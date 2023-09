Video: la violenta reacción de Sabalenka tras perder la final del US Open contra Gauff

La tenista bielorrusa explotó en el vestuario y rompió una raqueta contra el piso.

Sabalenka estalló en el vestuario tras perder la final del US Open.Foto NA: REUTERS

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, quien se convirtió en la nueva número uno del mundo en el ranking WTA, explotó en el vestuario luego de perder la final del US Open la estadounidense Coco Gauff y destrozó una raqueta contra el suelo.

Sabalenka cayó con parciales de 6-2, 3-6 y 2-6 y no pudo coronar una formidable temporada con la obtención del Grand Slam, por lo que estalló de furia al culminar el partido.

Es que la tenista de 25 años rompió una raqueta a puro golpe contra el piso y luego la tiró al tacho de basura, mientras que el video se hizo viral a través de las redes sociales.

“Definitivamente, me voy a tomar una copa esta noche, si se me permite decirlo. Sí, somos deportistas, pero a veces también bebemos, aunque no mucho”, expresó luego en conferencia de prensa.

Ya más tranquila, añadió: “Convertirme en número uno es una mejoría enorme y un logro. Estoy realmente orgullosa de mí misma y de todos esos años que he estado trabajando tan duro».

La insólita reacción de Sabalenka

NA