejos en esa última semana que es muy movilizante todo lo que se siente en ese momento al ser muy poquitos».

Y por último aclaró: «Pero no me quedaría a dormir, es una experiencia que ya viví. Entraría a visitarlos por unas horas». A su vez, resaltó, quién es su jugadora preferida: «Furia es la verdadera protagonista, todo pasa alrededor de ella. La veo en la final, aún no se con quiénes, falta mucho, pero ella llega a la final».

También aprovechó para criticar a Alfa y la actitud que tuvo con Manzana: «Muy feo lo que hizo, fue el límite que no había que pasar. A Alfa no le importa nada, él es así. No tiene cura, ¡perdón Alfa!»