Victorias de Kicillof, Frigerio y Jalil en Buenos Aires, Entre Ríos y Catamarca. Que provincias ganó Unión por la Patria y cuáles Juntos por el Cambio

Tres provincias resolvieron su gobernador este domingo. Así se reordenó el mapa político. Cómo se reparten de cara al próximo año entre el oficialismo y la oposición.

El calendario de las elecciones a gobernador llegó a su fin con las victorias de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que se impuso sobre Carolina Píparo y Nestor Grindetti. En Catamarca Raúl Jalil fue reelecto y expandirá su gobierno cuatro años más. Y en Entre Ríos Rogelio Frigerio se impone ante el candidato oficialista Adán Bahl. Como resultado, Juntos por el Cambio sumó un total de 7 provincias, mientras que Unión por la Patria se quedó con otras siete.

El candidato de Unión por la Patria, Axel Kicillof, fue reelecto, como aseguraban las encuestas, en una elección que tuvo como competencia a la candidata de La Libertad Avanza, Carolina Píparo, y al de Juntos por el Cambio, Nestor Grindetti. Kicillof ganó por el 45% de los votos por sobre Grindetti que cosechó el 26% de los sufragios, y sobre Píparo que obtuvo el 24%.

Sin balotaje, ¿qué pasará con Patricia Bullrich, Myriam Bregman y Juan Schiaretti?

En Catamarca también triunfó el candidato de Unión por la Patria. El actual gobernador Raúl Jalil que fue reelecto con el 53,69% de los votos y extenderá su gobierno hasta 2027. Con los resultados de este domingo, el gobernador peronista conducirá la provincia por segunda vez consecutiva tras dejar en segundo lugar al candidato de La Libertad Avanza, José Jalil Colome, su primo, que alcanzó el 26,03%% de los votos, y en tercer lugar al candidato de Juntos por el Cambio, el senador radical Flavio Fama, que cosechó el 20,49%.

A su vez, en Entre Ríos la elección a gobernador fue reñida y peleada entre el candidato peronista Adán Bahl y el de Juntos por el Cambio, Rogelio Frigerio. Algunas encuestas marcaban un empate, pero hubo un ganador. El candidato opositor de Juntos, Frigerio, cosechó un triunfó con el 41,33% de los votos por sobre Bahl que obtuvo el 39,07% del sufragio, y el candidato de La Libertad Avanza, Arturo Etchevehere, de La Libertad Avanza alcanzó el 19,59% de los votos.

Este año de elecciones es particularmente inusual. No solo porque la gran mayoría de las provincias decidieron desdoblar la fecha de sus comicios para «despegarse» de los resultados nacionales, sino también porque, debido a decisiones de la Corte Suprema, dos provincias debieron posponer su voto a tan solo días de llevarse a cabo, abriendo una incógnita para diversos oficialismos locales.

Así, ya casi la totalidad de las provincias votaron los cargos provinciales (excepto Corrientes y Santiago del Estero, que no votan gobernador este año) en una fecha distinta a las nacionales. Las únicas que lo harán junto a las presidenciales son Entre Ríos, Catamarca, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santa Cruz definió su futuro gobernador, ley de lemas mediante, el mismo día de las PASO.

Cómo está el mapa de las provincias hasta ahora En los distritos donde falta votar se coloca el espacio que gobierna actualmente

Elecciones a gobernador 2023: en qué provincias ganó Unión por la Patria y en cuáles Juntos por el Cambio

Hasta ahora votaron 20 provincias. De ellas, en siete ganaron candidatos de Unión por la Patria (Buenos Aires, Catamarca, La Pampa, La Rioja, Tucumán, Formosa y Tierra del Fuego), en siete candidatos de Juntos por el Cambio (Chaco, Santa Fe, Chubut, San Juan, Jujuy, San Luis y Entre Ríos) y en seis fuerzas provinciales (Santa Cruz, Córdoba, Salta, Misiones, Río Negro y Neuquén).

Si se ve en términos de continuidad o cambio, en 12 de ellas reeligió el gobernador o fue electo alguien de su propio espacio, mientras que en ocho (Chaco, Santa Fe, Santa Cruz, Chubut, San Luis, Neuquén y San Juan) los oficialismos provinciales perdieron.

