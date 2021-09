Violento robo en Córdoba: ladrones entraron a una casa, hicieron caca en el patio y se limpiaron en el perro

El indignante hecho ocurrió en el barrio San Fernando. Los dueños habían salido y cuando volvieron se encontraron con la desagradable situación.

Delincuentes robaron una casa, hicieron caca en el patio y se limpiaron con el perro.

Un violento robo ocurrió el sábado a la noche en el barrio San Fernando de la provincia de Córdoba. Los dueños de una casa habían salido y cuando volvieron encontraron toda la vivienda revuelta y se llevaron una desagradable sorpresa.

Los delincuentes entraron rompiendo una ventana y a simple vista los dueños descubrieron que les habían robado electrodomésticos. Pero al salir al patio vieron que habían defecado y se habían limpiado con el perro. “Cuando llegamos vimos que el perro estaba todo sucio con materia fecal. Es la peor parte del robo, porque no les alcanzó con llevarse todo, con lo que hicieron además te quitan la dignidad”, contó angustiada Giselle, la damnificada, a Telefé Córdoba.

La mujer recordó que hace poco tiempo vecinos de la cuadra fueron víctimas de un asalto y a ella le robaron la rueda del auto en la puerta de su casa. La familia hizo la denuncia policial pero hasta el momento los delincuentes no fueron identificados ni detenidos.

Entre lo que se robaron hay un televisor 50′’, celulares y una computadora por lo que se sospecha que escaparon en un vehículo. En el lugar no hay cámaras de seguridad que hayan registrado el hecho y la fuga.

Con respecto a lo que le hicieron al perro la víctima no le encuentra explicación. “Nunca me imaginé que podía pasar una cosa así, no se por qué lo hicieron”, concluyó.

En el mes de agosto, la provincia de Córdoba fue escenario de un insólito robo en el barrio Alto General Paz. Toda la secuencia quedó registrada en una cámara de seguridad y las imágenes llegaron .

Como si se tratara de una película del “Lejano Oeste”, el delincuente salió en busca de una posible botín y lo encontró en la calle 24 de septiembre al 2700, en plena capital provincial. El detalle llamativo de la situación es que el ladrón iba a caballo.

Las imágenes que llegaron al portal de periodismo ciudadano, muestran al ladrón rompiendo con una piedra la ventanilla de un auto estacionado. Segundos después saca del interior del vehículo una sillita de las que se usan para asegurar a los bebés cuando viajan.

La sorpresa llegó cuando otra de las cámaras instaladas en el barrio mostró al delincuente subiéndose con el botín al caballo y escapando al trote por el medio de la calle.