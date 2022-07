Villa Mirasol: la Provincia financiará obra para garantizar un servicio eléctrico de calidad

El gobernador Sergio Ziliotto firmó un convenio de colaboración con el intendente municipal de Villa Mirasol, Ariel Castaldo. Se trata de la instalación de una nueva línea eléctrica de media tensión que une la localidad con Colonia Barón y que implica una inversión de 34 millones de pesos. “Basta de grietas”, subrayó el mandatario pampeano en Villa Mirasol, desde donde hizo un fuerte llamado a “trabajar por el bien común” dejando de lado las banderías políticas.

La “Línea Eléctrica de Media Tensión: Colonia Barón – Villa Mirasol”, es una obra de importancia fundamental para la localidad y la zona rural aledaña, que viene a solucionar los problemas que actualmente la dejan sin servicio eléctrico: una línea antigua, que ya ha cumplido su vida útil, y el difícil acceso a su trazado, a través de campos inundados, que dificultan y demoran la reparación.El mandatario pampeano estuvo hoy en Villa Mirasol junto al Secretario de Energía, Matías Tosso; el titular de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, y compartieron la firma del convenio con el Jefe Comunal, Ariel Castaldo; la intendenta de Colonia Barón, Sonia Luengo; funcionarios municipales, concejales de todas las bancadas, representantes de entidades intermedias, vecinas y vecinos de la localidad. El gobernador Ziliotto puso de manifiesto su satisfacción por “poder venir a dar respuestas a las necesidades a cada uno de las y los pampeanos” y enfatizó que “quienes por pertenecer a un proyecto político no discriminamos entre pueblos grandes o chicos, algo que nos inculcó Carlos Verna, sabemos que escuchando a las y los vecinos tenemos la posibilidad de conocer de primera mano sus inquietudes y anhelos”.El mandatario ratificó la continuidad del proceso de descentralización iniciado en la gestión del ex gobernador Carlos Verna, “que implica tomar decisiones lo más cerca de la gente, porque eso achica las posibilidades de equivocarnos y hace más eficiente la utilización de los recursos públicos”.“Hoy, la descentralización nos permite trabajar en conjunto con el Municipio, con el Concejo Deliberante, con la Cooperativa y con la Administración Provincial de Energía que es la que hará el control técnico de la obra. Este trabajo en equipo nos va a permitir tener lo antes posible la respuesta a un problema”, expresó.Ziliotto resaltó la posibilidad de contar con obras financiadas por el Gobierno Nacional a través del programa Argentina Hace, como son “los talleres que permiten generar mano de obra calificada, algo que tanto demanda el sector privado”.En otro orden precisó que “en Villa Mirasol se están terminando cuatro viviendas más y, como siempre lo decimos en todas las localidades, más allá del signo político de la intendenta o el intendente, vivienda que se termina, vivienda que comienza otra”.

“Basta de grietas”

“Para nosotros ante cada necesidad hay un derecho, algo que se ha tratado de desvirtuar por algunos que, a partir de un pedestal que les da un cargo, se ponen a desafiar cual es el rol del Estado”, sostuvo.

Ratificó ante los presentes la decisión de “seguir trabajando en conjunto por un objetivo común” y destacó la actitud de los concejales, oficialistas y opositores, que trabajan junto al intendente por la localidad sin ningún tipo de bandería política. Esto no abunda en la Argentina”.

En este sentido, detalló que en Villa Mirasol “el Concejo Deliberante no está conformado íntegramente por concejales del mismo signo política que el Intendente, sin embargo han priorizado el interés común. Eso debemos hacer en la Argentina: basta de grietas”.

Finalmente reconoció que la economía nacional “está en un momento muy difícil e impacta muy fuerte, principalmente en los que menos tiene, aún en los asalariados. No es momento de peleas entre dirigentes. Tenemos que trabajar más, gritar menos y escucharnos más

Reconocimiento y gratitud

El intendente Castaldo le expresó al gobernado su “reconocimiento y gratitud. Reconocimiento a una gestión honesta y prolija; y gratitud porque desde el primer día en que me tocó ser intendente, no he tenido más que respuesta positivas de parte del Gobierno Provincial”.

Valoró especialmente la obra que se iniciará con financiamiento provincial y confesó que “cada vez que tenemos un corte de luz, no solo pienso en los problemas personales, sino que pienso en el Hospital, donde sí se apaga el motor generador se pierde la medicación; pensaba en el panadero que ese día no puede trabajar; en los supermercados que pierden mercadería y en muchos modelos productivos que requieren energía para funcionar”.

Reiteró que “las prioridades que hemos ido planteando al Gobierno Provincial siempre tuvieron respuesta satisfactoria en el corto plazo” y adelantó que próximamente iniciará las gestiones para ver “como avanzamos en obras de asfalto para la localidad”.

Finalmente agradeció a su equipo de trabajo y “especialmente a los concejales, porque a la hora de apoyar acciones para el pueblo no existen las banderías políticas”

La obra

La construcción de una nueva línea aérea de media tensión, de 8,3 km, que partirá desde un distribuidor exclusivo de Colonia Barón, hasta empalmarse con la actual línea que alimenta a la localidad en la zona de Colonia San José; se trazará por la banquina oeste del acceso a las localidades de Villa Mirasol y Colonia San José.

Villa Mirasol quedará alimentada por una línea nueva totalmente accesible a lo largo de toda la traza, permitiendo mejorar la calidad de servicio y los tiempos de reposición.