¿Cómo fueron los resultados de cada provincia?

Buenos Aires

Con más de un 76% de las mesas escrutadas, el candidato de Unión por la Patria, Axel Kicillof, ganó con un 45,08% de los votos. Le seguiría en segundo lugar el representante de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, con un 26,33%; mientras que Carolina Píparo de La Libertad Avanza mantendría un 24,64%.

Vale destacar que en las Primarias, el actual gobernador, Axel Kicillof, se impuso como el candidato más votado con un 36,41% de los votos. Luego le siguió la suma de JxC con el 32,92%, entre Néstor Grindetti y Diego Santilli; y en tercer lugar, La Libertad Avanza alcanzó un 23,76%.

Ciudad de Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri obtuvo el 49,56% de los votos, pero no le alcanzaría para ganar en primera vuelta. Si la tendencia se mantiene, iría a balotaje con Leandro Santoro, que se ubica con 32,21%, en segundo lugar. Ramiro Marra queda en el tercer lugar con el 14%.

La Ciudad fue una de las jurisdicciones que definió elegir autoridades locales el mismo día que los comicios generales, a diferencia de la mayoría de las provincias. Sin embargo, hubo un cambio en el sistema con respecto a las PASO de agosto. Esta vez, el distrito dejó de lado la Boleta Electrónica tras las dificultades, y volvió a utilizar la de papel.

Entre Ríos

Los primeros resultados en Entre Ríos ubican al candidato de Juntos por el Cambio, Rogelio Frigerio, con el 41% de los votos apenas por encima del candidato peronista Adán Bahl que obtuvo el 39,12%.

En las elecciones primarias se eligieron los candidatos a gobernador. En Juntos por el Cambio Rogelio Frigerio ganó la interna frente a Pedro Galimberti. Mientras que en Más para Entre Ríos, Adán Bahl se impuso y fue el candidato individual más votado. Igualmente, JxC obtuvo el 46% de los votos como fuerza, ante el 37,97% del oficialismo. Y en tercer lugar quedó Sebastián Etchevehere, de La Libertad Avanza, con el 14,61% de los votos.

Catamarca

La provincia de Catamarca fue a las urnas para elegir gobernador y el candidato de Unión por la Patria, actual gobernador de la provincia, Raúl Jalil, se impuso con el 53% de los votos y extenderá su mandato por cuatro años más.

Con más del 50% de las mesas escrutadas, el actual gobernador de Catamarca se impuso con el 53,69% de los votos y la provincia quedará bajo el mando del peronismo por cuarto periodo consecutivo.

Chaco

El diputado provincial y candidato a gobernador de Chaco por Juntos por el Cambio, Leandro Zdero, se impuso en las elecciones generales y destronó a Jorge Capitanich, líder del Frente Chaqueño y representante del peronismo local.

La alianza opositora había cosechado el 42,66% de los votos en las primarias y superó por casi seis puntos al oficialista Frente Chaqueño: en la interna opositora se impuso Zdero. En la primera vuelta, del 17 de septiembre no solo retuvo la totalidad de los sufragios sino que aumentó su caudal al 46%.

El legislador, de 52 años, es arquitecto y docente universitario. Antes de postularse como precandidato a la Gobernación chaqueña se había desempeñado como jefe de Gabinete de la Municipalidad de Resistencia, durante los últimos años de la gestión de la radical Aída Ayala, al frente del Gobierno comunal.

Luego, Zdero fue jefe regional de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) durante la presidencia de Mauricio Macri. En 2021, asumió una banca en la Legislatura chaqueña y desde allí se posicionó como uno de los referentes de la oposición al gobernador Capitanich.

