Vizzotti confirmó 200 casos de variante Delta en el país pero descartó circulación predominante

Además explicó que: “

Se sigue vigilando la circulación, que a la fecha no es todavía predominante, pero ya está cerquita de ser comunitaria. Cuando no se encuentra un vínculo entre los casos o con un viajero se dice que es comunitaria, pero eso no significa que sea predominante. Por ahora la variante predominante en Argentina es la Manaos

Las vacunas sin aplicar

”.

Vizzotti aseguró que “no hay ninguna vacuna guardada en la heladera”. Explicó que cada inmunización que llega al país “está en constante movimiento desde que baja del avión hasta que llega al operador logístico, se distribuye en las provincias, luego a los vacunatorios, se dan los turnos, se aplica y se registra”.

La controversia fue a partir de las fuertes declaraciones del médico infectólogo Eduardo López, que calificó de “fracaso” la campaña a inmunización en el país por “tener cinco millones de vacunas en heladeras”.

La ministra dijo que “cuando hay un ingreso muy grande de dosis la diferencia se agranda, y a medida que se van aplicando las vacunas se achica hasta que llega otro ingreso de vacunas grande”.