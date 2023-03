Villa Mirasol: construyen la segunda etapa del sistema de agua potable

La Administración Provincial del Agua continúa con la segunda etapa de red de agua potable en la localidad, con un presupuesto actualizado superior a los 130 millones de pesos y su plazo de ejecución de 120 días. La obra está a cargo de la empresa Materiales Butaló.

Desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos se realizan obras de saneamiento y agua potable en todas las localidades de la Provincia para llevar calidad de vida, aportar a la buena salud de la comunidad y colaborar con el ambiente. Estas infraestructuras se realizan a través de APA algunas con programas de descentralización, según la magnitud de las mismas.

Esta infraestructura que trata de la adecuación de la red de distribución de agua potable -segunda etapa, se realiza con fondos que aportó el Gobierno nacional con la firma de convenio con la Provincia y tiene como finalidad completar la totalidad del trazado.

Forma parte de un proyecto elaborado desde hace tiempo que por distintas razones no se podía terminar de concretar, una vez superada la pandemia y las consecuencias que contrajo en varios aspectos, la obra está en marcha para ser finalizada y cumpla los objetivos que se han impuesto.

La presencia del servicio de agua potable es fundamental para el desarrollo de las personas y las sociedades, por estos motivos el Poder Ejecutivo provincial impulsa obras de estas características en todo el territorio.

Ariel Castaldo, intendente de Villa Mirasol, destacó ante la Agencia Provincial de Noticias la importancia de la obra y agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial. “Es una de las tantas obras que no se ven, que quedan bajo tierra, pero que tienen una gran importancia porque tiene un rol fundamental en la vida de los habitantes, colabora con la salud y el bienestar de los mirasolenses”, remarcó.

“Estoy muy agradecido, no sólo por esta obra, sino por todas las que en transcurso de estos años de gestión han sido incorporadas, que hace al crecimiento del pueblo, garantizan derechos y crean puestos de trabajo”, concluyó el jefe comunal.