Santa Fe

El candidato de Juntos por el Cambio, Maximiliano Pullaro, será el próximo gobernador de Santa Fe, tras obtener el 58,40% de los votos, derrotando al peronista Marcelo Lewandowski, quien quedó en el segundo puesto con el 30,86% de los votos. Fue, sin dudas, el resultado más importante a nivel provincial de Juntos en lo que va de 2023

El tercer lugar fue para Edelvino Bodoira (Viva La Libertad, una fuerza libertaria pero sin el apoyo del candidato presidencial Javier Milei), con el 6,47%, y el cuarto para Carla Deiana (Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad), con el 4,26%. Ratifica la centralidad del economista libertario en lo que respecta al voto de ese espacio.

La participación fue del 70 por ciento del padrón provincial, unos puntos por encima de la de las PASO provinciales de julio pasado. Y tal como se preveía tras la diferencia que JxC había obtenido en las PASO provinciales de julio pasado, Pullaro reafirmó su triunfo con comodidad y será el sucesor del peronista Omar Perotti, logrando que la UCR vuelva a comandar la provincia por primera vez desde 1963 tras décadas de dominio primero del peronismo y luego del socialismo.

La alegría del frente hasta ahora opositor fue plena, ya que la lista del espacio para diputados provinciales que encabezó Clara García también se impuso y controlará la Cámara baja; mientras que también ganaban en 13 de los 19 departamentos de Santa Fe, por lo que Pullaro contará con mayoría en el Senado.

Por su parte, Pablo Javkin retuvo la Intendencia de Rosario frente al kirchnerista Juan Monteverde. Además de en Rosario, JxC se impuso en las otras dos ciudades más relevantes: Santa Fe y Rafaela.

Santa Cruz

El diputado nacional y secretario general del sindicato petrolero Claudio Vidal se impuso como nuevo gobernador electo de Santa Cruz, tras un extenso recuento que incluyó un giro en los resultados cerca de la medianoche a raíz del sistema de lemas y la multiplicidad de boletas y candidatos en esa provincia.

Vidal, candidato del lema Por Santa Cruz que nucleó al PRO junto a más de una docena de fuerzas locales, ganó por el 46% de los sufragios que lograron los seis sublemas de ese espacio. El segundo lugar en los comicios provinciales lo ocupó el lema oficialista Unión por la Patria con 44%, en una interna en la que se impuso el intendente de El Calatafe Javier Belloni, como el más votado, pero no le alcanzó para ganar a nivel provincial.

De esta forma, uno de losfrentes opositores dio otro batacazo en las elecciones provinciales, en un distrito gobernado por el peronismo desde 1991, cuando Néstor Kirchner se hizo cargo del Poder Ejecutivo. el propio Vidal, que supo ser un aliado del kirchnerismo en la provincia, luego se convirtió en su rival. El voto en blanco para la elección a gobernador alcanzó el 10% de los votos.

«Gracias a los vecinos y las vecinas de mi querida provincia por la participación en este día que celebra nuestros 40 años de democracia; a las autoridades de mesa, fiscales y fuerzas de seguridad por el esfuerzo, en esta larga jornada, puesto en cuidar cada voto; y el abrazo más cálido para Javier Belloni, Pablo Grasso, Guillermo Polke y mi compañeros y compañeras militantes por no bajar los brazos en la defensa de nuestro proyecto de desarrollo con inclusión», escribió Alicia Kirchner en sus redes sociales a las 3.30 de la jornada siguiente.

Chubut

En las elecciones en Chubut para definir quién sería el próximo gobernador, los resultados oficiales mostraron una muy mínima diferencia a favor del candidato de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, con el 35,71% de los votos, seguido del candidato oficialista, Juan Pablo Luque, que cosechó el 34,11% de los votos, recortando a menos de dos puntos porcentuales la diferencia inicial de nueve

Tal fue la paridad en los comicios que el propio Luque salió a decir que, según las proyecciones de sus fiscales, finalmente ganaría la elección por 800 votos, algo que finalmente no sucedió. El candidato oficialista insistió, de todos modos, en que sería el recuento definitivo la instancia donde todo se dirima. Tras estas declaraciones, una fuente del oficialismo aseguró a El Cronista que aún «faltaban municipios como Camarones donde ganamos y todavía no están cargados».

