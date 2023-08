“Voy a hacer una denuncia penal contra las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires”, dijo la jueza Servini

Adujo que los técnicos no llegaron y no pusieron máquinas en la cantidad había reclamado en el voto electrónico y que ese fue el problema que tuvo Patricia Bullrich para votar.

Jueza María Servini.NA

La jueza María Servini advirtió que va a “hacer una denuncia penal contra las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires” por los problemas que hubo a la hora de emitir el voto electrónico que generó varias quejas de los porteños.

“No sólo pasó con Patricia Bullrich sino que pasó toda la mañana”, dijo la jueza a raíz que la precandidata a presidente tuvo que emitir su voto en ocho oportunidades por problemas en las máquinas en una mesa del predio de La Rural.

“Ahora no se puede hacer nada, estoy resolviendo que si la máquina no anda , el ciudadano vote por la nacional y no pueda votar por la ciudad, no es problema mío”, agregó en declaraciones a Radio con Vos.

“Las máquinas las contrata en la Ciudad, tampoco se puede improvisar como se ha hecho en este caso”, aseguró, y agregó; “Nunca pasó” en una elección de las que antes intervino.

“Mire yo voy a poner en conocimiento, he firmado en dos actas mencionando que los técnicos no llegaron y no pusieron en funcionamiento las máquinas”, concluyó.

La Cámara Nacional Electoral ratificó, en respuesta a los oficios cursados por la jueza María Servini por las demoras, inconvenientes y mal funcionamiento del sistema de votación con boleta única electrónica (BUE) que «la implementación de tecnología en el sistema de votación requiere que se cumplan, para la tutela de los derechos de la ciudadanía, condiciones de seguridad y auditoría indispensables cuyos componentes centrales fueron delineados hace ya varios años (2016) por este Tribunal, en ocasión de producir un documento específico.

Y que una de las condiciones indispensables para la incorporación de tecnología al sufragio, requiere el diseño y ejecución de un exhaustivo e integral plan de auditorías (incluyendo componentes de hardware, software, código fuente, infraestructura de redes, entre otros), con intervención de la totalidad de los sujetos calificados ‐de orden técnico y funcional‐ en cada etapa.

Reafirmó en tal sentido que esas condiciones no han sido cumplidas por las autoridades electorales de la Ciudad al implementar el sistema en cuestión, tal como fue oportunamente advertido por la Cámara el pasado 27 de julio ‐en ocasión de considerar el respectivo convenio de colaboración entre la justicia nacional electoral y la autoridad electoral local‐ al dejar expresa constancia de las falencias que presentaba en ese sentido la instrumentación del voto con “boleta única electrónica” ‐BUE‐ (Expte. “S” 76/2023).

Escrito por Sergio Farella

NA