Finalmente, terminó por aceptar su derrota en la mañana del lunes. « Saludo a Ignacio Torres por su victoria como Gobernador de Chubut. Habiendo concluido el recuento provisorio al 100%, y siendo la diferencia de 1,6%, es un acto de salud democrática y de calidad institucional reconocer el resultado «, tuiteó Luque.

«¡CAMBIAMOS CHUBUT Y JUNTOS VAMOS A CAMBIAR LA ARGENTINA! Felicitaciones a @NachoTorresCH y @gustamenn, gobernador y vicegobernador electos. Y sobre todo: felicitaciones a cada chubutense, ustedes son los verdaderos ganadores del día», tuiteó luego de la medianoche Horacio Rodríguez Larreta, presente en el lugar.

Y añadió: «La falta de respuesta y la ineficiencia en la organización de esta elección es una muestra más de cómo está la provincia: abandonada y fundida. Pero hoy se despertó Chubut y vamos a reemplazar ese abandono por más y mejor educación, obras y proyectos que generen oportunidades para todos . ¡Qué futuro le espera a Chubut y a toda la Argentina!»

También Patricia Bullrich aprovechó para celebrar el triunfo en sus redes sociales. Y finalmente concretaron a foto de la unidad que reclamaban sectores internos de Juntos y en un marco de victoria distinto a lo acontecido en la Ciudad de Córdoba, con la caída de Rodrigo de Loredo, solo una semana antes.

Córdoba

Las elecciones se llevaron a cabo el 25 de junio. Además de gobernador y vice, los cordobeses eligieron en 229 ciudades, pueblos y comunas a intendentes, presidentes comunales y concejales.

El oficialismo local, peronismo de tinte no kirchnerista, es gobierno desde 1999. Primero fue encabezado por el fallecido José Manuel de la Sota y después alternadamente por el actual titular del Ejecutivo, Juan Schiaretti. En esta ocasión, su candidato fue Martín Llaryora, intendente de la capital provincial.

Por Juntos por el Cambio, el candidato fue Luis Juez, que compitió por la Gobernación por tercera vez, con el respaldo de Patricia Bullrich. También el jefe de Gobierno porteño adhirió a su campaña aunque un intento previo de acercar posiciones a nivel nacional con el actual gobernador y precandidato presidencial, Juan Schiaretti, le volvió como un boomerang. No faltaron quienes lo acusaron de debilitar a Juntos en la previa de los comicios.

Finalmente, el oficialismo local salió victorioso. Llaryora obtuvo el 42.76% de los votos contra 39,76% de Juez. En tercer lugar, muy lejos, se ubicó el «Encuentro Vecinal», con 3,01%. Y cuarto se anotaba el candidato que, aún sin el aval de Javier Milei, se presentó bajó la denominación de «La Libertad Avanza», Agustín Spaccesi, que recibía el 2,49%.

Tucumán

Las elecciones se llevaron a cabo el 11 de junio. El candidato a gobernador oficialista fue Osvaldo Jaldo, el vice del actual titular, Juan Manzur -originalmente iba a integrar la fórmula en el segundo puesto- que fue inhabilitado por la Corte Suprema y terminó solo como jefe de campaña.

El Frente de Todos en Tucumán se impuso a Juntos por el Cambio con el 56,31% de los votos y renovó su gobierno, una vez más, en la provincia más pequeña del mapa que concentra al 3,6% del padrón electoral. De esta manera, Osvaldo Jaldo se consagró como el nuevo gobernador tras haber sido vice y una figura gravitante del peronismo local.

La coalición opositora obtuvo un 34,06%, un resultado mucho mejor al de hace cuatro años cuando apenas había rondado el 20%, pero lejos aún del oficialismo. Y el último de los candidatos oficiales de Javier Milei, Ricardo Bussi, no alcanzó el 4% de los votos en una performance muy por debajo de lo esperado.

Jujuy

Las elecciones se llevaron a cabo el 7 de mayo. En el caso de Jujuy fueron unos comicios particularmente importantes, ya que además de elegirse un sucesor al gobernador (y candidato a vice de Horacio Rodríguez Larreta) Gerardo Morales, legisladores provinciales e intendentes, también se votaron convencionales constituyentes, que deberán hacer una reforma de la Constitución provincial impulsada por el gobernador saliente.

El oficialista Frente Cambia Jujuy, que llevó como candidato al Ejecutivo al actual ministro de Hacienda y Finanzas, Carlos Sadir, se impuso en las elecciones provinciales con el 49,59% en la categoría de gobernador y vicegobernador, seguidos por el Frente Justicialista, que alcanzó el 22,43% de los votos, mientras el Frente de Izquierda cosechó el 12,73% de los sufragios.

El resultado en los convencionales constituyentes fue similar, y de los 48 puestos que se dirimían, el oficialista Cambia Jujuy obtuvo 29, mientras que el Frente Justicialista consiguió 13 y la Izquierda 6. Así pudo avanzar con su reforma constitucional, con el respaldo del Frente Justicialista que finalmente terminó intervenido por el partido a nivel nacional.

Salta

Las elecciones en Salta se realizaron el 14 de mayo. Allí, Gustavo Sáenz y su fuerza provincial lograron su reelección como gobernador con una victoria holgada.

Sáenz (Coalición Gustavo Gobernador) logró el 47,51%, mientras que el candidato de Juntos por el Cambio, Miguel Nanni, alcanzó el 17,27%. En la tercera posición se situó Emiliano Estrada (Frente Progresamos) con el 16,16%.

Aunque Saénz no es parte del oficialismo nacional, el ministro de Economía, Sergio Massa, felicitó al gobernador reelecto y rememoró su vínculo cercano.

«Felicitaciones querido @GustavoSaenzOk. Trabajar por el desarrollo minero y por la promoción de las economías regionales que generan trabajo para tu gente, tuvo premio. Te abrazo como cada fin de año hace muchos años. PD: está claro que sos mejor gobernador que cantante», escribió Massa en Twitter.

Neuquén

Las elecciones generales de la provincia de Neuquén de 2023 se llevaron a cabo el 16 de abril.

En uno de los pocos casos donde el oficialismo local salió derrotado, Rolando ‘Rolo’ Figueroa fue elegido gobernador de Neuquén. Le ganó por un poco más de dos puntos al vicegobernador y postulante oficialista Marcos Koopmann del Movimiento Popular Neuquino (MPN) con el 36,94% frente al 34,40%.

Por otro lado, el candidato del Frente de Todos y ex intendente de Cutral-Co Ramón Rioseco se ubicó en tercer lugar con el 13,15%. Detrás quedaron Carlos Eguía, de la Libertad Avanza con el 8,25%, Mario Pablo Cervi de Juntos por el Cambio, con el 3,88%, y Patricia Jure, del Frente de Izquierda, con el 3,37%.

Después de seis décadas, el MPN perdió su primera elección a gobernador desde 1962, aunque Figueroa es un ex integrante del MPN que fue vicegobernador del actual mandatario Omar Gutiérrez en el período 2015-2019. El mandatario electo recibió apoyo político del PRO, con guiño del expresidente Mauricio Macri, y un sector del PJ local.

Por su parte, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, felicitó al próximo gobernador neuquino: «Después de 60 años vamos a cambiar Neuquén con transformaciones necesarias. Celebro el cambio de rumbo que eligieron los neuquinos. No tengo dudas que es el camino a la transformación del país».

Macri también se sumó a la «ola» de celebraciones por el «histórico triunfo» del ex MPN.

«Como nos mostraron los muchachos de la Selección en Qatar, estoy más convencido que nunca de que estamos ante un cambio de era. Felicitaciones @Rolo_Figueroa», publicó en sus redes sociales.

San Juan

Las elecciones a diputados provinciales y cargos municipales en San Juan se llevaron a cabo el 14 de mayo, mientras que se votó gobernador y vice el 2 de julio. Originalmente se iba a votar todo en la primera fecha, pero el voto al Ejecutivo se pospuso debido a la inhabilitación de la Corte Suprema a la reelección de Sergio Uñac.

La postulación de Sergio Uñac fue sustituida por la de su hermano y actual senador nacional, Rubén Uñac. Aunque no fue el único candidato del oficialismo: el actual diputado nacional y exgobernador, José Luis Gioja, quien tuvo una serie de cruces con el actual gobernador que llevaron al peronismo provincial al borde del quiebre, compitió en una suerte de interna a través de un sistema similar al de lemas.

La agrupación Unidos por San Juan, vinculada a Juntos por el Cambio a nivel nacional, superó a la oficialista San Juan por Todos con 218.807 votos, contra 189.362, en las elecciones a gobernador de la provincia. Por el frente opositor se impuso la fórmula de Marcelo Orrego como gobernador con el 49,36%, mientras que en el lado oficialista consiguió mayor cantidad de votos la lista encabezada por José Luis Gioja, con el 27,27% y en tercer lugar Rubén Uñac, con el 16,99%.

El actual gobernador, Sergio Uñac, quien no pudo presentarse a una nueva reelección por el fallo de la Corte que se lo impidió, reconoció la derrota: «Vengo a reconocer el triunfo de Juntos por el Cambio, ya llamé a Marcelo Orrego, lo he felicitado y he quedado a disposición para esta transición».

Tierra del Fuego

La elección se llevó a cabo el 14 de mayo. El gobernador Gustavo Melella arrasó en las elecciones, al evitar una segunda vuelta electoral con el 65,37% de los votos. El voto en blanco sorprendió al acaparar el 21,07% de los sufragios, obteniendo más que cualquier candidato de la oposición, que se presentó fragmentada.

El partido PRO, representado por Héctor ‘Tito’ Stefani, quedó en la segunda posición con el 14,10%, seguido por Republicanos, cercano a Milei, con el 9,54%, mientras que Juntos por el Cambio, con el candidato Pablo Blanco fue relegado al cuarto lugar con el 7,18%.

El PRO fue por fuera de Juntos por el Cambio y llevó Héctor Stefani como candidato a gobernador. Patricia Bullrich, sin embargo, no lo apoyó. La exministra de Seguridad se arrimó a la coalición conformada por la UCR, el MID y el CC-ARI, con el postulante a Pablo Daniel Blanco.

Río Negro

Las elecciones se llevaron a cabo 16 de abril. El oficialismo local, Juntos Somos Río Negro, llevó como candidato al senador nacional y exgobernador Alberto Weretilneck, que se impuso con un total de 42,43% frente al 23,86% del candidato de Cambia Río Negro, la versión local de Juntos por el Cambio. El oficialismo nacional, con Silvia Horne como candidata, salió tercera con un 10,54%.

En las elecciones del 2019, el partido oficialista había obtenido el 52,64% frente a los 35,21% de Martín Soria del PJ y Frente para la Victoria. Mientras que Lorena Matzen de la UCR quedó en tercer con el 5,57%.

Tras ser consultado sobre a la elección presidencial Weretilneck confirmó: «No tenemos ninguna definición en cuanto a lo nacional. Tenemos muy claro que a nivel nacional tenemos nuestras propias ideas». El futuro mandatario rionegrino supo articular con el Frente de Todos, luego Unión por la Patria, como un aliado estratégico en el Senado donde ocupaba una banca.

La Pampa

Las elecciones se llevaron a cabo el 14 de mayo. El Frente Justicialista Pampeano, vinculado al oficialismo nacional, se impuso con el 47,66% de los votos, por lo que el gobernador Sergio Ziliotto obtuvo la reelección y tendrá un segundo mandato en la provincia.

El actual jefe provincial se proclamó triunfador en las elecciones, al haber obtenido algo más de cinco puntos por encima de la alianza opositora de Juntos por el Cambio (JxC), con el binomio conformado por el diputado nacional radical Martín Berhongaray y la exlegisladora Patricia Testa, que se ubicaba en el segundo lugar y obtenía 42,10% de los votos, un margen superior al esperado en las encuestas de opinión pública.

El Frente Justicialista Pampeano está integrado por el Partido Justicialista, el Frente Renovador, Patria Grande, el Partido Humanista, Nuevo Encuentro y el Partido Comunista. JxC, por su parte, está integrado por la UCR, el PRO y el MID.

San Luis

Las elecciones se llevaron a cabo el 11 de junio. Cambia San Luis, encabezado por Claudio Poggi, se impuso con el 53,31% de los votos a el oficialista Unión por San Luis, liderado por Jorge ‘Gato’ Fernández, con un 45,73%. De esta manera, el ahora diputado nacional tendrá su segundo mandato en el ejecutivo provincial, tras haber asumido para el período 2011-2015.

Poggi, aliado de Juntos por el Cambio pero apoyado por Adolfo Rodríguez Saá, puso fin con su triunfo a décadas de hegemonía del peronismo que, desde el regreso a la democracia, se repartieron sucesivamente la gobernación de la provincia.

Pasadas las 21 del día de los comicios, Adolfo salió a dar por hecho el triunfo de Poggi por radio. «Ha sido un día luminoso, de sol radiante para el pueblo de San Luis. Me parece que la tendencia es irreversible», dijo en Radio Popular.

En el espacio de Poggi confluyen el PRO, la UCR, el peronismo liderado por Adolfo Rodríguez Saá, el socialismo, Libres del Sur y los libertarios, entre otros partidos.

La Rioja

Las elecciones se llevaron a cabo el 7 de mayo. El actual gobernador, Ricardo Quintela, se impuso y logró la reelección.

El mandatario y candidato del Frente de Todos cosechó el 50,63% y superó al postulante de Juntos por el Cambio, Felipe Álvarez, que obtuvo el 31,89%.

En tanto, La Libertad Avanza, cuyo candidato era Martín Menem (sobrino del expresidente Carlos Saúl Menem), quedaba en tercer lugar, con 15,56%, el mejor resultado electoral en las provincias y una de las pocas que reconoció Milei como candidatura de La Libertad Avanza.

Los riojanos también votaron a 36 convencionales constituyentes para llevar adelante la reforma de su Constitución provincial: en esa categoría, el Frente de Todos logró el 64,12%, mientras que Juntos por el Cambio cosechó el 32,96%.

Formosa

Las elecciones se llevaron a cabo el 25 de junio. Allí, Gildo Insfrán logró su octava elección consecutiva con un aplastante 69,92 % de los votos. La oposición tradicional, representada en el Frente Amplio Formoseño -integrada por partidos como el PRO, la UCR y la Coalición Cívica-, que llevó como candidato a Fernando Carbajal, obtuvo un 20,24% de los votos. Mientras que la agrupación de Francisco Paoltroni, un «outsider» que incursionó en política por primera vez en 2021, obtuvo un 9,49%.

Gildo Insfrán fue reelecto por octava vez para ser gobernador de la Provincia de Formosa, cargo que ocupa desde el 10 de diciembre de 1995. Los formoseños también votaron 15 diputados provinciales e intendentes. A la fórmula Insfrán-Eber Solís le siguió -al principio- la sorpresa de Francisco Paoltroni-Noemí Argañaras en el segundo lugar, pero la tendencia se dio vuelta y pasaron a ser terceros.

Misiones

Las elecciones se llevaron a cabo el 7 de mayo. El candidato oficialista por el Frente Renovador de la Concordia, Hugo Passalacqua, se impuso con el 64,18% de los votos en los comicios para elegir nuevo gobernador de la provincia de Misiones.

En segundo lugar, figuró Martín Arjol, de Juntos por el Cambio, con un 26,57% de votos. En tercer y cuarto lugar terminaron respectivamente el candidato por el Frente La Fuerza de Todos, Pablo Lenguaza, con 4,83% de votos, y por el Frente Amplio, Julia Perie, con 1,77%.

De esta manera, Passalacqua sucederá al actual gobernador del mismo partido, Oscar Ahuad, y gestionará la provincia por segunda vez, luego de haber sido electo para el período 2015-2019, en la continuidad del llamado rovirismo misionero.

La elección significó, de hecho, un nuevo mandato para el espacio que gobierna la provincia desde 2003. Con el resultado, quedó inaugurada una nueva etapa de continuidad del frente, con rotación de nombres, tal cual sucede desde cerca de dos décadas.

Fuente: elcronista.com